اوبرا تجلب متصفحها للألعاب إلى الهاتف المحمول

أطلقت شركة اوبرا في عام 2019 متصفح سطح المكتب للاعبين لتمييز نفسها عن جوجل كروم، وعززت على مدار الأشهر والسنوات التالية Opera GX بخيارات التخصيص، بما في ذلك تأثيرات الإضاءة كروما من Razer.

وزادت الشركة المصنعة للمتصفح في شهر يناير من التركيز على الألعاب من خلال الاستحواذ على YoYo Games، الشركة البريطانية التي تقف وراء منصة تطوير الألعاب GameMaker Studio 2.

وتستمر ألعاب الويب عبر آيفون وأندرويد في اكتساب الزخم مع خدمات مثل xCloud من مايكروسوفت و GeForce Now من إنفيديا، وتبعًا لذلك، فإن اوبرا تفتح الإصدار التجريبي من متصفحها المخصص للاعبين.

وبهدف التوسع، تقوم اوبرا الآن بإحضار متصفح الألعاب الخاص بها إلى الهاتف المحمول، وتختبر الشركة الإصدار التجريبي Opera GX عبر أندرويد و iOS بدءًا من اليوم، مع خطط لإطلاق عام في غضون أسابيع قليلة.

ويتميز Opera GX بلوحة تحكم تتيح لك تعيين حدود لوحدة المعالجة المركزية وذاكرة الوصول العشوائي وعرض النطاق الترددي للشبكة.

وبفضل تصميمها البسيط، لا تتوافق المتصفحات المتوفرة عبر الهواتف الذكية بالضرورة مع أذواق واحتياجات اللاعبين.

ويعمل Opera GX Mobile على إصلاح هذه المشكلة من خلال تقديم أسلوب وتصميم فريد مستوحى من الألعاب ومعدات الألعاب.

ويمكن لمستخدمي الأجهزة المحمولة أيضًا استخدام التنقل القياسي أو زر الإجراء السريع للوصول بسرعة إلى وظائف، مثل: البحث وفتح وإغلاق علامات التبويب.

وعند تصدير العناصر من عالم الألعاب، يستخدم الزر أيضًا الاهتزازات وردود الفعل اللمسية، ويمكنك أيضًا مزامنة متصفح الهاتف مع إصدار سطح المكتب عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة.

ويسمح لك ذلك بنقل ملفات تصل إلى 10 ميجابايت والروابط ومقاطع فيديو يوتيوب والصور والملاحظات الشخصية والوصول إليها في أي وقت من الهاتف أو الحاسب المتصل.

وتشتمل الميزات الإضافية على مانع إعلانات مدمج، بالإضافة إلى مانع نوافذ ملفات تعريف الارتباط، الذي يساعدك على التخلص من مربعات نوافذ ملفات تعريف الارتباط المزعجة التي تفسد تجربة التصفح.

ويتمتع مستخدمو Opera GX أيضًا بالحماية من أولئك الذين يحاولون استخدام أجهزتهم لتعدين العملات المشفرة.

واعتبارًا من شهر مارس، تجاوز عدد مستخدمي Opera GX نحو 9 ملايين لاعب نشط شهريًا عبر ويندوز وماك.

ويمثل ذلك قفزة بنسبة 190 في المئة بالمقارنة مع العام السابق، ونما متصفح الألعاب المخصص أيضًا ليصبح أكبر خادم تقني عبر منصة ديسكورد Discord مع 285 ألف عضو.

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