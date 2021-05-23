إنستاجرام تطور خيار دفع جديد يسمى المكافآت

يبدو أن شركة فيسبوك لا تزال تستخدم منصة إنستاجرام لتجربة الميزات المستنسخة من المنصات الأخرى في ظل سعيها لإحباط الصعود السريع لمنصة تيك توك.

وفي شهر نوفمبر الماضي، أطلق سناب شات ميزة مقاطع الفيديو القصيرة المسماة Spotlight، وهي عبارة عن موجز لمقاطع الفيديو القصيرة تشبه تيك توك موجودة ضمن علامة تبويب مخصصة داخل تطبيق سناب شات.

ولدى منصة إنستاجرام المملوكة لشركة فيسبوك ميزة Reels المشابهة، ولكن الاختلاف الرئيسي في Spotlight هو حقيقة أن شركة سناب تدفع أيضًا مليون دولار يوميًا لأفضل صناع محتوى Spotlight، من أجل زيادة الاهتمام.

وكان هذا الأسلوب فعالًا، حيث يزور Spotlight الآن 125 مليون مستخدم سناب شات كل شهر، ويحصل بعض صناع المحتوى على الأموال من مقاطع Spotlight الخاصة بهم.

ويبدو أن إنستاجرام تتطلع الآن إلى تقديم برنامج دفع مشابه، حيث اكتشف باحث التطبيق أليساندرو بالوزي Alessandro Paluzzi شاشة الإعلان هذه في التعليمات البرمجية للتطبيق.

ووفقًا للصور، فإن إنستاجرام تختبر برنامجًا جديدًا للمكافآت، الذي يركز على ترويج Reels، ويسمح البرنامج للمستخدمين بكسب المكافآت من إنستاجرام عند مشاركة محتوى Reels الجديد.

وتحتاج بعد ذلك، على ما يبدو، إلى الوصول إلى حدود مكافآت معينة للمطالبة بالأرباح من البرنامج، بينما ستكون هناك أيضًا مكافآت متغيرة متاحة لصناع المحتوى.

ولا تذكر الملاحظات التوضيحية على وجه التحديد أن المستخدمين سيكسبون مدفوعات نقدية من البرنامج، ولكن يبدو أنها تتوافق مع نهج Spotlight من سناب شات في الدفع لصناع المحتوى المختارين مقابل مساهماتهم في Reels، وذلك بالرغم من أنها تستند على ما يبدو إلى حجم التحميل بدلاً من التفاعل أو الجودة.

وانخفض دليل تطوير المنتجات من فيسبوك على مدار السنوات الخمس الماضية أو نحو ذلك إلى عنصر أساسي يتمثل في استنساخ الميزات من المنافسين.

وعندما تطلق منصة ما شيئًا فعالاً، فإن المسألة تتحول إلى مجرد مسألة وقت قبل أن تستنسخها فيسبوك، ومع وصولها الهائل، فإنها قادرة عمومًا على تخفيف حدة المنافسة من خلال هذا النهج.

ولكن في حالة تيك توك على وجه التحديد، لم تتمكن فيسبوك حتى الآن من إبطاء زخم المنصة الصينية، حيث إنها تتجاوز النسخ المكررة من ميزاتها لمواصلة التقدم في طريقها نحو أن تصبح منصة التواصل الاجتماعي التالية التي يبلغ عدد مستخدميها مليار مستخدم.

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