ما هي أنواع محافظ العملات الرقمية المشفرة وأيهما مناسب لك؟

تعد محافظ العملات الرقمية المشفرة (Cryptocurrency wallets) جزءًا لا يتجزأ من استخدام عملية بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى، حيث تعتبر واحدة من الأجزاء الأساسية للبنية التحتية التي تجعل من الممكن إرسال الأموال واستلامها من خلال شبكات البلوك تشين (Blockchain) ولكل نوع محفظة مميزاته وعيوبه، لذلك من الضروري فهم كيفية عملها قبل استخدامها لتخزين عملاتك الرقمية.

فيما يلي مقارنة عن أنواع المحافظ المختلفة التي تُستخدم لتخزين العملات الرقمية المشفرة، وأيهما مناسب لك، مع ملاحظة أنه اعتمادًا على مقدار العملة الرقمية المشفرة الموجودة تحت تصرفك، ستختلف طرق اختيارك للمحفظة التي تريد تخزين عملاتك الرقمية فيها.

أولًا: ما هي محفظة العملات الرقمية المشفرة؟

هي أداة يمكنك استخدامها للتفاعل مع شبكة البلوك تشين، وهناك العديد من أنواع محافظ التشفير التي يمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات هي: (البرامج) Software و (الأجهزة) hardware و(المحافظ الورقية) Paper wallets واعتمادًا على آليات العمل الخاصة بكل نوع، قد يشار إليها أيضًا باسم (محافظ ساخنة) Hot Wallet أو (محافظ باردة) Cold Wallet.

ويعتمد غالبية المستثمرين على (محافظ البرامج) Software Wallets مما يجعل استخدامها أكثر ملاءمة من (محافظ الأجهزة) Hardware Wallets ومع ذلك، تميل محافظ الأجهزة إلى أن تكون البديل الأكثر أمانًا، من ناحية أخرى، تتكون (المحافظ الورقية) من محفظة مطبوعة على قطعة من الورق، لكن استخدامها يعتبر الآن قديمًا وغير موثوق به.

يمكن أيضًا تعريتصنيف هذه المحافظ على أنها (ساخنة) Hot أو (باردة) Cold وفقًا للطريقة التي تعمل بها، وتعتبر (المحافظ الساخنة) هي أي محفظة متصلة بطريقة ما بالإنترنت، بينما (المحافظ الباردة) ليس لها اتصال بالإنترنت، بدلاً من ذلك تستخدم وسيطًا ماديًا لتخزين المفاتيح في وضع عدم الاتصال، مما يجعلها مقاومة لمحاولات القرصنة عبر الإنترنت.

ثانيًا: كيف تعمل هذه المحافظ؟

خلافًا للاعتقاد الشائع، لا تقوم هذه المحافظ بتخزين العملات الرقمية المشفرة حقًا، بدلاً من ذلك، تقدم الأدوات اللازمة للتفاعل مع شبكة البلوك تشين، وبعبارة أخرى يمكن لهذه المحافظ إنشاء المعلومات اللازمة لإرسال العملات الرقمية المشفرة واستقبالها عبر معاملات البلوك تشين، وغالبًا ما تتكون هذه المعلومات من زوج واحد أو أكثر من المفاتيح العامة والخاصة.

وتتضمن المحفظة أيضًا عنوانًا، وهو معّرف أبجدي رقمي يتم إنشاؤه بناءً على المفاتيح العامة والخاصة، وهذا العنوان في جوهره، هو موقع محدد على شبكة البلوك تشين يمكن إرسال العملات إليه، وهذا يعني أنه يمكنك مشاركة عنوانك مع الآخرين لتلقي الأموال، ولكن لا يجب أبدًا الكشف عن مفتاحك الخاص لأي شخص.

ثالثًا: ما هي أنواع محافظ العملات الرقمية المشفرة:

1- محافظ البرمجيات:

تأتي محافظ البرامج في العديد من الأنواع المختلفة، ولكل منها خصائصها الفريدة، معظمهم متصلون بطريقة ما بالإنترنت ومن ثم هي من ضمن من (المحافظ الساخنة)، وأكثرها شيوعًا وأهمية هي: (محافظ الويب) Web Wallets والتي تتيح للمستثمرين الوصول إلى هذه المحافظ عبر الإنترنت من خلال الأجهزة المتصلة بالإنترنت مثل: الحواسيب أو الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية وسطح المكتب والهاتف.

و (محافظ سطح المكتب) Desktop Wallets التي تعتبر بديل آمن لتخزين العملات الرقمية المشفرة، وهي برامج يمكنك تنزيلها في حاسوبك وستتمكن من التحكم الكامل في المحفظة، حيث تعمل محافظ سطح المكتب كعنوان للمستخدم لإرسال العملات الرقمية المشفرة واستلامها، كما أنها تسمح للمستخدم بتخزين المفاتيح الخاصة بكل مستخدم وإدارتها، لذلك هناك خطر أقل للتعرض للاختراق.

بينما تعمل (محافظ الهاتف المحمول) Mobile Wallets بشكل يشبه إلى حد كبير نظيرتها من محافظ سطح المكتب ولكنها مصممة خصيصًا كتطبيقات للهواتف الذكية، وتعتبر مريحة للغاية لأنها تتيح لك إرسال العملات الرقمية المشفرة واستلامها من خلال استخدام رموز QR.

وعلى هذا النحو، تعد محافظ الهاتف المحمول مناسبة بشكل خاص لإجراء المعاملات والمدفوعات اليومية، مما يجعلها خيارًا قابلاً للتطبيق لإنفاق عملة بيتكوين والعملات الرقمية المشفرة الأخرى في العالم الحقيقي.

ومع ذلك، تمامًا مثل الحواسيب، فإن الهواتف الذكية عرضة للبرامج الضارة والفيروسات، لذلك يوصى بتشفير محفظتك في الهاتف بكلمة مرور، والنسخ الاحتياطي للمفاتيح الخاصة أو العبارة الأولية في حالة فقد هاتفك الذكي أو تعطله.

2- محافظ الأجهزة:

هي عبارة عن أجهزة صُممت بشكل خاص لتخزين المفاتيح الرقمية وهي من ضمن أنواع (المحافظ الباردة) Cold Wallet، وتوفر هذه المحافظ أكبر قدر من الأمان نظرًا إلى أنها منفصلة عن الإنترنت، حيث ستكون عملاتك الرقمية أقل عرضة للهجمات عبر الإنترنت عندما تكون غير متصلة بالإنترنت.

ومع ذلك، فإن طريقة التخزين هذه يصعب استخدامها والوصول إليها في بعض الأحيان، لذلك عند التخزين على المدى القصير لا يُنصح بمثل هذه المحافظ، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تكون هذه الأجهزة باهظة الثمن، ومع ذلك في معظم الحالات قد يستحق ذلك خاصة إذا كنت تستثمر بكميات كبيرة من العملات الرقمية المشفرة.

إذًا، أي من هذه المحافظ مناسبة لك؟

يجب أن تفكر في استخدام المحافظ المصممة أو (محافظ الأجهزة) hardware wallet إذا كنت تخطط للاحتفاظ بالعملات الرقمية المشفرة الخاصة بك لفترة طويلة أو إذا كنت تحتفظ بكميات كبيرة من منها، حيث تسمح العديد من هذه المحافظ بإعداد رمز مرور شخصي (PIN) لحمايتها، بالإضافة إلى كلمة الاسترداد والتي يمكن استخدامها في حالة نسيان رمز المرور.





