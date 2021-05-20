جوجل تفتتح متجرها الفعلي الأول هذا الصيف

أعلنت شركة جوجل اليوم عن افتتاح أول متجر تجزئة فعلي لها على الإطلاق هذا الصيف في منطقة تشيلسي في مدينة نيويورك

وقالت جوجل: إن Google Store الجديد في تشيلسي سيكون مساحة يمكن للعملاء من خلالها تجربة أجهزتنا وخدماتنا بطريقة مفيدة.

ويمكن للعملاء ضمن متجر Google Store تصفح وشراء مجموعة واسعة من المنتجات التي تصنعها جوجل، مثل هواتف Pixel ومنتجات Nest، وأجهزة فيتبيت و Pixelbook، أو يمكنهم التسوق عبر الإنترنت واستلام طلباتهم في المتجر.

كما يمكن للزائرين في جميع أنحاء مساحة البيع بالتجزئة تجربة كيفية عمل منتجات جوجل وخدماتها معًا عبر مجموعة متنوعة من الطرق الغامرة، التي تشارك جوجل المزيد منها عند فتح الأبواب.

ولدى جوجل أيضًا خبراء ضمن المتجر لمساعدة الزائرين في تحقيق أقصى استفادة من أجهزتهم، مثل استكشاف الأخطاء وإصلاحها أو إصلاح شاشة الجهاز المكسورة أو مساعدة العملاء في عمليات التثبيت.

وقالت الشركة في إعلانها عن الإطلاق: لا يهم ما إذا كنت من مستخدمي Pixel لفترة طويلة، أو لديك فضول بشأن شاشات Nest الخاصة بنا أو ترغب في المشاركة في أحد ورش العمل الإرشادية التي نقدمها على مدار العام، ويمكن لفريقنا تزويدك بالمساعدة الخاصة والمخصصة لاحتياجاتك.

وفكرت جوجل في الدخول في تجارة التجزئة المادية في الماضي، بعد أن جربت المتاجر المنبثقة حيث يمكن للأشخاص تصفح المنتجات الجديدة عند الإعلان عنها للمرة الأولى، كما أنشأت أيضًا تجارب مصغرة داخل متاجر Best Buy.

ومع ذلك، وبخلاف هذه التجارب الصغيرة، فقد اختارت سابقًا التركيز على موقعها الإلكتروني لمنتجاتها أو بيعها من خلال قنوات البيع بالتجزئة العادية لعرض أجهزتها وخدماتها.

وتسير جوجل على خطى آبل، التي احتفلت حديثًا بالذكرى السنوية العشرين لافتتاح أول متجر تجزئة لها في تايسونز كورنر بولاية فيرجينيا، من خلال فتح مساحة تفاعلية حيث يمكن للأشخاص المجيء لتجربة منتجاتها والحصول على الدعم من الخبراء في المتجر.

ومع ذلك، فإن مثل هذا النهج لا يخلو من المخاطر، حيث جربته مايكروسوفت مع سلسلة من المتاجر حول العالم المخصصة لعرض منتجاتها وخدماتها في محاولة لإنشاء نظام بيئي حول علامتها التجارية.

ومع ذلك، أعلنت مايكروسوفت في صيف 2020 أنها تتجه إلى إغلاق أو إعادة توظيف متاجرها بالكامل.

وقالت جوجل: إنها قامت ببناء متجرها وتجربتها للتسوق مع وضع تأثير فيروس كورونا في الاعتبار والتركيز على المستقبل من حيث كيفية تسوق الناس في المتجر.

وتشمل التدابير المطلوبة الحد من عدد العملاء، وتنظيف المتجر بانتظام، ومطالبة الضيوف بارتداء الأقنعة، والتباعد الاجتماعي، واستخدام معقمات اليد أثناء تواجدهم في المتجر.

ويعد متجر Google Store جزء من مقر جوجل في حي تشيلسي، الذي يضم العديد من موظفي الشركة الذين يزيد عددهم عن 11000 موظف.

وتوجد جوجل في نيويورك منذ 20 عامًا، وقالت الشركة: إنها تنظر إلى المتجر على أنه امتداد طبيعي لالتزامها الطويل الأمد تجاه المدينة.

وأضافت جوجل: يُعد المتجر الجديد خطوة تالية مهمة في رحلة الأجهزة الخاصة بنا لتوفير أفضل تجربة مفيدة من جوجل، ونتطلع إلى مقابلة العديد من عملائنا والاستماع إلى ملاحظاتهم حول المتجر حتى نتمكن من الاستمرار في استكشاف وتجربة إمكانيات مساحة البيع بالتجزئة الفعلية والبناء على التجربة.

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