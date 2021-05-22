سلاك تصلح واحدة من أكثر ميزاتها إزعاجًا

يبدو أن منصة التعاون عبر الإنترنت سلاك Slack قد أصلحت أخيرًا واحدة من أكثر ميزاتها المزعجة عبر نسخة الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة.

وأضافت سلاك ميزة جديدة صغيرة، بحيث عندما تقوم بتعيين حالة، مثل: التواجد في اجتماع أو خارج المكتب، فإن بإمكانك تحديد مربع في القائمة نفسها لإيقاف الإشعارات بشكل مؤقت طالما أن هذه الحالة قيد التشغيل.

ويجب أن يمنع هذا التغيير المستخدمين من التعرض لضغوط أو إزعاج من النوافذ المنبثقة والتنبيهات عند إجراء مكالمة جماعية أو إجراء مقابلة أو حتى عندما تكون خارج المكتب.

وفي السابق، كان إيقاف تشغيل الإشعارات في سلاك يتطلب التنقل عبر قائمة منفصلة، ولكن هذه الميزة الجديدة تساعد المستخدمين على تبديل التنبيهات وإيقافها بسرعة.

وقالت الشركة: إن هذه الميزة يتم طرحها حاليًا لجميع المستخدمين، لذا يجب أن تراها قريبًا.

وإذا كنت تريد معرفة ما إذا كنت قد حصلت عليها، فانتقل إلى قائمة تعيين حالة “Set a status”، واكتب شيئًا ما في حقل “What’s your status?”، ومن ثم انظر أسفل قائمة “Clear after”.

ومن المفترض أن ترى مربع اختيار بعنوان إيقاف الإشعارات بشكل مؤقت “Pause notifications”، وعند اختياره وحفظ حالتك، لن تتلقى إشعارات أثناء تنشيط الحالة.

وقدمت الشركة عددًا من الترقيات والتحديثات إلى سلاك في الأشهر الأخيرة حيث تتطلع إلى مواكبة المنافسين، مثل: Google Workspace و Microsoft 365.

وفي وقت سابق من هذا العام، أضافت المنصة عددًا من الميزات الجديدة التي تركز على الصوت، حيث تتطلع إلى تزويد المستخدمين بعدد متزايد من الطرق للبقاء على اتصال في العمل.

ويتضمن ذلك ميزة ترك الرسائل الصوتية لجهات الاتصال عبر الخدمة في محاولة لقتل البريد الصوتي التقليدي.

وتبحث سلاك أيضًا قريبًا في إمكانية تقديم غرف محادثة يمكن للمستخدمين الدخول إليها والخروج منها بسرعة دون الحاجة إلى تحديد موعد اجتماع رسمي أو حتى إجراء مكالمة – على غرار تطبيق كلوب هاوس الشهير.

وتضيف سلاك أيضًا قصصًا شبيهة بتلك التي تظهر عبر إنستاجرام وفيسبوك، وذلك بالرغم من أنه من غير المعروف بعد كيف تتناسب هذه الميزة مع نهج المنصة القائم على موضوع مكان العمل.

مواضيع تهم القارئ





