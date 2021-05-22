كاميرا سناب شات تساعدك في التسوق

كشفت شركة سناب في حدث قمة الشركاء السنوي عن مجموعة كبيرة من التحديثات التي تغير كيفية استخدام صناع المحتوى والعلامات التجارية للخدمة.

وتتضمن التحديثات العديد من ميزات التسوق الجديدة، مثل خدمات التجربة عبر الواقع المعزز، بالإضافة إلى ميزة الإهداء الجديدة لصناع المحتوى.

وعلى جانب التسوق، عرضت سناب عددًا من الأدوات التي تسهل على المستخدمين التسوق في التطبيق.

وتحصل ميزة المسح في تطبيق سناب شات، التي تسمح لكاميرا التطبيق باكتشاف ملصقات الأطعمة ومنتجات أمازون، على إمكانات تسوق جديدة.

فيما توصي ميزة تسمى متجر الشاشة بعناصر الملابس عند مسح الزي.

وتعمل الشركة أيضًا على توسيع ميزات الواقع المعزز التي تتيح للمستخدمين تجربة الملابس والإكسسوارات والماكياج.

وقد جرب سناب شات هذه الأنواع من الميزات، ولكن أحدث إصدار يسمح للمستخدمين بالتحكم في التجارب باستخدام الأوامر الصوتية والإيماءات.

ويضيف سناب شات تطبيقات HTML5 مصغرة جديدة تتيح تجارب تسوق جديدة، بحيث يسمح التطبيق الأول للمستخدمين بتصفح منتجات منصة التجارة الإلكترونية Poshmark وشرائها، فيما يتيح التطبيق الآخر من منصة Ticketmaster للأصدقاء العثور على العروض القادمة وشراء التذاكر معًا.

وتأتي التحديثات في وقت تسعى فيه المنصات المنافسة، مثل إنستاجرام وتيك توك ويوتيوب، لإضافة ميزات تسوق جديدة.

ولكن بينما نظرت منصتا إنستاجرام وتيك توك في إضافة ميزات التسوق إلى الفيديو المباشر، فإن سناب تتطلع إلى الجانب الاجتماعي للشراء.

وقالت الشركة: نعتقد أن التجارة الإلكترونية هي فئة مثيرة للاهتمام، سواء الآن أو في المستقبل، ونبحث عن تجارب مصغرة جديدة تتيح بشكل أساسي أنواعًا جديدة من الأدوات داخل سناب شات، التي لم تكن موجودة من قبل.

وتميل سناب أيضًا إلى ميزات تتمحور حول صناع المحتوى لمساعدة المستخدمين البارزين على جني الأموال من منصتها.

وتركزت معظم جهود تحقيق الدخل عبر سناب شات حتى الآن حول Spotlight، وهي ميزة تشبه تيك توك، التي تدفع للمستخدمين مقابل المقاطع الأكثر شيوعًا.

وحذبت هذه الميزة، التي تم تقديمها العام الماضي، 125 مليون مستخدم ويتم إطلاقها الآن عبر الويب.

واكتسب صناع المحتوى طريقة جديدة للاستفادة من الجمهور الحالي من المتابعين عبر سناب شات من خلال ميزة الإهداء، التي تتيح للمستخدمين شراء ملصقات لنجوم سناب.

ويكسب صناع المحتوى جزء من عائدات الشراء ويمكن للمستخدمين بدء محادثة مع صانع المحتوى المفضل.

كما أطلقت سناب تطبيقًا جديدًا لصناع المحتوى يسمى Story Studio، وهو تطبيق مستقل يوفر أدوات تعديل متقدمة، بالإضافة إلى تحليلات حول ما هو شائع عبر المنصة.

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