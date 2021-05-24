سامسونج توسع تشكيلة الشاشات الذكية عالميًا

أعلنت شركة سامسونج عن التوفر العالمي لمجموعة الشاشات الذكية الموسعة حديثًا، التي توفر المزيد من أحجام العرض وخيارات التصميم، إلى جانب الميزات الذكية الجديدة والمحسنة.

وتشتمل التشكيلة الآن على نموذج M7 الأكبر حجمًا بقياس 43 إنشًا (دقة UHD)، مما يوفر إنتاجية محسّنة وتجربة ترفيه غامرة.

كما أن نماذج M5 (دقة FHD) متوفرة الآن بشاشات بقياس 24 إنشًا و 27 إنشًا و 32 إنشًا، وتتميز بتصميم أنيق وخيار لون أبيض جديد.

وتم إطلاق سلسلة الشاشات الذكية من سامسونج في شهر نوفمبر 2020 كأول شاشة “افعل كل شيء” مصممة للعمل والترفيه على حدٍ سواء في العالم، وهي مخصصة للشركات والأوساط الأكاديمية والمستهلكين الذين يعملون ويتعلمون ويستمتعون بالترفيه في المنزل.

وتوفر الشاشة الذكية وسائط متكاملة وتطبيقات إنتاجية واتصال متعدد الاستخدامات ومكبرات صوت مدمجة وجهاز تحكم عن بعد يعمل بالخلايا الشمسية.

وقالت الشركة: مع زيادة الوقت الذي يقضيه الأشخاص في العمل والتعلم واللعب من المنزل، يتم تحويل المنازل إلى بيئات متعددة الوظائف، وتستمر مجموعة الشاشات الذكية الموسعة لدينا في تزويد المستخدمين بطرق أكثر ملاءمة ومرونة لإنجاز الأنشطة اليومية من خلال التكنولوجيا، مما يمكنهم من القيام بكل شيء من خلال الاتصال القوي بالهاتف المحمول والحاسب الشخصي عبر أذكى شاشة متوفرة في السوق اليوم.

وتشمل أحدث الإضافات إلى سلسلة الشاشة الذكية من سامسونج ما يلي:

الشاشة الذكية M7 بقياس 43 إنشًا (النموذج: M70A): باعتبارها النموذج الرائد، تأتي الشاشة الذكية M7 الآن بحجم أكبر يبلغ 43 إنشًا يزيد من الإنتاجية ويعزز الترفيه ويوفر تجربة غامرة سواء أثناء العمل أم التعلم أو اللعب، وتتميز بدقة 4K (UHD)، ويمكنها تبديل الوظائف بسلاسة، والانتقال من جهاز عمل موثوق به إلى مركز ترفيه فوري بدقة 4K مع تطبيقات بث المحتوى المضمنة ومكبرات الصوت وإمكانيات HDR10 لتحسين كل تفاصيل محتوى 4K.

الشاشة الذكية M5 بقياس 27 إنشًا و 32 إنشًا باللون الأبيض (النموذج: M50A): يأتي نموذج M5 الآن بتصميم أبيض لكل من نموذجي 27 و 32 إنشًا، ويمتزج اللون الجديد تمامًا مع التصميمات، مما يجعلها مثالية لاستكمال منزل المستخدم.

الشاشة الذكية M5 بقياس 24 إنشًا (النموذج: M50A): تأتي مجموعة M5 الآن أيضًا بشكل جديد عالي الدقة بقياس 24 إنشًا، مما يجعلها أكثر شاشة ذكية يمكن الوصول إليها من حيث الحجم والسعر، ويجعلها الحجم الصغير مثالية لأولئك الذين قد لا يكون لديهم مساحة مكتبية لشاشة أكبر أو للعملاء الذين يبحثون عن شاشة متعددة الوظائف وذات قيمة جيدة.

وإلى جانب الحجم الجديد وخيارات التصميم، تكشف سامسونج النقاب عن مجموعة من الميزات الجديدة.

وتوفر خدمة البث التلفزيوني المجانية المدعومة بالإعلانات من سامسونج TV Plus مجموعة متنوعة من المحتوى المباشر المجاني وعند الطلب دون الحاجة إلى تنزيلات أو تسجيل.

وفي الوقت نفسه، يقدم Universal Guide توصيات للمحتوى بناءً على تحليل تفضيلات المستخدم وأنماط المشاهدة، مما يضمن اقتراحات مخصصة بالكامل للتطبيقات الشائعة، مثل نيتفليكس وبرايم فيديو والمزيد.

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