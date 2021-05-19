Google Photos تمنحك تحكمًا أكبر في الذكريات

تحصل منصة Google Photos من شركة جوجل على مجموعة من التحديثات هذا العام التي تستفيد من التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، مع التركيز على ميزة الذكريات.

والجدير بالذكر أن جوجل تمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في الصور التي تظهر في الذكريات، والتي يتم تحديدها وفرزها تلقائيًا باستخدام التعلم الآلي.

وقالت جوجل: نحن نلتقط الصور ومقاطع الفيديو حتى نتمكن من النظر إلى الوراء والتذكر، ولكن خلط جميع صورك معًا يجعل من الصعب إعادة اكتشاف اللحظات المهمة، ولا يتم عرض معظم الـ 4 تريليونات صورة المخزنة في Google Photos مطلقًا.

وأضافت: لتسهيل الرجوع إلى الوراء، نستخدم الذكاء الاصطناعي لتشغيل ميزات جديدة تعيد الظهور في لحظات ذات مغزى وتجعل ذكرياتك تنبض بالحياة مع منحك التحكم في ما تستعيده.

أنواع جديدة من الذكريات مخصصة لك:

باستخدام Memories، يمكنك إلقاء نظرة على الصور المهمة من السنوات الماضية، والأحداث البارزة الأخيرة، واللحظات مع أحبائك، والأنشطة المفضلة لديك والمزيد.

وباستخدام التعلم الآلي، يمكننا الآن تجاوز إعادة ظهور الصور بناءً على السمات للقيام بذلك بناءً على أنماط مرئية غير واضحة في صورك.

وبدءًا من أواخر هذا الصيف، عندما نجد مجموعة من ثلاث صور أو أكثر تشترك في أشياء، مثل: الشكل أو اللون، سنقوم بتسليط الضوء على هذه الأنماط الصغيرة لك في ذكرياتك.

وقد لا تكون هذه الصور وحدها ذات مغزى، ولكن عندما تراها جميعًا معًا، فإنها تحكي قصة، وكما هو الحال دائمًا، فهي خاصة ومرئية لك فقط.

وفي وقت لاحق من هذا العام، سترى أيضًا أنواعًا جديدة من ذكريات اللحظات التي تحتفل بها، وستظهر هذه الذكريات أثناء قيامك بالتمرير عبر شبكة الصور الخاصة بك، جنبًا إلى جنب مع أفضل ذكريات الشهر وأبرز الرحلات، التي بدأت في الظهور اليوم.

اجعل صورك تنبض بالحياة:

في شهر ديسمبر الماضي، أطلقت جوجل الصور السينمائية، التي تستخدم التعلم الآلي لإنشاء نسخ حية ثلاثية الأبعاد لصورك، وتستخدم الشركة الآن التصوير الفوتوغرافي الحاسوبي لإحياء هذه الذكريات.

وعندما تحاول الحصول على الصورة المثالية، فإنك عادة ما تلتقط اللقطة نفسها مرتين أو ثلاث مرات، ويمكن إنشاء صور حية ومتحركة تسمى اللحظات السينمائية باستخدام الشبكات العصبونية لتجميع الحركة بين صورتين متطابقتين تقريبًا وملء الفجوات بإطارات جديدة.

ويمكنك إنشاء لحظات سينمائية بأي زوج من الصور المتطابقة تقريبًا – سواء تم التقاطها عبر أحدث هاتف ذكي أو تم مسحها ضوئيًا من ألبوم صور قديم.

وقد يستغرق إنشاء هذا التأثير من نقطة الصفر ساعات من الرسوم المتحركة المحترفة، ولكن مع التعلم الآلي يمكن تلقائيًا إنشاء هذه اللحظات وإحضارها إلى أحدث اللمحات الخاصة بك.

تحكم في الذكريات التي تريد رؤيتها:

تتضمن Google Photos عناصر تحكم لإخفاء صور بعض الأشخاص أو فترات زمنية معينة، وتواصل جوجل إضافة عناصر تحكم جديدة لتحسين التجربة.

وفي وقت لاحق من هذا الصيف، تجعل جوجل العثور على عناصر التحكم هذه أسهل، بحيث يمكنك اختيار ما تنظر إليه مرة أخرى في بضع نقرات فقط.

وتضيف الشركة أيضًا المزيد من عناصر التحكم الدقيقة إلى الذكريات في شبكتك، بحيث يمكنك إعادة تسمية أحد أبرز معالم الرحلة أو إزالته تمامًا.

ويمكنك قريبًا إزالة صورة واحدة من إحدى الذكريات، وإزالة أفضل ذكريات الشهر وإعادة تسمية الذكريات أو إزالتها بناءً على اللحظات التي تحتفل بها.

وتقدم جوجل أيضًا ميزة المجلد المقفل Locked Folder، وهي مساحة محمية برمز مرور حيث يمكنك حفظ الصور بشكل منفصل، لذلك لن تظهر أثناء التمرير عبر Google Photos أو أي تطبيقات أخرى عبر جهازك.

وتتاح Locked Folder أولاً عبر هواتف Pixel، وتصل إلى المزيد من أجهزة أندرويد على مدار العام.

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