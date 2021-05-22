شاهد أفضل خرائط ماين كرافت RTX الجديدة

تقدم ماين كرافت RTX فرصة للمبدعين لينفذوا تخيلاتهم مهما كانت غريبة ومبدعة في عالمها، وهذا لأنها تعطيك كافة الأدوات التي تحتاجها لتبني عالمًا من الصفر.

وهذا ليس غريبًا عن ماين كرافت، فاللعبة كانت تعطيك هذه الحرية في النسخة القديمة منها باستخدام القدرة الرسومية المتواضعة فيها، ولكن مع تحديث RTX فإنها أصبحت قادرة على إنتاج هذه العوالم بدقة ومستوى رسومي لا يضاهى.

ولكن لتشغيل خرائط Minecraft RTX تحتاج حاسوب قوي قادر على التعامل معها، ولذا إليكم مواصفات تشغيل ماين كرافت RTX:

نظام تشغيل ويندوز 10 نسخة 64bit

بطاقة رسومية خارجية قادرة على تشغيل تقنيات RTX، وهذا يعني بطاقة من عائلة نفيديا RTX 20 على الأقل، أو بطاقة من عائلة AMD RX 6000 على الأقل، وكل ما كانت البطاقة أقوى أصبحت قادرة على تشغيل اللعبة بشكل أفضل.

معالج مركزي Core i5 على الأقل

مساحة ذاكرة عشوائية أكبر من 8 جيجابايت

نسخة ماين كرافت رقم 1.16.200 على الأقل.

وإذا كانت مواصفات الحاسوب الخاص بك غير قادرة على تشغيل اللعبة، فإنك لن تستطيع تحميلها من متجر اللعبة وتظهر لك الرسالة التالية:

أفضل خرائط ماين كرافت RTX:

وقد قامت نفيديا بإطلاق مجموعة من الخرائط الخاصة بها بالتعاون مع صانعي محتوى ماين كرافت عند إطلاقها حزمة RTX لأول مرة، وهي مجموعة من الخرائط المميزة التي يمكنك تحميلها مجاناً للاستمتاع بها.

ولكن اليوم نذكر لكم مجموعة أخرى من خرائط ماين كرافت RTX:

خريطة The Uncensored Library:

وتقدم لك هذه الخريطة مكتبة كبيرة مضيئة ومغطاة بسقف زجاجي عملاق، وهذا هو التطبيق الأمثل لتقنيات RTX في اللعبة.

وتأتي المكتبة محاطة بمساحات واسعة من الحدائق مع التصميمات المميزة لتعطيك إحساساً بأنك تقف في مكتبة حقيقية.

وتضم المكتبة مجموعة من الكتب والصحف الحقيقية، وهي غير منقحة، ويمكنك قرائتها في أي وقت.

خريطة Meiva:

ويطلق على هذه الخريطة رقصة العوامل الطبيعية، وهذا لآنها تجمع بين الحمم البركانية المشتعلة مع الجبال الجليدية البيضاء المحيطة بها.

وتظهر الحمم البركانية في هذه الخريطة مشتعلة للغاية ومضيئة باللون الأحمر مثل الحمم البركانية الحقيقية، وهذا ما يجعلها مميزة وفريدة.

وهي أحد أفضل خرائط ماين كرافت RTX.

خريطة حوت الأحلام:

وإن كنت من محبي الألوان الزاهية الكثيرة فإن هذه الخريطة تعجبك، وهذا لأنها تدور تحت الماء وتمتلك مجموعة من الألوان المميزة الزاهية المختلطة مع الحياة المائية المتحركة دائماً.

وأيضاً تعرض الخريطة تأثيرات الضوء في المياه بشكل مميز وواقعي، وهذا ما يجعلها رحلة لا تنسى في أعماق البحار.

خريطة Vanhal:

وتقدم هذه الخريطة عالم خيالي مبدع مليء بالكثير من مصادر الضوء المختلفة والتي تضيء هذه المدينة الحجرية.

وقد ظهرت هذه الخريطة لأول مرة في 2017، ولكن تجربتها مع ماين كرافت RTX مختلفة وتجعلها تعود للحياة.

خريطة Cyberpunk Project:

وتأتي هذه الخريطة كمحاولة لبناء مدينة Night City من لعبة cyberpunk 2077 داخل ماين كرافت، ولأن المدينة في الأساس مليئة بالمباني المضيئة ومصادر الضوء المختلفة ، فإنها تعتبر أفضل تطبيق لتقنيات RTX في ماين كرافت.





