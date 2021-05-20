كل ما تريد معرفته عن تحديث ويندوز 10 لشهر مايو 2021

بدأت شركة مايكروسوفت يوم الثلاثاء الماضي في إطلاق تحديث نظام التشغيل ويندوز 10 – تحديث الربيع – لجميع المستخدمين أنحاء العالم، ويأتي التحديث الجديد الذي يحمل اسم “تحديث مايو 2021 لويندوز 10” Windows 10 May 2021 Update ويحمل رقم الإصدار (21H1) بعديد قليل من التغييرات الطفيفة.

لأنه وفقًا للعديد من التقارير فإن مايكروسوفت في طريقها لإطلاق تحديث كبير لواجهة نظام التشغيل بالكامل في تحديث شهر أكتوبر القادم – تحديث الخريف – والذي سيكون جزءً من تركيز الشركة على تجديد نظام التشغيل بالكامل حيث من المتوقع أن يكون التحديث القادم من أكبر التحديثات التي سيتلقاها نظام التشغيل ويندوز 10 منذ إطلاقه في العام 2015.

ومع عدم وجود تقارير أكثر تفصيلًا عن كيفية قيام مايكروسوفت بذلك حتى الآن، إليك ما يجب معرفته عن الإصدار (21H1) من نظام التشغيل ويندوز 10 الذي أُطلق في يوم أمس الثلاثاء.

أولًا: ما هو الإصدار 21H1 من نظام التشغيل ويندوز 10؟

الإصدار (21H1) من نظام التشغيل ويندوز 10 هو أول تحديث لنظام التشغيل هذا العام ويعرف أيضًا بتحديث الربيع أو تحديث مايو 2021، وبدأ طرحه لعموم المستخدمين في يوم 18 من شهر مايو الحالي.

ولكن بعكس ما كانت تقوم به مايكروسوفت خلال السنوات السابقة، حيث نجد أن الشركة عادةً ما تصدر تحديثًا أكبر للميزات في الربيع (شهر مايو) وتحديثًا أصغر في الخريف (شهر أكتوبر)، لكن بدلًا من ذلك يعد الإصدار (21H1) تحديثًا طفيفًا أكثر منه إصلاحًا شاملاً.

ثانيًا: ما الميزات الجديدة التي يتضمنها تحديث شهر مايو 2021؟

وفقًا لمايكروسوفت في أن تحديث النصف الأول من العام الحالي يركز على ملاحظات المستخدمين أكثر، حيث ذكرت في مدونتها الرسمية: “تركز الميزات التي نصدرها في هذا التحديث على التجارب الأساسية التي أخبرنا العملاء أنهم يعتمدون عليها كثيرًا في الوقت الحالي، لذلك قمنا بتحسين هذا الإصدار لدعم احتياجات عملائنا الأكثر إلحاحًا”.

وتتضمن الميزات الجديدة في تحديث ويندوز 10 لشهر مايو 2021:

دعم Windows Hello للكاميرات المتعددة، والذي يسمح للمستخدمين باختيار كاميرا خارجية عند استخدام شاشات عالية الجودة مزودة بكاميرات مدمجة.

تحسينات في تطبيق الحماية المدمجة Windows Defender Application Guard بما في ذلك تحسين أوقات سيناريو فتح المستندات.

تحسينات على تحديث خدمة نهج المجموعة ( GPSVC ) لنوافذ إدارة الأجهزة (WMI) لدعم العمل عن بُعد.

يشتمل التحديث أيضًا على أيقونات جديدة وصفحات إعدادات محدثة وبعض التعديلات على المساعد الصوتي (كورونا) Cortana وتحسين تجربة استخدام مربع البحث.

ثالثًا: كيفية تنزيل تحديث شهر مايو 2021 من نظام التشغيل ويندوز 10:

بدأت الشركة في دفع تحديث ويندوز 10 لشهر مايو 2021 لعموم المستخدمين منذ يوم 18 من الشهر الحالي، وبالتحديد لحواسيب ويندوز 10 التي تعمل بإصدار 2004 والإصدارات الأحدث، وإذا لم يظهر لك التحديث فانتظر بضعة أسابيع، وللتحقق من أن التحديث متاحًا، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى صفحة (الإعدادات) في حاسوبك الذي يعمل بنظام التشغيل ويندوز 10.

اضغط على خيار (التحديث والأمان) Update & Security.

اضغط على قسم (تحديث ويندوز) Windows Update في أعلى الشريط الجانبي الأيسر من الشاشة. إذا كان التحديث متاحًا للتثبيت، اضغط على خيار (تنزيل وتثبيت) Download and install.

ملاحظة: توصي مايكروسوفت المستخدمين بالانتظار حتى يصل التحديث إلى أجهزتهم، وعدم استخدام أداة (Media Creation)، أو أي أداة أخرى لتثبيت التحديث يدويًا؛ لضمان عدم مواجهة أي مشكلات رئيسية عند تحديث ويندوز 10.

جدير بالذكر، أن مايكروسوفت قد ذكرت أن نظام التشغيل (Windows 10x OS) المصمم للأجهزة ذات الشاشة المزدوجة، مثل: Surface Duo و Surface Neo قد أُوقف خطة إطلاقه في هذا العام كما كان متوقعًا، وبدلاً من ذلك تخطط الشركة الآن لإدخال بعض ميزات Windows 10x في نظام التشغيل الحالي ويندوز 10، مثل لوحة المفاتيح التي تعمل باللمس والتي تم تجديدها.





