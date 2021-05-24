كوالكوم تعلن عن معالج Snapdragon 7c Gen 2

أعلنت شركة كوالكوم عن معالج Snapdragon 7c من الجيل الثاني الذي تم تصميمه ليتم استخدامه في أجهزة الحاسب الشخصية العاملة بنظام التشغيل ويندوز وأجهزة كروم بوك Chromebook.

وكانت الشركة قد أعلنت في أواخر عام 2019 عن معالجي Snapdragon 8c و Snapdragon 7c لأجهزة الحاسب الشخصية.

ويبدو أن أكبر تغيير في Snapdragon 7c Gen 2 هو زيادة التردد، الذي قفز من 2.4 جيجاهرتز إلى 2.55 جيجاهرتز.

ومثل Snapdragon 7c الأصلي، فإن Snapdragon 7c Gen 2 يوفر اتصال LTE مدمج حتى تتمكن من الاتصال بالشبكات الخلوية، وتعد شركة كوالكوم بأنه يدعم عمر بطارية طويل.

وقالت شركة كوالكوم في بيان صحفي: إن أول جهاز به الشريحة يصل هذا الصيف، وقد وعدت لينوفو بإطلاق أجهزة جديدة باستخدام معالج Snapdragon 7c من الجيل الثاني في وقت لاحق من هذا العام.

ويصنع المزيد من مصنعي الرقاقات شرائح تعتمد على معمارية Arm، التي تعد بأداء أفضل وكفاءة في استهلاك الطاقة.

وتم استخدام الجيل الأول من معالج Snapdragon 7c في عدد قليل من أجهزة كروم بوك.

وتقول الشركة: إن Snapdragon 7c Gen 2 يقدم أداء أسرع بنسبة 10 في المئة من معظم المنصات المنافسة، كما يمكنه توفير ما يصل إلى ضعف عمر بطارية منافسيه.

ويتميز المعالج بوحدة معالجة الرسومات Adreno 618 ومعالج إشارة الصور Spectra 255 ومودم Snapdragon X15 LTE، الذي يسمح للمعالج بالوصول إلى سرعات تنزيل نظرية تبلغ 800 ميجابت في الثانية.

وتتنافس كوالكوم مع آبل وشريحة M1 القوية، التي يمكنك العثور عليها الآن في MacBook Airs و MacBook Pro و Mac Minis و iMacs و iPad Pro.

وتعتبر هذه الأجهزة كلها أغلى من نوع الجهاز الذي يستهدفه Snapdragon 7c Gen 2، ومع ذلك، فمن الممكن أن تجلب شريحة كوالكوم الجديدة بعض مزايا المعالجات القائمة على Arm إلى الأجهزة المنخفضة التكلفة (غير التابعة لشركة آبل).

وبالنسبة للتطبيقات العاملة عبر الحواسيب المحمولة المزودة بمعالج Snapdragon ونظام التشغيل ويندوز 10، فإن الشركة تأمل في تحفيز المبرمجين لاحتضان المنصة باستخدام جهاز المطورين المسمى Snapdragon Developer Kit لنظام التشغيل ويندوز 10.

وصنعت كوالكوم الجهاز من خلال العمل مع شركة مايكروسوفت، ووعدت بمشاركة المزيد من المعلومات في مؤتمر مطوري Build الخاص بشركة مايكروسوفت في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ويبدو الجهاز مشابهًا لجهاز Mac المصغر المجهز بـ A12Z الذي قدمته آبل للمطورين لمساعدتهم في تحسين تطبيقاتهم لشريحة M1 الجديدة.

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