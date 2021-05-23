سناب تنتقل إلى المرحلة التالية من الواقع المعزز

أعلنت شركة سناب هذا الأسبوع عن المرحلة التالية من دفعها للواقع المعزز، وذلك مع إطلاق أول إصدار يدعم الواقع المعزز بالكامل من نظاراتها الذكية Spectacles.

وبالرغم من أن مصطلح الإطلاق ليس هو المصطلح الصحيح، فإن هذه النسخة الجديدة والمحدثة من نظارة Spectacles، القادرة على تراكب الرسومات الرقمية عبر العالم الحقيقي للشخص، لن تكون متاحة للجمهور.

ولكن يتم توزيعها بدلاً من ذلك على صناع الواقع المعزز، الذي يتعاونون بشكل أساسي مع سناب شات للمساعدة في المرحلة التالية من التطوير.

ويعد الإعلان خطوة كبيرة إلى الأمام لاستخدام الواقع المعزز، ويبدو أنه يتقدم بخطوة على لاعبين أكبر، مثل: آبل وفيسبوك، الذين يطورون أيضًا نظارات الواقع المعزز الخاصة بهم.

ولكن بالنسبة إلى سناب، فإن هذا شيء ظل قيد التطوير لسنوات، ويعود إلى الإطلاق الأولي لنظارة Spectacles في عام 2016.

وفي الوقت الذي أطلقت فيه الشركة نظارة Spectacles، قامت أيضًا بتغيير وصف الشركة، ووصفت نفسها بأنها شركة كاميرات بدلاً من تطبيق وسائل تواصل اجتماعي.

وفي ذلك الوقت، كان يبدو أن سناب تفعل ذلك لتجنب المقارنات مع فيسبوك أو تويتر، التي كانت تتعرض لانتقادات شديدة بسبب فشلها في النمو بمعدل مماثل للشبكة الاجتماعية.

ولكن التغيير خدم غرضًا مهمًا في إعادة مواءمة ما كانت سناب تهدف إلى تحقيقه، الذي، حتى ذلك الحين، أشار إلى التطوير المتقدم لأدوات الواقع المعزز الخاصة بها.

ويبدو أن نظارة Spectacles مصممة لهذا الغرض، ويبدو أن الشركة أُجبرت على إطلاق نظاراتها المجهزة بالكاميرا في وقت مبكر جدًا، قبل أن تتمكن من بناء تقنية الواقع المعزز المطلوبة.

ولكن سناب كانت تعمل على ذلك، إذ بعد وقت قصير من إطلاق النسخة الأولى من نظارة Spectacles، أسست الشركة منشأة بحث وتطوير جديدة في الصين، بالقرب من مكان تجميع نظارة Spectacles، مما يمنحها الفرصة لتطوير أدوات الواقع المعزز الخاصة بها في السر، بعيدًا عن أعين المتطفلين.

وأطلقت سناب أيضًا عدسات العالم World Lenses بعد أشهر قليلة من إصدار Spectacles، التي أشارت مرة أخرى إلى المرحلة التالية من تطوير الواقع المعزز.

وكان لدى الشركة الأدوات اللازمة لإنشاء تراكبات رقمية غامرة في بيئات العالم الحقيقي، وكان الجهاز معروضًا للبيع، الذي تم استقباله بضجة كبيرة.

واحتاجت إلى جمع العنصرين معًا فقط، ومن الواضح أن هذا الجمع أصعب بكثير في الممارسة العملية مما توقعته سناب على ما يبدو.

وانتهى المطاف بالنسخة الأولية من نظارة Spectacles بعدم تلبية توقعات مبيعات سناب، حيث انتهى الأمر بمئات الآلاف من الوحدات غير المباعة.

واقترن ذلك بالنجاح المتزايد لقصص إنستاجرام، التي كانت نسخة مكررة لميزة قصص سناب شات الخاصة، ويبدو أنها تشكل تهديدًا حقيقيًا لوجود الشركة ذاته، مع ارتفاع الديون وتباطؤ نمو المستخدمين، ويبدو أن الشركة قد راهنت كثيرًا حول مستقبل الواقع المعزز للمساعدة في رفعها إلى المرحلة التالية.

وأدى ذلك إلى إعادة تركيز كبير في الشركة، وتمكنت سناب في السنوات السابقة من إعادة تنظيم نفسها على نطاق أوسع حول حالة استخدام أكثر تحديدًا وتخصصًا في الاتصال بالأصدقاء المقربين وتوفير نهج أكثر تركيزًا على الخصوصية للمراسلة.

وتمكنت سناب من إعادة تطوير منصتها، حيث تجاوزت المشاكل التي خلفها نسخ فيسبوك لميزتها الرئيسية، وعززت منصتها، التي شهدت أيضًا نموًا هائلاً عندما قامت بتحديث تطبيق أندرويد الخاص بها في عام 2019.

وكان الواقع المعزز دائمًا قوتها الرئيسية، حيث إن عدسات سناب شات هي التي جلبت لأول مرة العديد من الأشخاص إلى التطبيق لتجربتها، ولا تزال تمثل المحرك الرئيسي.

ويعد الواقع الافتراضي أيضًا تقدمًا كبيرًا، مع إمكانات كبيرة لبناء عوالم رقمية غامرة بالكامل، ويمكن للواقع المعزز أن يعمل بشكل مكمل لحياتك اليومية، ويمكن أن يعزز تجربتك في العالم الواقعي من خلال مطالبات ومؤشرات مفيدة، إلى جانب الألعاب التفاعلية والرسومات والمزيد.

ونحن الآن في خضم التحول الرئيسي التالي للواقع المعزز، والتطور الكبير التالي لشركة سناب، وهذه هي فرصتها الرئيسية لتصبح لاعباً أكبر بكثير في السوق.

وتستثمر سناب في هذا المجال بشكل كبير، حيث استحوذت على FitAnalytics لأدواتها التجريبية للواقع المعزز، و Pixel8Earth لتوسيع خرائط الواقع المعزز، و WaveOptics لشاشات الواقع المعزز التي تشكل مكونًا رئيسيًا في نظارة Spectacles الجديد.

وتحاول سناب جعل نفسها مرادفًا لتقنية الواقع المعزز، وهذه فرصة كبيرة للشركة، وهي تعمل على تحقيقها وجعلها أمرًا واقعًا.

وقد لا يبدو الأمر كذلك حتى الآن، ولكن سيصبح الواقع المعزز قريبًا مكونًا شائعًا في العديد من تفاعلاتك اليومية، وإذا تمكنت سناب من القيام بذلك بشكل صحيح، فسوف تلعب أيضًا دورًا رئيسيًا في هذه العملية.

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