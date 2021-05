أعلنت شركة جوجل في مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O 2021 عن الكثير من الميزات القادمة لمعظم منتجاتها الموجهة للمستهلكين.

وكما كان متوقعًا، فإن مؤتمر جوجل للمطورين 2021 كان مليئًا بالإعلانات الجديدة، مثل التصميم الجديد للإصدار القادم من نظام تشغيل الهواتف الذكية أندرويد 12، بالإضافة إلى الأدوات الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

إليك 8 من أبرز إعلانات مؤتمر جوجل للمطورين 2021:

انطلق مؤتمر جوجل للمطورين 2021 كالعادة باستعراض الشركة لأحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث عرضت بعض إمكانات المحادثة الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي ستظهر في كما هو متوقع أولًا في المنتجات التي تستخدم مساعد جوجل.

حيث قدمت الشركة أداة جديدة للمحادثات تُسمى (LaMDA)، حيث يمكن للأداة إجراء محادثة معك، سواء كانت مكتوبة أو منطوقة، وستستخدم الأداة الذكاء الاصطناعي في البحث عن معلومات حول الموضوع أثناء التحدث، ثم تعزز المحادثة بطريقة طبيعية عن طريق دمج الحقائق والمعلومات السياقية في إجاباتها.

Meet LaMDA. Advances in natural language understanding are making it possible for us to build even more conversational AI. #GoogleIO pic.twitter.com/HJ8FgHtbFp

— Google (@Google) May 18, 2021