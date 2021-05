كيف يتحكم ايلون ماسك في سعر عملة بيتكوين بتغريداته المثيرة؟

في الآونة الأخيرة، ومع تغريد المدير التنفيذي لشركتي SpaceX و تيسلا، ايلون ماسك، المتكرر عن عملة بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى بصورة شبه متواصلة، أصبحت الأمور مثيرة للغاية في بورصات العملات المشفرة، حيث إن تغريدة واحدة من رائد الأعمال والملياردير الشهير أصبحت تؤثر بشكل كبير في تحريك أسعار هذه العملات في بورصات التداول سواء صعودًا أو هبوطًا، وكل ذلك من خلال 280 حرف فقط.

مع أن تغريدات رائد الأعمال (ايلون ماسك) على حسابه في منصة تويتر ليس بالضرورة أن يُفهم منها أنها لتحقيق مكاسب مالية خاصة به بحسب الكثير من المتابعين، إلا إنها يمكن أن تؤثر بشكل كبير على المستثمرين في بورصات تداول العملات الرقمية المشفرة، كما أنها أثارت تساؤلات كثيرة حول مدى قوة سوق العملات الرقمية المشفرة التي أثبتت أنها هشة للغاية من واقع تأثرها وهبوط أسعارها أو ارتفاعها بشكل حاد بتغريدة واحدة فقط.

حيث كانت تغريدات (ايلون ماسك) عن العملات الرقمية المشفرة في الأسابيع القليلة الماضية ذات تأثير كبير خاصة على عملة البيتكوين، ففي يوم الأربعاء من الأسبوع قبل الماضي، غرد قائلًا: بأن شركة تيسلا للسيارات الكهربائية قد أوقفت قبول عملة البيتكوين كطريقة للدفع لشراء سياراتها بسبب المخاوف البيئية المتعلقة باستخدام الطاقة الكهربائية بشكل كثيف في إنتاجها.

نتيجة لهذه التغريدة، انخفض سعر عملة البيتكوين بشكل حاد بحوالي 15%، وفي رده على تغريدة من أحد المستخدمين في بداية الأسبوع الماضي، وافق (ايلون ماسك) على اقتراح المستخدم على أن تبيع شركة تيسلا أصولها من عملة البيتكوين، أو ربما تكون قد فعلت ذلك بالفعل، وقد أدت هذه التغريدة مرة أخرى إلى انخفاض سعر عملة البيتكوين إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير.

بعد ذلك في يوم الاثنين من الأسبوع نفسه، غرد قائلًا: إن شركة تسلا لم تقم ببيع عملة البيتكوين في الفترة الأخيرة، الأمر الذي بدا أنه أوقف الانخفاض قليلًا حيث حافظت عملة البيتكوين على أسعارها عند حوالي 45 ألف دولار.

To clarify speculation, Tesla has not sold any Bitcoin

