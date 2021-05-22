Pixel 6 Pro من جوجل قد يحتوي على كاميرا ثلاثية

ما زلنا على بعد عدة أشهر من إطلاق تشكيلة أجهزة شركة جوجل لعام 2021، ولكن في غضون ذلك، بدأت التسريبات بالظهور حول Pixel 6 Pro.

وتُظهر الصور الجديدة ما قد يكون خطوة جريئة إلى الأمام بالنسبة لسلسلة Pixel من جوجل، حيث يمكن أن يوفر Pixel 6 Pro شاشة منحنية بقياس 6.67 إنشات وكاميرا خلفية ثلاثية، بما في ذلك عدسة تليفوتوغرافي على غرار Periscope.

وتشير المعلومات إلى أن Pixel 6 Pro يستخدم شاشة من نوع OLED مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع أسفل الشاشة، وذلك بالرغم من عدم وجود تأكيد لمعدل التحديث، إلى جانب أنه يأتي بأبعاد 163.9×75.8×8.9 ميليمتر.

ومن المتوقع أن يوفر مكبرات صوت مزدوجة ودعم الشحن اللاسلكي – وهي ميزات موجودة ضمن هاتف Pixel 5.

وهناك بعض الاختلافات الواضحة في التصميم أيضًا، حيث تم نقل الكاميرا إلى شريط أفقي مرتفع عبر الجزء الخلفي من الجهاز ولون مميز عبر اللوحة الموجودة فوقها.

وليس هناك تأكيد مع هذا التسريب ما إذا كان الهاتف يتضمن Whitechapel SoC (النظام عبر الشريحة)، وهي شريحة مصممة خصيصًا ومُحسّنة لأولويات الهواتف الذكية من جوجل.

ويمكن أن يشير تغيير التسمية من “XL” إلى “Pro” أيضًا إلى وجود علاقة جديدة بين النموذج القياسي ونماذج الشاشة الكبيرة.

وفي الأجيال السابقة (لم يحصل Pixel 5 على نظيره XL)، كان النموذج XL عبارة عن الهاتف نفسه لكن مع شاشة أكبر، وقد يشير التخلص من تسمية XL لصالح Pro إلى أنه جهاز أكبر حجمًا وأعلى مستوى.

واتبعت جوجل نهجًا متحفظًا حديثًا فيما يتعلق بعتاد هواتف Pixel وتصميمها، وكسبت هواتف جوجل عددًا كبيرًا من المعجبين بسبب بساطة التصميم والأسعار المعقولة والقدرات الكبيرة من حيث التصوير والبرامج.

وفي حال كانت التسريبات حقيقية، فإن ذلك يعني أن جوجل تتخذ خطوة لتحدي الشركات الرائدة الأخرى ذات العتاد المتطور.

ولا يوجد في الوقت الحالي تاريخ مؤكد لإصدار Pixel 6 أو Pixel 6 Pro، لكن من المتوقع أن تلتزم جوجل بالإطار الزمني المعتاد حيث يجري الإعلان عن الهواتف في فصل الخريف.

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