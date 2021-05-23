أفضل مترجم صوتي يمكنك الاعتماد عليه للترجمة الفورية

تقدم الكثير من التطبيقات خاصية مترجم صوتي مباشر يمكنك الاعتماد عليه لترجمة الأصوات من حولك، وهذا دون الحاجة لكتابة النص الذي ترغب في ترجمته.

تستخدم التطبيقات التي تقدم مترجم صوتي على خاصية الذكاء الاصطناعي الموجودة في الهواتف الذكية وهذا حتى تتعرف على الأصوات المحيطة بك واللغة التي تتحدث بها، وبعد ذلك اظهار الترجمة.

وعلى الرغم من كون مترجم الصوتي الخاص بهذه البرامج جيداً ويمكن الاعتماد عليه إلا أن استخدامه لا يخلوا من الأخطاء بسبب الضجة المحيطة بك، وضعف جودة المايكروفون الخاص بالهاتف كمثال.

والآن إليكم مجموعة من أفضل البرامج التي توفر خاصية مترجم صوتي فوري:

تطبيق iTranslate مترجم صوتي لساعات آبل الذكية:

يقدم مترجم iTransalte ميزة فريدة من نوعها، وهي امكانية استخدام ساعة آبل الذكية للترجمة.

ويعتبر استخدام ساعة آبل الذكية للترجمة أمراً مريحاً حيث لن تحتاج لإخراج هاتفك، وكل ما عليك فعله هو فتح التطبيق عبر الساعة واستخدامه مباشرةً.

يمتلك مترجم صوتي iTranslate الكثير من التقييمات المرتفعة عبر جميع المتاجر وهو متاح مجاناً للاستخدام على متجر جوجل وآبل على حد سواء.

توفر النسخة المدفوعة من iTranslate امكانية ترجمة صفحات الويب وترجمة تصريفات الأفعال أيضاً.

تطبيق SayHi:

يمكنك من خلال هذا التطبيق ترجمة صوتك لأكثر من 90 لغة مختلفة ومتنوعة، ويسمح لك التطبيق بتسجيل صوتك وبعد ذلك ترجمته أيضاً.

تستطيع تغيير صوتك عبر التطبيق إلى صوت إمرإة أو رجل، ويمكنك التحكم في سرعة الحديث أيضاً بطريقة سهلة.

يمكنك أيضاً كتابة ماترغب في ترجمته وترك المترجم صوتي يقوم بالباقي، ولكن تحتاج للإتصال بالانترنت حتى تتمكن من استخدام جميع مميزات البرنامج.

يمكنك تحميل التطبيق مجاناً عبر متجر جوجل أو متجر آبل إن كنت ترغب.

تطبيق Speak and translate:

يأتي هذا التطبيق في نسخة مدفوعة فقط على هواتف الآيفون حصرياً، ولكنه يقدم مجموعة من المميزات التي تجعله بدون منافسة في مجال الترجمة الصوتية.

يستطيع التطبيق ترجمة النصوص لأكثر من 117 لغة مختلفة، ويمكنك استخدام الترجمة الصوتية مع أكثر من 54 لغة أيضاً بشكل منفصل.

يمكنك باستخدام مترجم صوتي تغيير صوتك إلى رجل أو أمرآة ان كنت تحتاج لذلك،وتستطيع أيضاً التحكم في عوامل الصوت المختلفة مثل سرعته وعمقه.

يتوفر التطبيق بنسخة مدفوعة إما باشتراك شهري أو سنوي، ويمكنك اختيار ما يناسبك من هذين الاشتراكين.

تطبيق Google Translate :

يوفر تطبيق Google Translate إمكانية الترجمة الصوتية بسهولة من خلال التعرف على الأصوات داخل التطبيق وداخل صفحة الانترنت الخاصة به.

ولكن تطبيق ترجمة جوجل معروف بترجمته الحرفية للجمل والتركيبات اللغوية المختلفة، وأيضاً يواجه التطبيق صعوبة في التعرف على الأصوات الغير واضحة.

ويعتبر المترجم الصوتي من جوجل بديلاً مجانياً وسريعاً للترجمة الفورية لمن يحتاجها.





