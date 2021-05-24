آبل تصدر iOS 14.6 لمستخدمي هواتف آيفون

أصدرت شركة آبل النسخة iOS 14.6، مما يوفر تحديثات لبطاقة Apple Card إلى جانب خيارات AirTag الجديدة لمستخدمي أجهزة آيفون.

وتتمثل الميزة الرئيسية للنسخة الجديدة من النظام التشغيلي في Apple Card Family، التي تسمح بمشاركة بطاقة ائتمان آبل مع ما يصل إلى خمسة أشخاص في مجموعة Family Sharing الخاصة بك.

وأعلنت شركة آبل عن هذا الخيار حديثًا، ووعدت بأنها ستكون طريقة أسهل لمنح الشباب إمكانية الوصول إلى خيارات الدفع، وكذلك للعديد من الأشخاص لبناء درجة ائتمانية معًا.

ويمكن منح حق الوصول إلى بطاقة Apple Card لأي شخص يزيد عمره عن 13 عامًا في مجموعة Family Sharing.

ويمكن لأي شخص يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر أن يكون مالكًا مشاركًا، مع حد ائتماني مجمع، وإمكانية رؤية إنفاق المستخدمين الآخرين، وفاتورة شهرية واحدة.

وفي الوقت نفسه، يمكن لأي شخص يزيد عمره عن 13 عامًا أن يكون مشاركًا في الحساب، ويكون استخدامه مرئيًا للمالكين المشاركين والتحكم في حدود الشراء.

كما يمكن للمشاركين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا الاشتراك في إعداد التقارير الائتمانية.

وهناك خيارات حول الحدود وعناصر التحكم في الإنفاق، بحيث لا يتمكن الأشخاص من استغلال بطاقتهم الافتراضية الجديدة.

كما أن هناك أيضًا مجموعة تتبع النفقات، ويمكن لمستخدمي Apple Card الحاليين دمج حسابي Apple Card معًا، للحصول على حد ائتماني مشترك أعلى، ويحتفظون بأيهما أقل من معدل الفائدة السنوية للحسابين.

ويضيف تطبيق Apple Podcasts دعم الاشتراك لكل من القنوات والعروض الفردية ضمن iOS 14.6

وبالنسبة إلى AirTag و Find My، يوجد خيار وضع Lost جديد لإضافة تفاصيل الاتصال، وبدلاً من إظهار رقم هاتفك عندما يعثر شخص ما على AirTag وينقر عليها بجهازه الذي يدعم تقنية NFC، يمكنك تعيين عنوان بريد إلكتروني بدلاً من ذلك، وتعرض AirTag أيضًا رقم هاتف المالك المخفي جزئيًا.

وكما هو الحال دائمًا، هناك بعض إصلاحات الأخطاء المضمنة في تحديث iOS أيضًا، ويمكن لمستخدمي التحكم الصوتي فتح قفل آيفون للمرة الأولى بعد إعادة التشغيل باستخدام الصوت فقط.

ويعمل هذا الإصدار أيضًا على إصلاح المشكلات التالية:

قد لا يعمل إلغاء القفل باستخدام ساعة آبل بعد استخدام Lock iPhone عبر ساعة آبل.

قد تظهر التذكيرات في شكل أسطر فارغة.

قد لا تظهر ملحقات حظر المكالمات في الإعدادات.

قد تقوم أجهزة البلوتوث أحيانًا بقطع الاتصال أو إرسال الصوت إلى جهاز مختلف أثناء المكالمة النشطة.

قد يواجه آيفون أداءً منخفضًا أثناء بدء التشغيل.

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