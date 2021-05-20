تيك توك تتيح لك حذف التعليقات المزعجة دفعة واحدة

تسهل منصة تيك توك على صناع المحتوى الإبلاغ بسرعة عن التعليقات المزعجة، ومع التحديث الذي يبدأ بالظهور اليوم، فإنها تضيف القدرة على تحديد تعليقات متعددة في وقت واحد – حتى 100 – بحيث يمكن لصناع المحتوى حذفها والإبلاغ عنها أو حظر الحسابات بشكل جماعي.

وقالت تيك توك: نطلق اليوم طريقة جديدة لصناع المحتوى لإدارة التفاعلات بسهولة أكبر مع المحتوى الخاص بهم، ويبذل الناس الكثير من الجهد من أجل إنتاج المحتوى الإبداعي عبر تيك توك، ونحن ندرك مدى الإحباط الذي قد تشعر به عند تلقي تعليقات غير لطيفة عبر مقاطع الفيديو.

وأضافت: إن المستخدمين قادرين الآن على تحديد مربعات التأشير والحذف الجماعي، مثل صندوق البريد الإلكتروني.

وكان على صناع المحتوى سابقًا الانتقال واحدًا تلو الآخر عند الإبلاغ أو الحذف أو الحظر، لذلك يجب أن يساعد هذا النظام الجديد الأشخاص وربما يشجعهم أيضًا على مسح التعليقات التي لا يريدون رؤيتها.

ويجب أن تكون الميزة مفيدة بشكل خاص عبر تيك توك، وذلك لأن خوارزمية الشبكة يمكنها تحويل أي شخص إلى نجم في لحظة، مما يضعه فجأة أمام ملايين المشاهدين غير المعروفين.

ويمكن أن يضع ذلك الهواة وصناع المحتوى على حد سواء في وضع يسمح لهم بتلقي التعليقات المزعجة، وتحتاج المنصة إلى توفير وسيلة لهم للتعامل معها على نطاق يتناسب مع أعداد المشاهدة الهائلة لفيديوهات تيك توك.

وتقول تيك توك: إن الميزة تطرح اليوم في أسواق محددة وعلى مستوى العالم في الأسابيع المقبلة.

وتمثل هذه الميزة الأحدث في سلسلة من ميزات مكافحة التنمر، بما في ذلك خيار الموافقة على التعليقات واحدًا تلو الآخر قبل ظهورها والمطالبة التي تخبر الأشخاص بإعادة النظر في منشوراتهم إذا اعتقدت تيك توك أنهم كتبوا شيئًا يتعارض مع قواعد المجتمع.

وتعاني المنصة من مشكلة التنمر، وفي استطلاع أجرته شركة الأبحاث الأمنية Security.org عام 2020، أفاد آباء الأطفال الذين استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي أن 64 في المئة منهم تعرضوا للتنمر الإلكتروني عبر تيك توك، مما يجعلها تتفوق على إنستاجرام التي كانت تعتبر سابقًا المنصة الأكثر شيوعًا للتنمر عبر الإنترنت.

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