التزام جوجل تجاه Matter قد يوحد صناعة المنازل الذكية

أعلنت شركة جوجل عن مجموعة كبيرة من التحديثات لمنتجاتها البرمجية المختلفة في مؤتمرها السنوي للمطورين هذا الأسبوع، وبالإضافة إلى أندرويد و Wear ومساعدها الذكي والعديد من الأخبار الأخرى، لم تنسى المنزل الذكي.

وشاركت الشركة بعض التحديثات حول منتجات Nest وأندرويد التي تركز على الالتزام بنظام Matter البيئي الذي أعيدت تسميته حديثًا.

وكان Matter يُعرف سابقًا باسم Project CHIP، أو المنزل المتصل عبر IP، وهو تعاون بين عمالقة الصناعة، مثل جوجل وأمازون وآبل وسامسونج، لتوحيد نظام المنزل الذكي.

ويدعم Matter مجموعة متنوعة من البروتوكولات والمساعدين، بما في ذلك سيري وأليكسا ومساعد جوجل بالإضافة إلى البلوتوث والشبكة اللاسلكية والإيثرنت.

وقالت جوجل خلال مؤتمرها السنوي للمطورين: إنها ملتزمة بدعم Matter، وإنها تجلبه إلى أندرويد ومنتجات Nest القادرة.

ويؤدي Matter إلى عمليات إعداد وإمكانية تشغيل متبادل أبسط، ويمكن بهذا الشكل لهاتف أندرويد التحكم بجميع أجهزة Matter المتوافقة بمجرد طرح الدعم على نطاق أوسع.

ويعني هذا من الناحية النظرية أنه يمكنك استخدام جهاز أندرويد للتحكم في مكبر صوت Echo أو HomeKit.

ووفقًا لشركة جوجل، يقدم أندرويد دعمًا مدمجًا لـ Matter بالإضافة إلى طرق لإعداد الأجهزة المعتمدة من Matter والتحكم فيها بسهولة.

كما أعلنت أن منتجاتها مع Thread، بما في ذلك Nest Wifi و Nest Hub Max و Nest Hub (الجيل الثاني)، تصبح نقاط اتصال لأجهزة Matter.

وبالإضافة إلى ذلك، يتم تحديث شاشات ومكبرات الصوت من Nest تلقائيًا للتحكم في أجهزة Matter، التي وعدت جوجل بأنها تؤدي إلى تجارب أسرع وأكثر موثوقية سواء كانت تستخدم الشبكة اللاسلكية أو Thread أو الإيثرنت.

ولمساعدة المستخدمين على تتبع كل ما يتوافق مع المساعد، أطلقت جوجل أيضًا دليل المنزل الذكي الذي يتضمن مقاطع فيديو تعليمية ومراجعات وتقييمات للمنتج.

ويمكنك البحث عبر الكلمات الرئيسية أو استخدام المرشحات لتضييق نطاق النتائج لمعرفة الأجهزة التي تناسب احتياجاتك بشكل أفضل.

وبالإضافة إلى ذلك، تضيف جوجل دعمًا لـ WebRTC لتقليل زمن انتقال الفيديو المباشر وبث الصوت من كاميرات المراقبة أو جرس الباب بالفيديو إلى أجهزة التلفاز أو الشاشات أو الهواتف.

وتعمل الشركة أيضًا على تحسين إجراءاتها عند الوجود في المنزل أو خارجه من خلال تمكين التنشيط التلقائي لعمليات منزلك الذكي بناءً على وقت مغادرتك أو عودتك إلى منزلك.

مواضيع تهم القارئ





