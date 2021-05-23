طريقة عمل قرعة السحب الإلكتروني في مسابقات فيسبوك وتحديد الفائز

يمكنك الإعتماد على قرعة السحب الإلكتروني لتحديد الفائز في مسابقات فيسوك تلقائياً دون أي تدخل منك، وهي أحد أفضل الطرق لتحديد الفائز في المسابقة بشكل حيادي.

وتقدم الأداة التي سنتحدث عنها اليوم وعن طريقة عملها إمكانية اختيار الفائز من مختلف جوانب المسابقة، وكما تعمل الأداة أيضاً مع انستجرام بطريقة متشابهة مع فيسبوك، ولذا يمكنك استخدامها معه.

وتسمح لك هذه أداة قرعة السحب الالكتروني باختيار الفائز من بين الذين قاموا بعمل التالي :

إما ترك تعليق على منشور المسابقة

أو ترك Reaction على المسابقة.

تمكنوا من كتابة الإجابة الصحيحة في التعليقات – البحث عن كلمات بعينها في التعليقات والاختيار عشوائياً

عرض جميع من شارك في هذه المسابقة.

ولهذا فإننا اليوم نتحدث عن أداة Fanpage Karma، وهي تعتبر من أفضل الأدوات عندما يتعلق الأمر بمسابقات فيسبوك وقرعة السحب الإلكتروني لتحديد الفائز فيها.

كيفية اختيار الفائز عبر Fanpage Karma:

وتعتمد هذه الأداة المجانية على الذكاء الاصطناعي حتى تتمكن من تحديد الفائز في مسابقات فيسبوك، وهذا من خلال تحليل جميع بيانات منشور المسابقة الخاصة بك.

ويعني هذا أن أداة قرعة السحب الالكتروني يجب أن تحصل على صلاحية الوصول إلى صفحة المسابقة وتحليل بيانات جميع المنشورات الخاصة بهذه الصفحة.

ولذا في البداية يجب أن تقوم بربط بيانات حساب فيسبوك المسؤول عن الصفحة بحساب أداة قرعة السحب الالكتروني، وذلك عن طريق تسجيل حساب جديد في الأداة ومن ثم ربط حساب فيسبوك.

وتسمح لك الأداة بحذف حساب فيسبوك الخاص بك من بياناتها إن كنت ترغب في ذلك، ولكن تستطيع ربط الأداة بحساب فيسبوك واحد فقط في المرة.

ويعني هذا أنك قادر على استخدام قرعة السحب الإلكتروني مع حساب واحد، ولكن يمكن لهذا الحساب أن يحتوى على أكثر من صفحة.

ولذا تفيدك الأداة مع جميع صفحات فيسبوك التي تديرها، وبعد تسجيل الدخول وربط حساب فيسبوك يمكنك البدء بعمل قرعة السحب الالكتروني.

ولتقوم بهذا عليك التوجه إلى الصفحة الرئيسية للأداة، ومن ثم وضع رابط صفحة فيسبوك في المربع رقم 1.

وثم تقوم بالضغط على زر رقم 2 لتبدأ المسابقة وعملية السحب.

وبعدما تنتهي الأداة من عمل قرعة بين المشاركين المختلفين في المسابقة، فإن نتيجة المسابقة تظهر لك تلقائياً في الصفحة التالية كما ترى في الصورة بالأسفل.

ويظهر في المربع رقم 1 الفائزين في قرعة السحب بين التعليقات وهما:

الفائز الأول ويكون فائزًا عشوائيًا من بين جميع المشاركين

الفائز الثاني وهو التعليق صاحب أكثر اعجابات.

وبينما يمكنك في المربع رقم 2 إدخال إجابة معينة أو كلمة تحتاج للبحث عنها في التعليق الفائز، ويمكنك استخدام هذه الخاصية عندما ترغب في البحث بين الإجابات الصحيحة في مسابقة أو أول من كتب الاجابة الصحيحة.

وفي المربع رقم 3 تظهر نتيجة قرعة السحب التلقائي بناءً على التفاعلات مع المسابقة مثل الإعجاب وباقي طرق التفاعل.

وتظهر النتيجة بناءً على التفاعلات المنفردة مثل الإعجاب أو الحب وغيرهم، وبين جميع التفاعلات معاً.

ويمكنك في المربع رقم 4 سحب الفائز في نتيجة قرعة وعمل صورة بسيطة لإعلان الفائز.





