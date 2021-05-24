سوني تعلن عن أربع مكبرات صوت لاسلكية محمولة

تخضع مجموعة مكبرات الصوت المحمولة من شركة سوني إلى ترقية 2021، حيث تضيف XB13 و XP500 و XP700 و XG500 صوتًا أكثر ومزيدًا من المرونة ودعم الشحن السريع.

وتقول سوني: إن الوباء ربما أبقانا في المنزل، ولكن هذا أدى إلى زيادة مبيعات مكبرات الصوت، ونتيجة لذلك، تهدف هذه النماذج الأربعة الجديدة إلى أن تكون أكثر حيادية من حيث النوع بدلاً من التركيز على موسيقى الرقص الإلكترونية.

SRS-XB13:

يعد SRS-XB13 أصغر مكبرات الصوت الرباعية الجديدة، ويحل محل XB12 القديم، مع الالتزام بالشكل نفسه، ولكن بالنسبة لعام 2021، يتسع نطاق الصوت وتصبح قابلية النقل أكثر بساطة.

ويدعم مكبر الصوت تصنيف IP67 لمقاومة الماء والغبار، في حين أن طلاء الأشعة فوق البنفسجية يعني أنه يتحمل درجات الحرارة المرتفعة في الصيف.

ويمكن استخدام حزام جديد متعدد الاتجاهات عبر المعصم لربط XB13 بحقيبة ظهر أو مقود الدراجة أو في أي مكان آخر، ويصل عمر البطارية إلى 16 ساعة، ويتم إعادة شحنها عبر USB-C.

ويمكن إقران جهازي XB13 معًا لاسلكيًا للحصول على صوت ستريو، وذلك بالرغم من أنه لا يوجد دعم للأعداد الكبيرة باستخدام نظام Party Connect من سوني.

ويعني الميكروفون المدمج أن XB13 يمكن أن يعمل كمكبر صوت، وهناك دعم لميزة الإقران السريع Fast Pair من جوجل.

وتم تجهيزه بخاصية Extra Bass من سوني من أجل صوت جهير قوي ونقي، ويحتوي أيضًا على معالج Sound Diffusion الذي توفره الشركة من أجل تقديم صوت ديناميكي غني.

ويبدأ شحن XB13 في شهر يونيو بسعر 59.99 دولار، ويتم تقديمه بخمسة ألوان.

SRS-XP500 و SRS-XP700:

بالنسبة لعام 2021، تخلت سلسلة Sony XB القديمة عن حرف “B” لأن الشركة تعد بأن الصوت الجهير يأتي كمعيار.

ويحصل SRS-XP500 على مكبرات صوت أمامية مصممة لإنتاج الترددات العالية، بينما يحتوي SRS-XP700 على ثلاثة مكبرات صوت أمامية مصممة لإنتاج الترددات العالية – اثنان منها نشط، اعتمادًا على ما إذا كان السماعة في الاتجاه الرأسي أو الأفقي – بالإضافة إلى مكبر الصوت الخلفي المصمم لإنتاج الترددات العالية لتوسيع نطاق الصوت – إلى جانب مقاومة الماء وفقًا لمعيار IPX4.

وبالرغم من استمرار وجود إضاءة LED، إلا أنها مصممة بشكل أكبر لتناسب الحالة المزاجية وهي قابلة للتخصيص، ومع ذلك، فإن التغييرات الأكبر مقارنة بالنماذج السابقة هي البطارية.

ويستمر SRS-XP500 لمدة تصل إلى 20 ساعة، بينما يستمر SRS-XP700 حتى 25 ساعة، وتضيف ميزة الشحن السريع من 80 دقيقة إلى 3 ساعات من التشغيل في 10 دقائق، حسب النموذج، ويستغرق الشحن الكامل 3 ساعات.

ويوجد في الخلف مدخلا ميكروفون لاستخدام الكاريوكي، ويمكن استخدام أحد المدخلات للجيتار، وهناك دعم للبلوتوث ومنفذي USB – لكل من الموسيقى وشحن الجهاز المحمول – بينما تسمح Party Connect بتوصيل ما يصل إلى 100 مكبر صوت لاسلكيًا وتشغيل الشيء نفسه معًا.

ويبلغ سعر SRS-XP500 نحو 350 دولار، بينما يبلغ سعر SRS-XP700 نحو 450 دولار، ويطرح كلاهما للبيع في شهر يونيو.

SRS-XG500:

صممت سوني مكبرات الصوت المحمول هذا للاستخدام في الاتجاه الأفقي، مع مكبرات صوت أمامية مصممة لإنتاج الترددات العالية، كما أنه مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP66، مع شبكة مقاومة للماء تتخلص من الرذاذ.

ويتم الاحتفاظ بإضاءة LED، بينما توجد منافذ USB والميكروفون والإدخال في الخلف، ويستمر الجهاز بالعمل لمدى تصل إلى 30 ساعة، في حين يضيف الشحن لمدة 10 دقائق ما يصل إلى 3 ساعات من التشغيل.

ويدعم الجهاز Party Connect، ويتم طرح SRS-XG500 للبيع في شهر يونيو بسعر 450 دولار.

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