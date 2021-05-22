لتعزيز جهودها في مكافحة التنمر والتعليقات المسيئة والتحكم أكثر في حسابك، اطلق تطبيق (تيك توك) TikTok أداة جديدة تتيح لمنشئ المحتوى القدرة على حذف تعليقات متعددة دفعة واحدة، فبدلًا من حذف كل تعليق على حدى يمكنك الآن حذف التعليقات المسيئة بما يصل إلى 100 تعليق أو حساب في المرة الواحدة.

إليك كيفية حذف التعليقات المزعجة في تطبيق تيك توك دفعة واحدة:

القدرة على حذف أكبر كمية من التعليقات في مقطع الفيديو هي أحدث طرق تطبيق تيك توك في منح المبدعين ومنشئ المحتوى طريقة للوصول السهل إلى التعليقات المسيئة والحد منها في مقاطع الفيديو التي يقومون بنشرها، وجعل حذف تعليقات متعددة بشكل جماعي أكثر سلاسة.

وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى حسابك في تطبيق (تيك توك) TikTok.

اذهب إلى مقطع الفيديو الذي قمت بنشره سابقًا.

ضمن قسم التعليقات، اضغط مطولًا على التعليق الذي تريد حذفه، أو اضغط على أيقونة القلم في أعلى الجهة اليسرى لفتح نافذة الخيارات الإضافية.

قم بتحديد التعليقات التي تريد حذفها.

اضغط على خيار (حذف) Delete.

قم بتأكيد الأمر مرة أخرى في النافذة المنبثقة التي تظهر لك.

يمكنك حذف ما يصل إلى 100 تعليق في كل مرة، لذا إذا كان لديك الكثير من التعليقات التي تريد حذفها يمكنك تكرار الخطوات السابقة لحذفها.

جدير بالذكر أن هذه الميزة، يتم طرحها حاليًا في دول محددة، تشمل: المملكة المتحدة وإسبانيا وكوريا الجنوبية وفيتنام وتايلاند والإمارات العربية المتحدة، لكنها ستأتي إلى دول أخرى من ضمنها الولايات المتحدة في الأسابيع القادمة.

علمًا أن هذه الميزة هي من ضمن جهود الشركة المستمرة للترويج لمجتمع خالي من التنمر، خاصة وأن معظم مستخدمي ومنشئ المحتوي في تطبيق تيك توك هم المراهقين الذي قد يتأثرون سلبًا عن قراءة تعليق غير لطيف على مقاطع الفيديو التي ينشرونها، حيث أطلقت الشركة سابقًا ميزة عبارة عن نافذة منبثقة مصممة لتحذير المستخدمين قبل أن ينشروا تعليقات قد تكون غير لائقة أو غير مناسبة.

حيث يمكن لصناع المحتوى باستخدام الميزة الجديدة تصفية جميع التعليقات وتحديدها قبل ظهورها في مقاطع الفيديو الخاصة بهم، فعند تمكين هذه الميزة، لا يتم عرض التعليقات ما لم يوافق صانع الفيديو عليها باستخدام أداة إدارة التعليقات الجديدة، وتعتمد هذه الميزة على مجموعة أدوات تطبيق تيك توك الحالية من عناصر التحكم في التعليقات التي تسمح للأشخاص بتصفية البريد العشوائي والتعليقات المسيئة والكلمات الرئيسية المحددة.





