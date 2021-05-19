آبل بودكاست…كيفية متابعة الحلقات الجديدة وتنزيلها

أجرت شركة آبل بعض التغييرات الملحوظة على تطبيق البودكاست التابعة لها آبل بودكاست في إصدار نظام التشغيل (أي أوإس 14.5) iOS 14.5، ومن ضمن هذه التغييرات إعلانها عن خدمة اشتراك مدفوعة تتيح للمستخدمين العديد من الميزات، مثل: الاستماع بدون إعلانات، والوصول إلى محتوى إضافي، والوصول المبكر أو الحصري إلى الحلقات الجديدة.

بينما التغييرات الأخرى كانت عبارة عن تحسينات في الواجهة من خلال إعادة تصميم الواجهة الرئيسية للتطبيق بإضافة علامة تبويب بحث محسّنة لتسهيل العثور على الحلقات الجديدة، وصفحات محدثة للعروض والحلقات، وإمكانية تنزيل الحلقات الفردية للاستماع إليها في وضع عدم الاتصال.

إليك كيفية متابعة الحلقات الجديدة وتنزيلها تلقائيًا في تطبيق آبل بودكاست:

أولًا: ما هي أبرز التغييرات الجديدة؟

من أبرز التغييرات الجديدة في تطبيق (Apple Podcast) التي يمكنك ملاحظتها هو تضمين زر التشغيل الذكي، والذي صُمم لمساعدتك في بدء تشغيل العروض تلقائيًا من أحدث الحلقة والعروض المتسلسلة من بداية كل سلسلة، كما يعرض زر التشغيل الذكي أيضًا خيار استئناف للحلقة إذا كنت قد استمعت بالفعل إلى بعضها ولكنك لم تكملها بعد.

كما أن هناك تغيير ملحوظ آخر في علامة التبويب (بحث) Search، والتي توفر الآن وصولاً سريعًا إلى أهم المخططات والفئات أسفل مربع إدخال البحث، تمامًا مثل وظيفة البحث في تطبيق الموسيقى، وتتضمن التعديلات الأخرى واجهة أكثر إبداعًا للتطبيق وصفحة عرض مُعاد تنظيمها ذات ترتيب مريح وأكثر جاذبية من الناحية الجمالية.

ثانيًا: كيفية متابعة العروض في تطبيق Apple Podcast:

في الإصدارات السابقة من نظام التشغيل iOS كان بإمكانك (الاشتراك) Subscribe في العروض الموجودة في تطبيق Apple Podcasts مباشرة، ولكن الآن بعد أن قدمت الشركة ميزة الاشتراك المدفوع قامت بإلغاء زر الاشتراك في التطبيق تمامًا.

حيث سيظهر لك الآن زر جديد يُسمى (متابعة) Follow والذي من شأنه أن يجعل متابعة العروض أكثر سهولة، مع العلم أن خيار (المتابعة) تقدم الوظائف نفسها الموجودة في خيار (الاشتراك) سابقًا، ويعني هذا أنك ستبقى على اطلاع دائم بحلقات العرض الجديدة فور نشرها.

ولمتابعة أحد العروض في تطبيق آبل بودكاست، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق Apple Podcast في هاتفك.

قم بالضغط على العرض الذي تريد متابعته، أو ابحث عنه باستخدام علامة التبويب (بحث) Search.

في الصفحة الرئيسية للعرض، اضغط على زر (+) في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة لمتابعة العرض.

للتوقف عن متابعة العرض، اضغط على رمز (-) ثم اختر (إلغاء متابعة العرض) Unfollow Show.

يمكنك أيضًا متابعة العروض أو إلغاء متابعتها من خلال الضغط على النقاط الثلاثة في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة الرئيسية، واختيار (متابعة) Follow أو (إلغاء المتابعة) Unfollow إذا اشتركت سابقًا.

ثالثًا: كيفية تنزيل الحلقات الجديدة تلقائيًا:

في الإصدارات السابقة من تطبيق آبل بودكاست كان عليك إضافة العرض إلى مكتبتك قبل أن تتمكن من تنزيل الحلقات الجديدة، ولكن في إصدار نظام التشغيل (iOS 14.5) والإصدارات الأحدث، لم يعد الأمر كذلك، حيث يمكنك تنزيل الحلقات الفردية مباشرة من الصفحة الرئيسية للعرض، وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

افتح صفحة العرض، ثم اضغط على الحلقة التي تريد تنزيلها.

اضغط على النقاط الثلاثة بجوار اسم الحلقة.

من القائمة المنبثقة التي تظهر لك، اضغط على خيار (تنزيل الحلقة) Download Episode.

يمكنك أيضا الضغط مطولًا على اسم الحلقة، ثم اختيار خيار (تنزيل الحلقة) Download Episode في أسفل القائمة المنبثقة التي تظهر لك.

إذا تم تنزيل الحلقة بالفعل، فسيظهر لك خيار (إزالة التنزيل) Remove Download بدلاً من ذلك.

ملاحظة: إذا كنت تتابع أحد العروض بالفعل، فيمكنك إيقاف تشغيل التنزيلات التلقائية، من خلال الضغط على علامة (-) في أعلى الجهة اليمنى من الصفحة الرئيسية، ثم اختيار خيار (إيقاف تشغيل التنزيلات التلقائية) Turn Off Automatic Downloads، ولإعادة تشغيلها مرة أخرى، اضغط على رمز السهم المتجه للأسفل الذي حل محل علامة (-) ثم حدد خيار (تشغيل التنزيلات التلقائية) Turn On Automatic Downloads.





