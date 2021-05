مايكروسوفت تحول Surface Duo إلى جهاز اكس بوكس محمول

تقترب شركة مايكروسوفت من تحويل جهاز Surface Duo إلى آلة ألعاب محمولة، ويأمل الكثيرون في أن يكون ذلك مع دعم جديد للتخطيطات المخصصة عند استخدام عناصر تحكم Xbox Touch في Xbox Game Pass Ultimate.

وشوقت مايكروسوفت لإمكانية الحصول على تجربة تشبه تجربة اكس بوكس المحمولة مع Surface Duo أثناء الكشف عن الجهاز منذ ما يقرب من عامين

وبعد إطلاق Surface Duo في العام الماضي، أضافت مايكروسوفت دعمًا لعناصر تحكم Xbox Touch إلى الأجهزة المحمولة في تطبيق Xbox Game Pass.

ولكن عندما يتعلق الأمر بجهاز Surface Duo، فإن عناصر التحكم هذه لم تستفد بشكل كامل من التصميم الفريد للجهاز المزدوج الشاشة.

وتقدم عملاقة البرمجيات من خلال التحديث الجديد لتطبيق xCloud لنظام أندرويد دعم الشاشة المزدوجة لجهاز Surface Duo للتخطيطات المخصصة في تطبيق Xbox Game Pass Ultimate، بالإضافة إلى بعض التحسينات التي تسمح للألعاب بالاستفادة بشكل أفضل من شاشات Surface Duo المزدوجة ونسبة العرض إلى الارتفاع الأوسع.

ويسمح التحديث لمالكي Surface Duo باستخدام لوحة ألعاب افتراضية عبر شاشة واحدة من أجهزتهم والألعاب عبر الشاشة الأخرى، وهو يجعل Surface Duo يبدو وكأنه Nintendo 3DS أكثر من هاتف محمول، مع أدوات التحكم باللمس لمجموعة متنوعة من الألعاب.

وتقول مايكروسوفت: إنه عند الضغط على Surface Duo في وضع Compose Mode (الذي يتيح استخدام الجهاز مثل جهاز حاسب محمول في الاتجاه الأفقي)، ستتمكن من إنشاء تخطيطات تحكم مخصصة لأكثر من 50 لعبة متاحة عبر Xbox Game Pass Ultimate.

ويعرض هذا الإعداد نصف المطوي لعبة Xbox Game Pass التي تلعبها عبر الشاشة العلوية وعناصر التحكم في الشاشة التي تعمل باللمس في الأسفل.

ويمكنك أيضًا استخدام عناصر التحكم المخصصة لعرض المحتوى والتنقل عبر القوائم وحتى إنشاء إعدادات للأزرار بتنسيقات ذات أعمدة.

وبالنظر إلى أن عناصر تحكم Xbox Touch من مايكروسوفت تستخدم شاشات Surface Duo كوحدة تحكم افتراضية، فلن تحتاج إلى أي ملحقات خارجية أو وظائف إضافية بخلاف اشتراك Xbox Game Pass Ultimate.

ويمكنك استخدام ذراع تحكم البلوتوث أو ذراع تحكم اكس بوكس العادية لبث الألعاب إلى Surface Duo.

Microsoft is turning its Surface Duo into a handheld Xbox today. The latest app update for Xbox Cloud Gaming (xCloud) let’s you use one screen for touch controls and the other for the game. It’s like a Nintendo 3DS with Xbox games. Details here: https://t.co/ubbsEAW3r8 pic.twitter.com/aP94t9xgzC

— Tom Warren (@tomwarren) May 24, 2021