أندرويد 12 يحول هاتف Pixel إلى مفتاح سيارة

بعد ما يقرب من عام من إعلان شركة آبل أن آيفون سيصبح مفتاح السيارة الرقمي الخاص بك، فإن شركة جوجل تفعل الشيء نفسه بواسطة نظام أندرويد.

ويسمح أندرويد 12 رسميًا لهواتف Pixel وسامسونج جالاكسي محددة بالعمل كمفتاح سيارة في وقت لاحق من هذا العام.

ولا يذكر إعلان جوجل سوى علامة تجارية واحدة – بي إم دبليو BMW – التي أعلنت أنها تعمل مع سامسونج في وقت سابق من هذا العام.

والتزمت بي إم دبليو بسيارة واحدة فقط لدعم الإصدار الذي يبدو الأفضل من تقنية مفتاح السيارة الرقمي.

وتهدف هذه الخطوة إلى استبدال مفتاح التشغيل الخاص بك – الذي يتيح لك دخول السيارة دون إزالته من جيبك – بهاتفك، وذلك باستخدام أجهزة الراديو الجديدة ذات النطاق العريض UWB لإخبار سيارتك بأمان أنك تقف أمامها مباشرة.

وأدخلت آبل هذه الأجهزة اللاسلكية إلى جميع أجهزة آيفون الجديدة وأحدث Apple Watch Series 6 تقريبًا، ومن المفترض أن إعلان اليوم يعني أن هاتف Pixel القادم يحصل عليها أيضًا.

وتتيح هذه الأجهزة اللاسلكية لك تحديد موقع سيارتك في ساحة انتظار مزدحمة، وهو أمر تخطط شركة سامسونج للاستفادة منه.

وتدعم تقنية كل من جوجل وآبل أيضًا الاتصال القريب المدى NFC، الذي يتطلب منك إخراج هاتفك من جيبك وتقريبه من سيارة مثل الفئة الخامسة من بي إم دبليو لعام 2021.

ومن المحتمل أن بي إم دبليو ليست صانع السيارات الوحيد المهتم بإمكانيات UWB، حيث تدفع هيونداي من أجل اعتماد UWB على وجه التحديد.

وبغض النظر عما تختاره شركات صناعة السيارات، يبدو من المحتمل أن المشاركة في هيئات المعايير ودعم أندرويد العالمي تتيح لك استخدام ومشاركة مفتاح سيارتك الرقمي عبر العلامات التجارية للهواتف الذكية.

وفي أخبار أخرى عن أندرويد والسيارات، تقول جوجل: إن السيارات من بي إم دبليو وفورد تدعم قريبًا تقنية الاقتران السريع عبر البلوتوث لإقران هاتف أندرويد الخاص بك بنقرة واحدة.

كما وصل Android Auto، وهو نظام المعلومات والترفيه القائم على الهاتف الذكي الذي كان موجودًا منذ ست سنوات ويتنافس بشكل مباشر مع Apple CarPlay، الآن إلى 100 مليون سيارة.

وتعد جوجل بأن الغالبية العظمى من السيارات الجديدة من جنرال موتورز وفورد وهوندا وشركات صناعة السيارات الأخرى تدعم Android Auto لاسلكيًا.

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