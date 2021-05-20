آبل تعلن عن عدد كبير من تحديثات إمكانية الوصول

أعلنت شركة آبل عن مجموعة متنوعة من الميزات الجديدة والمحدثة المصممة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويمكن للعملاء اعتبارًا من 20 مايو استخدام خدمة مترجم لغة الإشارة SignTime الجديدة للاتصال بـ AppleCare وخدمة العملاء بالتجزئة من خلال متصفحات الويب.

وتوفر تحديثات البرامج في وقت لاحق من هذا العام عبر iOS و watchOS و iPadOS خيارات محسّنة لـ Assistive Touch و VoiceOver ودعم السمع وأصوات الخلفية.

ويتم إطلاق خدمة SignTime الجديدة أولاً في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، وتوفر وصول مترجم فوري عن بُعد للغة الإشارة الأمريكية ولغة الإشارة البريطانية ولغة الإشارة الفرنسية.

ويمكن للأشخاص أيضًا استخدام الخدمة في متاجر آبل للحصول على الترجمة الفورية دون حجزها سابقًا.

ويمكن للأشخاص الذين يعانون من اختلافات في الأطراف من استخدام Assistive Touch عبر نظام watchOS، الذي من شأنه تمكينهم من استخدام ساعة آبل الذكية دون لمس الشاشة.

وتقول آبل: إن ساعتها الذكية يمكنها اكتشاف حركة العضلات ونشاط الأوتار من خلال مستشعراتها المدمجة، مما يسمح للمستخدمين بالتحكم في المؤشر عبر شاشة الساعة، والرد على المكالمات، والوصول إلى الإشعارات، و أكثر من خلال القيام بحركات وإيماءات مختلفة.

ويدعم iPadOS أجهزة تتبع العين التابعة لجهات خارجية، مما يسمح للأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة بتحريك المؤشر بنظراتهم وتنفيذ الإجراءات من خلال التواصل البصري بدلاً من النقر على الشاشة.

ويتم تحديث VoiceOver، قارئ الشاشة المدمج من آبل، ليشمل المزيد من التفاصيل في الصور.

ووفقًا لشركة آبل، يسمح التحديث للأشخاص بالتنقل بين الصور مع النصوص وجداول البيانات حسب الصفوف والأعمدة، ووصف الأشخاص والكائنات في الصور، ويمكن للأشخاص أيضًا إضافة أوصاف الصور باستخدام Markup.

وتخطط آبل أيضًا لترقية برنامج الأجهزة السمعية Made for iPhone مع دعم المعينات السمعية ثنائية الاتجاه.

ويمكن للمستخدمين أيضًا تحميل نتائج اختبار السمع الخاصة بهم إلى Headphones Accommodations لتخصيص كيفية تضخيم الميزة للأصوات وضبط الترددات المختلفة بسهولة أكبر.

وبالنسبة للأشخاص ذوي التنوع العصبي، تقدم آبل أصوات الخلفية التي يمكن دمجها مع أصوات النظام والأصوات الأخرى، وتشمل ضوضاء متوازنة أو ساطعة أو مظلمة، بالإضافة إلى أصوات المحيطات أو المطر التي يمكن ضبطها للتشغيل المستمر وإخفاء الضوضاء المشتتة.

وتشمل الميزات الأخرى التي تخطط آبل لاستخدامها في وقت لاحق من العام القدرة على استخدام أصوات الفم بدلاً من استخدام الأزرار المادية، وتخصيص إعدادات العرض وحجم النص في التطبيقات الفردية، وخيارات Memoji الجديدة مع غرسات القوقعة، وأنابيب الأكسجين، والخوذات اللينة.

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