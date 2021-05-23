لوجيتك تكشف عن كاميرا سبورة تخفي مقدمي العروض

بينما تستعد شركات مثل جوجل لاستقبال جزء على الأقل من قوتها العاملة في المكتب، تطلق شركة لوجيتك Logitech كاميرا السبورة البيضاء لمساعدة العمال على التعاون مع زملائهم خارج الموقع.

وتستخدم الأداة الجديدة من لوجيتك، التي يطلق عليها اسم Scribe، برنامجًا محسّنًا بالذكاء الاصطناعي لجعل مقدمي العروض شفافين حتى يتمكن الأشخاص الذين يشاهدون العرض التقديمي من مشاهدة السبورة بسهولة.

ويمكن لكاميرا السبورة البيضاء التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أيضًا اكتشاف الملاحظات اللاحقة تلقائيًا وتعديل لون العلامات، وهي مفيدة للمكاتب والفصول الدراسية المختلطة.

وتمثل Scribe رد لوجيتك لمحاكاة جلسات السبورة البيضاء للفرق المتفرقة، وتمنح المشاركين في الاجتماع الافتراضي عرضًا في الوقت الفعلي للسبورة البيضاء.

ويجعل الذكاء الاصطناعي لكاميرا لوجيتك المقدم شفافًا ويعزز خطوط التحديد تلقائيًا بحيث يسهل قراءتها، ويمكن لمنتج Scribe أيضًا اكتشاف المحتوى غير الرقمي، مثل الملاحظات اللاحقة.

وقالت الشركة: لقد عملنا بقلق شديد نحو حل مشكلات توفير تعاون صوتي وفيديو عالي الجودة في كل من غرف الاجتماعات وأسطح المكتب البعيدة، ولكن لا تزال هناك فجوة في دمج المحتوى غير الرقمي، مثل السبورات البيضاء في الاجتماعات الافتراضية.

وأضافت: يستفيد حل Scribe من لوجيتك مما يعرف الناس كيف يفعلونه، وهو التقط علامة وارسم على السبورة البيضاء، ونحن قادرون الآن على رفع مستوى المحتوى التعاوني غير الرقمي ليراه الجميع بدقة عالية، مع كونه سهل الاستخدام والمشاركة، وذلك بفضل توافقه مع الخدمات السحابية الأكثر شيوعًا اليوم.

وتأتي كل وحدة Scribe مع مجموعة من مكونات التثبيت، مما يسمح لك بتثبيتها عبر الحائط، وجميع الكابلات التي تحتاجها لتجهيزها وتشغيلها.

ويتاح منتج Scribe الآن في أسواق محددة بسعر يبدأ من 1199 دولار، كما أن الكاميرا متوافقة حاليًا مع غرف مايكروسوفت تيمز عبر ويندوز وغرف Zoom، مع توفر دعم Zoom Appliances بعد الإطلاق.

وبالنسبة لمعظم خدمات مؤتمرات الفيديو الأخرى، قالت لوجيتك: إن Scribe يمكن أن تعمل أيضًا ككاميرا محتوى USB قائمة بذاتها عند توصيلها بجهاز حاسب مكتبي أو محمول.

وتتمتع لوجيتك، التي تصنع الملحقات والأجهزة الطرفية بما في ذلك لوحات المفاتيح وسماعات الرأس والكاميرات ومعدات مؤتمرات الفيديو، بنمو قوي في المبيعات عبر خطوط إنتاجها الأساسية وسط الوباء والتحول إلى العمل عن بُعد والتعلم عبر الإنترنت.

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