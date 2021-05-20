تحديث ويندوز 10 الجديد مصمم لتحسين العمل عن بُعد

يبدأ التحديث الرئيسي التالي لنظام التشغيل ويندوز 10 من شركة مايكروسوفت بالوصول إلى الأجهزة.

ويركز تحديث ويندوز 10 لشهر مايو على تحسين سيناريوهات العمل عن بُعد، مع تغييرات مثل القدرة على استخدام عدة كاميرات Windows Hello عبر جهاز واحد.

ويعد هذا الأمر مفيدًا بشكل خاص لأجهزة Surface التي قد يرغب مالكوها في توصيلها بشاشة مزودة بكاميرا ويب إضافية أثناء العمل من المنزل.

وفيما يلي الميزات الجديدة الكاملة لتحديث ويندوز 10 لشهر مايو (الإصدار 21H1):

دعم Windows Hello المتعدد الكاميرات مع تعيين الافتراضي ككاميرا خارجية عند وجود كاميرات Windows Hello الخارجية والداخلية.

تحسينات أداء Windows Defender Application Guard، بما في ذلك تحسين أوقات سيناريو فتح المستندات.

تقوم خدمة نهج المجموعة GPSVC الخاصة بنوافذ إدارة الأجهزة WMI بتحديث تحسين الأداء لدعم سيناريوهات العمل عن بُعد.

وتقدم مايكروسوفت عادةً تحديثًا رئيسيًا كبيرًا لنظام التشغيل ويندوز 10 خلال فصل الربيع، مع تحديث أصغر في الخريف.

وقد عكست الشركة هذا النهج خلال عام 2021، لذا، فإن التحديث الذي من المحتمل أن يصل في شهر أكتوبر سيكون مليئًا بالتغييرات.

ويتضمن التحديث الرئيسي التالي أيقونات جديدة للنظام وتحسينات مستكشف الملفات وحتى نهاية أيقونات عصر ويندوز 95.

ولدى مايكروسوفت بعض التغييرات المرئية الأوسع نطاقًا التي تصل إلى نظام التشغيل ويندوز 10، كجزء من التجديد البصري الشامل لنظام ويندوز.

ويعمل تحديث شهر أكتوبر أيضًا على إصلاح مشكلة إعادة ترتيب التطبيقات عبر الشاشات المتعددة، وإضافة ميزة Xbox Auto HDR، وحتى تحسين دعم الصوت عبر أجهزة البلوتوث.

ويعتبر تحديث شهر مايو 2021 صغير جدًا، وتستخدم مايكروسوفت حزمة تمكين خاصة بحيث يتم إخفاء الميزات عبر جهاز الحاسب الشخصي الذي يعمل بنظام ويندوز 10 في الوقت الحالي، ويقوم هذا التحديث بتشغيلها.

وعلى صعيد الإيقاف، أوقفت مايكروسوفت التطوير في إعدادات تخصيص التجوال، التي تسمح بمزامنة صور شاشة القفل وخلفية الشاشة وعناصر التخصيص الأخرى عبر الأجهزة، بحيث تظل هذه الميزة ثابتة من الآن فصاعدًا، وتلاحظ مايكروسوفت أيضًا أنه قد تتم إزالتها في إصدار مستقبلي.

وكما هو الحال دائمًا، سيكون تحديث ويندوز 10 لشهر مايو 2021 متاحًا عبر Windows Update، وتطرح مايكروسوفت هذا التحديث على دفعات لضمان عدم وجود مشكلات في التوافق.

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