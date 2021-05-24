جوجل كروم يتعطل عبر نظامي ويندوز 10 ولينكس

واجه مستخدمو متصفح جوجل كروم مشاكل خلال الأيام القليلة الماضية عبر نظام التشغيل ويندوز 10، وسارعت عملاقة البحث إلى توفر الحل، الذي كان غريبًا مثل الخطأ الذي تم إصلاحه.

ويعتمد الكثير من الأشخاص على الويب هذه الأيام، وأصبحت متصفحات الويب جزء مهم من البرامج عبر أي منصة، لذلك عند تتعطل هذه البرامج، تمتلئ شبكة الإنترنت بالشكاوى والمطالبات بالتوضيحات.

وتحدث الأعطال في النسخة 90.0.4430.212 من المتصفح، وتؤثر في مجموعة فرعية من مستخدميه.

وتم إصدار الإصدار المذكور من المتصفح في 10 مايو، ولم تكن هناك تقارير تفيد بأنه قد يعمل بشكل غير صحيح حتى وقت قريب.

ولا أحد باستثناء شركة جوجل يعرف الخطأ الذي تسبب في تعطل متصفح جوجل كروم فجأة بشكل عشوائي لعدد كبير من المستخدمين.

وبالإضافة إلى تعطل الإضافات المثبتة، يتوقف المتصفح عن تحميل الصفحات، بما في ذلك صفحات الإعدادات والميزات التجريبية لمتصفح جوجل كروم، وتحدث المشكلة أثناء التشغيل العادي وبعد تنشيط وضع التصفح المتخفي.

وتم إلقاء اللوم جزئيًا على هذا السلوك على أحد تحديثات جوجل الصامتة، التي تحدث دائمًا خلف الكواليس، بينما سارع الآخرون إلى توجيه أصابع الاتهام نحو الإضافات.

ولإصلاح المشكلة، بدأ المستخدمون بإعادة تثبيت المتصفح أو مسح مجلد بيانات المستخدم، ولكن هذا قد يؤدي إلى فقدان البيانات إذا لم يقم المستخدمون بنسخ المجلد احتياطيًا أو إذا لم يكن المتصفح متزامنًا مع جوجل.

ولم تقل جوجل صراحة ما حدث، ولكنها ألمحت إلى ذلك، ويمكن أن يُفهم ضمنيًا من الإصلاح الذي أجرته جوجل أنه كان مرتبطًا بتجارب Origin Trials، وهي ما تسميه جوجل نظامها لاختبار الميزات التجريبية على أساس مجزأ.

وفي تدوينة توضح بالتفصيل الإصلاح ضمن مجتمع Google Chrome، توجه جوجل مستخدمي لينكس إلى الانتقال إلى دليل Origin Trials لملفهم الشخصي وحذف ملف معين.

ويمثل هذا إقرارًا بأن المشكلة أثرت أيضًا في مستخدمي لينكس وليس مستخدمي ويندوز 10 فقط كما تم الإبلاغ سابقًا.

وأصدرت جوجل تحديثًا صغيرًا يعمل على حل الأعطال، وبالنسبة لأجهزة ويندوز المتأثرة، اتبع الخطوات التالية:

قم بإنهاء أي نوافذ جوجل كروم مفتوحة.

أعد فتح المتصفح.

اترك المتصفح مفتوحًا لمدة 5 دقائق تقريبًا.

قم بإنهاء المتصفح بعد 5 دقائق ومن ثم أعد تشغيله لحل السلوك.

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