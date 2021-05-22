8 أشياء يجب معرفتها قبل التقديم للحصول على العلامة الزرقاء في تويتر

أعادت منصة التدوين المصغر (تويتر) Twitter فتح برنامج التحقق من الحسابات أو ما يُعرف بالعلامة التوثيق الزرقاء للحسابات للجميع بعد توقف دام ثلاث سنوات، حيث يمكن الآن للحسابات التقديم وإرسال طلباتهم بشكل فردي للحصول على علامة التحقق الزرقاء لإضفاء المزيد من الموثوقية والمصداقية لحساباتهم في المنصة.

ولكن قبل ذلك نشرت تويتر ملاحظات وقواعد يجب على كل من يريد العلامة الزرقاء الالتزام بها أو توفيرها سابقًا في حساباتهم، وفيما يلي إليك كل ما تريد معرفته قبل تقديم طلب الحصول على العلامة الزرقاء لحسابك في تويتر.

أولًا: ما هو برنامج التحقق من الحسابات وأهميته في تويتر؟

تعد علامة التحقق الزرقاء للحسابات في منصة تويتر إحدى الطرق التي يمكن للأشخاص من خلالها التمييز بين الحسابات ذات الأهمية العامة العالية والحسابات المزيفة أو العادية، حيث يمنح المستخدمين على تويتر مزيدًا من الموثوقية حول الحسابات التي يتابعونها أو الأشخاص الذين يجرون محادثات معهم حتى يتمكنوا من تحديد ما إذا كان جديرًا بالثقة.

ثانيًا: ما هي الحسابات المؤهلة للحصول على العلامة الزرقاء؟

كمرحلة أولية، وللحصول على العلامة الزرقاء يجب أن يكون حسابك في تويتر ضمن احدى الفئات الستة التالية:

العاملون الرسميون في الحكومة، بمن فيهم رؤساء الدول والمسؤولون المنتخبون والوزراء وغيرهم.

الشركات والعلامات التجارية والمنظمات المعروفة.

المؤسسات الإخبارية والصحفيون، ويشمل ذلك الحسابات الفردية للصحفيين العاملين من قبل المؤسسات المؤهلة، والصحفيين المستقلين الذي قدموا ما لا يقل عن ثلاثة قصص إخبارية عبر مؤسسات صحفية معروفة خلال الستة أشهر السابقة.

شركات وسائل الترفيه وصناعها.

الرياضات والألعاب، وتشمل بطولات الرياضات المعروفة، مثل: كرة القدم والطائرة وغيرها، والإلكترونية المحترفة والفرق واللاعبين المدرجين في القوائم والمدربين المدرجين في موقع الفريق الرسمي، والرياضيون المنتظمون المشاركون في المسابقات العالمية، مثل: الألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين.

النشطاء والمنظمون والأفراد المؤثرين الآخرين، ويشمل ذلك الحسابات الفردية لـمنشئي المحتوى الرقمي الذي يستخدمون تويتر بشكل فعال لنشر الوعي ومشاركة المعلومات وتحفيز أعضاء المجتمع حول قضية ما، لإحداث تغيير اجتماعي واقتصادي أو سياسي أو ثقافي، أو لتعزيز المجتمع بطريقة أخرى، لكن هؤلاء الأشخاص بحاجة إلى إثبات بأنهم يستخدمون تويتر بنشاط قبل ستة أشهر على الأقل من التقديم، مع الالتزام بقواعد المنصة وعدم حصول أي عمليات حظر لحساباتهم خلال الفترة نفسها.

العلامات التجارية.

ومع ذلك، ذكرت تويتر إنها تخطط لتقديم المزيد من الفئات في وقت لاحق من هذا العام، مثل: العلماء والأكاديميين والقادة الدينيين، مع إشارتها إلى أن هؤلاء الأفراد قد يكونون مؤهلين ضمن فئة (النشطاء والمنظمون والأفراد المؤثرون الآخرون).

ثالثًا: كيف تقديم طلب الحصول على العلامة الزرقاء لحسابك في تويتر؟

وفقًا للشركة، فإن عملية التقديم سيكون بشكل فردي بمعني أن إضفاء العلامة الزرقاء للحسابات سيكون بعد تقديم الطلب، حيث سيظهر خيار طلب التقديم خلال الأسابيع القادمة للجميع ضمن علامة تبويب إعدادات الحساب في تطبيق الهاتف المحمول وفي إصدار الويب.

حيث سيتمكن المستخدمون من التقديم بأنفسهم للحصول على علامة التحقق الزرقاء، بعد تقديم الطلب سترسل تويتر ردًا عبر البريد الإلكتروني في غضون أيام قليلة، ولكن قد يستغرق ذلك بضعة أسابيع اعتمادًا على عدد طلبات التقديم الموجودة في قائمة الانتظار.

إذا تمت الموافقة على طلب التقديم للحصول على العلامة الزرقاء، سيرى المستخدم علامة التحقق الزرقاء تلقائيًا بجوار اسم حسابه، اما في حالة رفض طلب التحقق، يجوز للمستخدم إعادة التقديم مرة أخرى بعد 30 يومًا من استلام قرار الرفض.

جدير بالذكر ووفقًا للشركة، فإن عملية فرز الطلبات سيكون باستخدام مزيج من المراجعة الآلية والبشرية للتعامل مع هذه طلبات التقديم الواردة إليها للحصول على العلامة الزرقاء، كما ذكرت أيضًا إنها ستمنح المستخدمين خيار مشاركة المعلومات الديموغرافية بعد إكمال عملية التقديم حتى تتمكن من قياس وتحسين طلبات تقديم العلامة الزرقاء أثناء عملية التحقق التي تقوم بها، وكجزء من برنامج التحقق الجديد ستبدأ تويتر تلقائيًا في إزالة علامة التحقق الزرقاء من الحسابات غير النشطة وغير المكتملة.

رابعًا: كيف سيعرف تويتر أن الحساب حقيقي وليس آلي:

تقول تويتر إنها ستستخدم مزيجًا من الإشارات الداخلية لتقييم مصداقية الحساب عند تقديم طلب الحصول على العلامة الزرقاء، مثل: المتابعين وعدد التفاعلات، وتضيف: “نحن أيضًا نقيِّم مجموعة من الإشارات المرتبطة بالموارد العامة لجهات خارجية المقدمة لدعم طلبات التحقق، مثل: مثل تاريخ تحديثها في الفترة الأخيرة لاكتشاف عمليات الإرسال الاحتيالية”.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون لدى تويتر حق رفض طلبات الحصول على العلامة الزرقاء أو إلغائها من أي حسابات لا تفي بالمعايير المطلوبة، مثل: النشاط الآلي للتفاعل أو غير الحقيقي.

خامسًا: ما هي متطلبات الحصول على العلامة الزرقاء لحسابك في تويتر؟

لكي يكون حسابك مؤهلًا للحصول على العلامة الزرقاء في تويتر، يجب أن يفي بالمعايير التالية:

أن يحتوي على اسم مستخدم وصورة حقيقيين.

أن يكون لدى الحساب عنوان بريد إلكتروني ورقم هاتف مؤكدين.

يجب أن يكون المستخدم قد قام بتسجيل الدخول إلى الحساب في الأشهر الستة الماضية.

يجب ألا يكون الحساب قد حُظر لمدة 12ساعة أو 7 أيام بسبب انتهاك قوانين المنصة في الأشهر الستة الماضية، مع استبعاد أي طعون تم قبولها من هذا الاعتبار.

سادسًا: ماذا عن الحسابات الاعتبارية؟

وفقًا للشركة، فإنها لا تقدم علامة التحقق الزرقاء للحسابات الاعتبارية، مثل: حسابات الحيوانات الأليفة، ومع ذلك يمكن أن تحصل مثل هذه الحسابات على العلامة الزرقاء إذا كانت مرتبطة مباشرة بشركة أو علامة تجارية أو مؤسسة معتمدة، أو تنشر محتوى ترفيهي تم التحقق منه.

سابعًا: أنا مستخدم عادي ولست من المشاهير أو المسئولين، هل سيتم تضمين العلامة الزرقاء لحسابي بعد تقديم طلب التحقق بنجاح؟

وفقًا للشركة، فإنه يجب أن يكون الحساب معروفًا ولديه نشاط ملحوظ، ومن ثم إذا كنت مستخدمًا عاديًا فسيكون من الصعب تضمين العلامة الزرقاء في حسابك، إلا إذا تمكنت بطريقة ما من جمع عدد كبير من المتابعين على المنصة، أو أن تكون خبيرًا معروفًا في مجالك.

ثامنًا: ما هي حالات إزالة العلامة الزرقاء من الحسابات في تويتر؟

تُحذر توتير أن الحسابات التي تقوم بانتهاك سياسات الاستخدام باستمرار ستواجه إجراءات عقابية وقد يفقدون علامة التحقق الزرقاء، لكن إزالتها بناءً على الانتهاكات المتكررة سيتم تقييمها على أساس كل حالة على حدى وليس تلقائيًا، ولكنها قد تقوم بإزالة العلامة الزرقاء تلقائيًا من الحسابات التي تبين أنها تنتهك بشدة أو متكررة قوانين المنصة.





