Titan Pocket .. هاتف ذكي لمحبي لوحات المفاتيح

أعلن فريق Unihertz عن Titan Pocket، وهو هاتف أندرويد جديد يتم إطلاقه عبر موقع التمويل الجماعي Kickstarter.

وبحسب فريق Unihertz، فإن هذا هو أصغر هاتف ذكي بلوحة مفاتيح كاملة QWERTY يعمل بنظام أندرويد 11.

وكان الفريق قد أصدر سابقًا هواتف Jelly المصغرة، وجهاز Titan في عام 2019، ويعتقد الفريق أنه يجب أن تكون هناك أنواع مختلفة من الهواتف الذكية لجميع أنواع الأشخاص.

ولهذا السبب، فإنه ملتزم صنع هواتف ذكية فريدة حتى لمجموعات الأقليات فقط، ويأمل أن يكون لدى الناس خيارات أكثر تنوعًا.

ويحافظ Titan Pocket على النمط المتين، ولكنه يأتي بأبعاد أكثر قابلية للإدارة، حيث هناك شاشة من نوع LCD بقياس 3.1 إنشات.

وتعتبر الشاشة أصغر قليلاً من شاشة BlackBerry Classic، وذلك بالرغم من أنها تتمتع بدقة مماثلة تبلغ 716×720 بكسل، مما يجعلها كثافة البكسل تصل إلى 328 بكسل في الإنش.

ومن الواضح أنه لا يمكنك عرض كل هذا القدر من المحتوى عبر شاشة كهذه، حيث لا يعرض تطبيق جيميل سوى ثلاثة رسائل بريد إلكتروني في وقت واحد.

ويبدو أن مفاتيح لوحة المفاتيح سريعة الاستجابة وسهلة التمييز، والإضاءة الخلفية تبدو أفضل بكثير مما كانت عليه في هاتف Titan الأقدم.

ويعمل Titan Pocket بواسطة إصدار أساسي من أندرويد 11 لم يتم تخصيصه كثيرًا لعامل الشكل الخاص به، ولا يوجد النوع نفسه من اختصارات لوحة المفاتيح التي اعتاد عليها مستخدمو بلاك بيري.

ويؤدي الضغط على مفتاح الحرف عبر الشاشة الرئيسية أو الضغط عليه باستمرار إلى بدء الكتابة في بحث جوجل، على سبيل المثال.

وكما هو الحال مع Titan الأكبر، تجد العديد من الأمثلة على كيفية عدم معرفة تطبيقات أندرويد بكيفية التعامل مع الشاشات المربعة.

ويحتوي Titan Pocket على معالج MediaTek P70 و 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من التخزين، وتشمل الميزات الأخرى فتحة بطاقة microSD ومكبر الأشعة تحت الحمراء ومنفذ سماعة الرأس.

وهناك أيضًا بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، التي ساعدها التصميم الذي يبلغ سمكه 16.8 مليمتر، ويمتلك الهاتف كاميرا وحيدة بدقة 16 ميجابكسل.

وقد تكون الكاميرا الخاصة بالهاتف أسوأ من معظم الهواتف الأخرى الموجودة، لكن لوحة المفاتيح الفعلية أفضل من جميع الهواتف الأخرى الموجودة على الإطلاق، حيث إنه جهاز متخصص بسعر منخفض.

ويبدأ السعر عبر Kickstarter من 159 دولار ويصل إلى 219 دولار، مما يجعله خيارًا قابلاً للتطبيق كجهاز ثانٍ بالرغم من قيوده الواضحة.

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