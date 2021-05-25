سامسونج تطلق جهاز Galaxy Tab S7 FE

أطلقت شركة سامسونج حاسبها اللوحي الجديد المسمى Galaxy Tab S7 FE من خلال أحد متاجرها الإلكترونية في أوروبا.

وظهر الجهاز اللوحي في المتجر عبر الإنترنت في ألمانيا بسعر يبلغ 649 يورو، ويبدو أن الجهاز اللوحي هو نسخة أعيدت تسميتها من Galaxy Tab S7 Plus Lite الذي تم تسريبه سابقًا، والذي تم طرحه للمرة الأولى في شهر مارس 2021.

ويعتبر جهاز Galaxy Tab S7 FE أول إصدار Fan Edition من أحد أجهزة سامسونج اللوحية، وهو نسخة معدلة من الإصدار السابق Galaxy Tab S7 Plus المستوحى من iPad Pro بحجم 12.4 إنشًا.

وبينما يشترك Galaxy Tab S7 FE بحجم الشاشة نفسه بقياس 12.4 إنشًا مثل Galaxy Tab S7 Plus الأقدم، ولكن يبدو أنه يستخدم شاشة TFT LCD، مثل Galaxy Tab S7 بقياس 11 إنشًا، بدلاً من OLED الموجود في Galaxy Tab S7 Plus.

وتم العثور على مقياس آخر لتوفير التكاليف في المعالج، حيث يحتوي Galaxy Tab S7 FE على معالج Snapdragon 750G ثماني النواة وذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت.

وبالنسبة للتخزين، يأتي الجهاز اللوحي مزودًا بذاكرة UFS بسعة 64 جيجابايت، التي يتم استخدامها جزئيًا بواسطة إصدار One UI الخاص بالجهاز من أندرويد 11، وهي قابلة للتوسيع باستخدام بطاقة microSD.

ويشتمل الجهاز على كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل بالاتجاه الأفقي، مما يجعلها مثالية لمكالمات Zoom الطويلة.

ومن أجل استخدام الجهاز خلال المكالمات الطويلة، فإنه يحتوي على بطارية بسعة 10090 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط، التي تقول سامسونج: إنها يجب أن تستمر حتى 12 ساعة عبر LTE، و 13 ساعة من تشغيل الفيديو.

ويمكن أن يأتي Galaxy Tab S7 FE مع القلم الإلكتروني S Pen الاختياري لتدوين الملاحظات وتحويل الكتابة اليدوية إلى نص.

ويحتوي الجهاز اللوحي أيضًا على دعم لمنصة Samsung DeX، التي يمكنها إضافة عناصر واجهة مشابهة لويندوز، مثل شريط المهام وقائمة ابدأ تلقائيًا عند إرفاق لوحة المفاتيح.

وتحصل على تطبيق يسمى Clip Studio Paint مثبتًا سابقًا ومتاحًا مجانًا في الأشهر الستة الأولى.

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