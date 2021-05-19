مايكروسوفت تؤكد رسميًا نهاية Windows 10x

أكدت شركة مايكروسوفت أن Windows 10X، الإصدار المخفف من ويندوز 10 للأجهزة ذات الشاشة المزدوجة، لن يتم إصداره.

وكان من المفترض في الأصل أن يأتي نظام التشغيل الجديد جنبًا إلى جنب مع الأجهزة الجديدة ذات الشاشة المزدوجة، مثل Surface Neo، مع واجهة وميزات أكثر بساطة وخفة.

وقررت مايكروسوفت بعد ذلك إعطاء الأولوية لنظام Windows 10x لأجهزة الحاسب المحمولة ذات الشاشة الواحدة بدلاً من ذلك.

وفي تلك المرحلة، بدا أن مايكروسوفت كانت تستهدف بشكل مباشر نظام التشغيل Chrome وأجهزة الحاسب المحمولة ذات المستوى الأدنى.

وتحاول عملاقة البرمجيات إنشاء إصدار أخف من ويندوز لأكثر من 10 سنوات دون نجاح، وتم إصدار Windows RT لأول مرة جنبًا إلى جنب مع جهاز Surface اللوحي الأصلي في عام 2012، ومن ثم وصل Windows 10 S في عام 2017، وفشل كلاهما في تبسيط ويندوز.

وانتهى نظام Windows 10x رسميًا الآن، وتخطط الشركة الآن لإدخال بعض ميزات Windows 10X في نظام التشغيل الحالي ويندوز 10، مثل لوحة المفاتيح التي تعمل باللمس والتي تم تجديدها.

وقالت الشركة: بدلاً من طرح منتج يسمى Windows 10x في السوق في عام 2021 كما كنا نهدف في الأصل، فإننا نستفيد من الدروس المستفادة من رحلتنا حتى الآن ونعمل على تسريع دمج تقنية Windows 10x الأساسية في أجزاء أخرى من ويندوز.

وأضافت: ينعكس بعض هذا في جوهر ويندوز في إصدارات معاينة Windows Insider، مثل: تقنية حاوية التطبيق الجديدة التي ندمجها في منتجات مثل Microsoft Defender Application Guard، والتجربة المحسنة في الكتابة الصوتية، ولوحة المفاتيح الحديثة العاملة باللمس مع تغيير الحجم المحسن للمفاتيح والأصوات والألوان والرسوم المتحركة.

وتمضي مايكروسوفت في القول إنها تبحث في مجالات أخرى يمكن أن تساعد فيها تقنية Windows 10X عملائها، بحيث تواصل الاستثمار في المجالات التي تكون فيها تقنية Windows 10x منطقية لكل من البرامج والأجهزة في المستقبل.

وعلى صعيد متصل، قالت عملاقة البرمجيات: إنها تطرح الآن تحديث ويندوز 10 لشهر مايو، الذي يقدم تحسينات في الاستقرار والسرعة لتطبيق Windows Defender Application Guard مع دعم أفضل لكاميرات Windows Hello المتعددة.

ويتم تعيين كاميرا Windows Hello الخارجية على الوضع الافتراضي، وهو أمر مفيد عند استخدام الحاسب المحمول في وضع Docked، وتتخذ الشركة أيضًا نهجًا ثابتًا لطرح التحديث، لذلك قد لا تتمكن من تحديث جهازك قبل مرور بضعة أسابيع.

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