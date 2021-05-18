ماكلارين تكشف عن سيارتها الهجينة Artura

تعمل شركة ماكلارين في مجال صناعة السيارات الخارقة الخفيفة والسريعة منذ ما يقرب من 60 عامًا، ولكن لم تضع الشركة أحد تصميماتها الهجينة العالية الأداء HPH في الإنتاج الكامل حتى عام 2021.

وكشفت الشركة عن سيارتها الهجينة المسماة Artura بقيمة 225 ألف دولار، وهي النموذج الأول من شركة صناعة السيارات البريطانية الذي يستخدم منصة MCLA.

وتقلل هذه المنصة من وزن الكابلات المستخدمة في النظام الكهربائي بنسبة 10 في المئة مقارنةً بباقي سيارات ماكلارين وتوفر وزنًا فارغًا إجماليًا يبلغ 1498 كيلوجرام، بما في ذلك البطارية بقدرة 7.4 كيلو واط.

ولم تحدد ماكلارين أنواع أنظمة الشحن التي ستكون Artura متوافقة معها، ولكنها قدرت أن حزمة البطارية يمكن إعادة تعبئتها بنسبة 80 في المئة في غضون 2.5 ساعة فقط باستخدام كابل EVSE قياسي.

ويتم تشغيل مجموعة نقل الحركة بواسطة محرك ماكلارين الجديد ثنائي التوربو V6 ICE الذي ينتج 577 حصان و 584 نيوتن متر من عزم الدوران.

ويمكن لهذا المحرك، الذي يُطلق عليه اسم M630، توفير 50 كيلوجرام من الوزن وبضع إنشات من الطول مقارنة بمحرك V8 التقليدي للشركة.

ويتم إقرانه بمحرك E ذو تدفق محوري 94 حصان و 225 نيوتن متر، الذي يمكنه دفع Artura لمسافة تصل إلى 30 كيلومتر عبر الطاقة الكهربائية وحدها أو العمل بانسجام مع محرك V6 لتحقيق تسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.0 ثانية، مع سرعة قصوى محكومة تبلغ 330 كيلومتر في الساعة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ماكلارين: نريدك أن تنظر إلى سياراتنا وتفهم هدفها.

وبينما تم تصميم Artura بوضوح لعشاق القيادة، فإن السيارة توفر عددًا كبيرًا من ميزات الراحة ومساعدة السائق.

ويعكس نظام المعلومات والترفيه بشاشته المزدوجة Apple CarPlay و Android Auto، كما يقدم تطبيقات ماكلارين التقليدية للقياس عن بُعد والتحكم المتغير في الانجراف، إلى جانب عرض خريطة ملاحة مجددة في لوحة العدادات المركزية.

ويمكن لنظام المعلومات والترفيه الدخول في وضع التخفي، الذي يقلل ويخفي جميع بيانات السيارة ذات الصلة من وجهة نظرك عندما تريد ضبط كل شيء والقيادة فقط.

وتقدم Artura أيضًا مجموعة من ميزات أنظمة مساعدة السائق المتقدمة ADAS أيضًا، بما في ذلك نظام تثبيت السرعة التكيفي الذكي مع التوقف والانطلاق، وتحذير مغادرة الحارة، ومساعدة الضوء العالي والتعرف على إشارات الطريق، ويمكن إضافة المزيد من الميزات في المستقبل حيث تسمح Artura بالتحديثات البرمجية الهوائية.

ومن المتوقع أن تصل سيارة ماكلارين الجديدة الهجينة في وقت لاحق من هذا العام بعد أن تبدأ بطرحها في الربع الثالث.

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