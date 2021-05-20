أعلنت شركة جوجل في مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O 2021 عن الكثير من الميزات القادمة لمعظم منتجاتها الموجهة للمستهلكين.

وكما كان متوقعًا، فإن مؤتمر جوجل للمطورين 2021 كان مليئًا بالإعلانات الجديدة، مثل التصميم الجديد للإصدار القادم من نظام تشغيل الهواتف الذكية أندرويد 12، بالإضافة إلى الأدوات الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

إليك 8 من أبرز إعلانات مؤتمر جوجل للمطورين 2021:

1- استخدام الذكاء الاصطناعي في كل شيء تقريبًا:

انطلق مؤتمر جوجل للمطورين 2021 كالعادة باستعراض الشركة لأحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث عرضت بعض إمكانات المحادثة الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي ستظهر في كما هو متوقع أولًا في المنتجات التي تستخدم مساعد جوجل.

حيث قدمت الشركة أداة جديدة للمحادثات تُسمى (LaMDA)، حيث يمكن للأداة إجراء محادثة معك، سواء كانت مكتوبة أو منطوقة، وستستخدم الأداة الذكاء الاصطناعي في البحث عن معلومات حول الموضوع أثناء التحدث، ثم تعزز المحادثة بطريقة طبيعية عن طريق دمج الحقائق والمعلومات السياقية في إجاباتها.

Meet LaMDA. Advances in natural language understanding are making it possible for us to build even more conversational AI. #GoogleIO pic.twitter.com/HJ8FgHtbFp — Google (@Google) May 18, 2021

كما كشفت الشركة عن أداة أخرى لمعالجة اللغة الطبيعية باستخدام أدوات بحث جوجل، تُسمى (النموذج الموحد متعدد المهام) Multitask Unified Model أو MUM حيث تهدف هذه الأداة إلى فهم الأسئلة الأطول والمتعددة الجوانب التي يرسلها المستخدمون.

على سبيل المثال: يمكنك أن تطلب من الأداة مقارنة مواقع العطلات المختلفة، أو إخبارك بنوع المعدات التي ستحتاجها للقيام بنزهة، وستقوم بجمع المعلومات من مواقع الويب بلغات أخرى، ثم استخدام ما يجده للكشف عن المزيد من المعلومات ذات الصلة المنشورة بلغتك الأم، وبهذه الطريقة، فإن المعلومات التي قد تكون أكثر صلة بالموضوع على الويب لا يتم تجاوزها بسبب حاجز اللغة.

كما أُعلن في مؤتمر جوجل للمطورين 2021 عن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد الأمراض الجلدية الشائعة، حيث يمكن أن يكون الحصول على التشخيص التقريبي لمرض ما سهلًا للغاية، على سبيل المثال: يمكنك توجيه كاميرا هاتفك نحو نتوء أو طفح جلدي ظهر على جلدك بشكل مفاجئ وستحصل على إجابة عن السبب أو المرض بعد ثوانٍ قليلة.

2- تصميم جديد لنظام التشغيل أندرويد 12:

أعلنت جوجل عن العديد التغييرات المرئية القادم للإصدار القادم من نظام تشغيل الهواتف الذكية (أندرويد 12) Android 12، مثل إضاءة شاشة القفل تلقائيًا بمجرد التقاط الهاتف، وإذا لم تكن هناك إشعارات على شاشة القفل فستشغل الساعة مساحة أكبر، بالإضافة إلى إمكانية ضبط درجات ألوان الأدوات وقائمة الإشعارات المنسدلة لتتناسب مع خلفية الشاشة الخاصة بك.

وتندرج العديد من هذه التغييرات ضمن لغة تصميم جديدة تسميها (Material You) كما قامت الشركة بإعادة تصميم واجهة نظام التشغيل بشكل شامل باستخدام عناصر واجهة مستخدم جديدة، حيث وعدت الشركة بأن واجهة نظام التشغيل سيصبح أسرع قليلًا وأكثر كفاءة، مع العلم أن الإصدار التجريبي الأول متاح الآن، ومن المرجح أن يُطرح الإصدار الرسمي في شهر أغسطس أو سبتمبر القادمين.

3- أدوات جديدة للعمل عن بعد:

تهدف الأدوات الجديدة التي أُعلن عنها في مؤتمر جوجل للمطورين 2021 في تسهيل العمل عن بُعد، مثل: أداة جديدة تُسمى (Smart Canvas) خاص بإدارة المشاريع تتيح لعدة مستخدمين العمل معًا عبر أنواع مستندات مختلفة، حيث يمكنهم تتبع التقدم في المشروع الخاص بهم مع توفير عناصر قائمة التحقق التي تم وضع علامة عليها لتواريخ وأشخاص محددين، وطرح الأفكار مباشرة في مكان واحد.

كما أعلنت الشركة عن أنها ستقوم بإدماج منصة الدردشة (Google Meet) مباشرةً في المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية في الفترة القادمة، حيث يمكن للمتعاونين إجراء مكالمة فيديو مباشر لمناقشة ما يتم تعديله في المستند.

4- تحسين أداة إدارة كلمات المرور في جوجل كروم:

حيث أعلنت عن أداة جديدة تساعد المستخدمين في استيراد كلمات المرور من تطبيقات إدارة المرور الأخرى وتجميعها في مكان واحد، لكن التحسين الأكثر بروزًا لأداة إدارة كلمات المرور المدمج في متصفح جوجل كروم هو توفير أداة إصلاح سريع ترشدك خلال عملية تغيير أي كلمات مرور كُشف عنها انتهاك للبيانات.

5- ميزات خصوصية جديدة في أندرويد 12:

استجابةً لسياسات الخصوصية الجديدة التي أعلنت عنها آبل في إصدار نظام التشغيل (أي أو إس 14.5) iOS 14.5، أُعلن في مؤتمر جوجل للمطورين 2021 أيضًا عن ميزات خصوصية جديدة خاصة بها قادمة لإصدار نظام التشغيل أندرويد 12.

حيث سيتم تضمين لوحة تحكم خصوصية جديدة تتيح للمستخدمين عرض إعدادات أذونات التطبيق، ومعرفة البيانات التي يتم الوصول إليها من خلال التطبيقات، وإلغاء امتيازات تتبع التطبيق، حيث ستظهر كل هذه المعلومات في شاشة واحدة.

6- تحديث نظام تشغيل Wear OS:

سيتضمن الإصدار القادم من نظام التشغيل (Wear OS) – الذي أصبح يُطلق عليه اسم Wear فقط – بعض الميزات والتحسينات المميزة، وتقول جوجل إن هذه التحسينات ستوفر عمرًا أفضل للبطارية وأداءً أسرع بنسبة تصل إلى 30 بالمئة، كما ستعمل بعض تطبيقات جوجل مباشرة على نظام التشغيل دون الحاجة إلى اتصال ثابت بالهاتف الذكي، مثل: الاستماع إلى الموسيقى دون اتصال على خدمات البث مثل: يوتيوب.

7- تحسين اكتشاف الصور في خدمة صور جوجل:

أعلنت جوجل عن بعض التحسينات القادمة إلى خدمة صور جوجل (Google Photos) التي يدعمها الذكاء الاصطناعي، حيث ستكون هناك ميزة تقوم تلقائيًا بجمع الصور في ألبومات باستخدام الأنماط المرئية في الصور لتحديد الصور التي ربما تنتمي معًا، كما يمكنك للمستخدمين التحكم في الصور التي تظهر في هذه المجموعات.

بالإضافة إلى ذلك يمكنك إزالة صور معينة من الذكريات أو إعادة تسمية الذكريات أو منع صور معينة من الظهور على الإطلاق، ولكن الأمر الأكثر إثارة هو إعلانها عن أداة جديدة يمكنها تحويل صورتين ثابتتين إلى صورة متحركة واحدة، من خلال البحث عن الكائنات الموجودة في الصورتين ثم إدراج إطارات مُقحمة لعمل صورة متحركة تنبض بالحياة.

8- تحسين وظائف أدوات التسوق:

في محاولة لزيادة احتمالية شرائك للأشياء على الإنترنت، أُعلن في مؤتمر جوجل للمطورين 2021 عن بعض التعديلات في أدوات التسوق عبر الإنترنت، حيث يمكن للمستخدمين استخدام تطبيق (عدسة جوجل) Google Lens لمعرفة معلومات أكثر تفصيلية عن المنتجات، على سبيل المثال: إذا التقطت صورة لشخص يرتدي زوجًا من الأحذية تريده، فيمكن للتطبيق تقديم معلومات أكثر تفصيلًا عنها وإخبارك بمكان شرائها.

بالإضافة إلى ذلك يمكنك معرفة جميع عمليات الشراء المعلقة لديك في عربات التسوق في مواقع التسوق عند فتح علامة تبويب جديدة في المتصفح، كما أعلنت أيضًا عن ميزة تكامل Shopify والتي ستتيح للبائعين الذين يستخدمون Shopify في جعل منتجاتهم تظهر عبر البحث والخرائط والصور و Google Lens ويوتيوب.





