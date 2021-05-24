فورد تكشف عن شاحنة بيك آب كهربائية للأنشطة التجارية

كشفت شركة فورد عن نسخة جديدة من شاحنتها الكهربائية F-150 Lightning تستهدف العملاء التجاريين على وجه التحديد تسمى F-150 Lightning Pro، وتبدأ بسعر 39974 دولار لإصدار يقدر بمدى 230 ميل.

وتبدأ الإصدارات ذات المدى الطويل من الشاحنة، التي من المتوقع أن تقطع 300 ميل بشحنة واحدة، بسعر 49974 دولار.

وتشبه الشاحنة الكهربائية الجديدة إلى حد كبير نسخة المستهلكين من F-150 Lightning.

وتفكر الأساطيل في جميع أنحاء الولايات المتحدة بالتحول إلى الكهرباء، إما للمضي قدمًا في المبادئ التوجيهية للانبعاثات الصفرية على مستوى الولاية أو المستوى الفيدرالي، أو في محاولة للاستفادة مما يجب أن يكون أقل تكلفة إجمالية لملكية السيارات الكهربائية.

وتقول شركة فورد: إن F-150 Lightning Pro يمكن أن تخفض تكاليف الصيانة بنسبة تصل إلى 40 في المئة على مدى ثماني سنوات و 100000 ميل من الاستخدام مقارنة بـ EcoBoost F-150 بسعة 2.7 لتر.

وهناك مجموعة من شاحنات البيك آب الكهربائية القادمة إلى السوق خلال العام أو العامين المقبلين، بما في ذلك سيارة تيسلا Cybertruck و GMC Hummer EV و Rivian R1T، ولكن لم يتم توجيه أي منها تقريبًا نحو الأساطيل التجارية.

وتمنح F-150 Lightning Pro شركة فورد أسبقية في المعركة لإمداد السوق التجاري بالكهرباء.

ولا توجد الكثير من الاختلافات الواضحة بين F-150 Lightning Pro و F-150 Lightning التي كشفت عنها شركة فورد الأسبوع الماضي.

ومثل F-150 Lightning، فإن F-150 Lightning Pro تأتي بكابينة SuperCrew بأربعة أبواب، ويمكن للمشترين اختيار تزويدها بالبطارية القياسية أو ذات النطاق الموسع.

وسيكون لنسخة النطاق القياسي قدرة سحب قصوى تبلغ 7700 رطل عند تزويدها بحزمة القطر الاختيارية، بينما يمكن لنسخة المدى الممتد سحب ما يصل إلى 10000 رطل.

ويستخدم كلا الإصدارين محركًا مزدوجًا للدفع الرباعي، مع قدرة الشاحنة القياسية بحد أقصى 426 حصانًا، في حين أن الإصدار الموسع يمكن أن يوفر نحو 563 حصانًا.

وتتمتع كلتا شاحنتي F-150 Lightning Pro بالطاقة، بحيث يمكنها تشغيل الأدوات الكهربائية أو غيرها من الملحقات، وذلك بالرغم من أنه يتعين على المشترين دفع المزيد مقابل منافذ إضافية (بما في ذلك قابس 240 فولط) وإجمالي ناتج أعلى.

ويأتي خيار المدى الموسع أيضًا مع محطة شحن بقدرة 80 أمبير يمكن أن تساعد إلى حد كبير في إعادة ملء بطارية الشاحنة.

وتأتي جميع إصدارات الشاحنة التجارية مع صندوق أمامي ضخم مقاوم للماء، الذي يحتوي على 14.1 قدم مكعب للتخزين ومجموعة من المنافذ الكهربائية.

وهناك اختلاف واحد كبير بين إصداري F-150 Lightning و F-150 Lightning Pro، حيث يأتي الأخير مع برنامج تكنولوجيا المعلومات التجارية من فورد، مما يسهل على مالكي الأساطيل مراقبة الموقع أو حالة الشحن.

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