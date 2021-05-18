شارب تعلن عن هاتفها الرائد Aquos R6

أعلنت شركة شارب عن هاتفها الرائد الجديد Aquos R6 في اليابان، الذي يتضمن كاميرا تحمل علامة لايكا Leica التجارية مع ما أصبح الآن أكبر مستشعر للكاميرا عبر أي هاتف.

ويبدو أن لايكا قد وجدت في شركة شارب شريكًا جديدًا لكاميرا الهاتف المحمول، بعد انسحاب هواوي بفعل العقوبات من سوق الهواتف الذكية الدولي.

وتعاونت شارب مع لايكا لإنشاء كاميرا بدقة 20 ميجابكسل مزودة بمستشعر بقياس 1 إنش، وهو أحد أكبر مستشعرات الكاميرات المتوفرة على أي هاتف ذكي.

ويتشابه المستشعر من حيث المواصفات مع ما تجده في كاميرات سوني RX100، وهو ثاني مستشعر بقياس 1 إنش يشق طريقه إلى هاتف ذكي.

وشق المستشعر الأول طريقه في عام 2014 من خلال هاتف Panasonic Lumix DMC-CM1 العامل بنظام، لكنه لم يكن جهازًا رائدًا.

وعملت الشركة اليابانية مع Leica على نظام الكاميرا بأكمله، بما في ذلك المستشعر (من المحتمل أن تكون سوني قد صنعته)، وعدسة بزاوية عريضة 19 مليمتر (مكافئ 35 مليمتر)، وميزات جودة الصورة.

حتى أن تصميم عدسة 7E قد حصل على علامة لايكا التجارية الشهيرة Summicron، التي من المفترض أنها تتيح لك التصوير بأقل تشوه.

ومع ذلك، يحتوي Aquos R6 على كاميرا خلفية واحدة فقط، لذا فإن التكبير (من العدسة العريضة إلى المقربة) يتم رقميًا وليس بصريًا.

ويعد تعاون شارب مع لايكا مثيرًا للاهتمام ، لأن الشائعات انتشرت بأن الشركة الألمانية أنهت علاقتها مع هواوي، وذلك بالرغم من أن كلا الشركتين نفت ذلك سابقًا.

ومع ذلك، بالنظر إلى تعاون شارب الجديد، لم تعد لايكا حصرية لشركة هواوي بعد الآن، ويبقى أن نرى ما إذا كانت قد تعمل أيضًا مع الشركات الأخرى، مثل شاومي، كما يُشاع.

ويحتوي Aquos R6 على شاشة HDR بقياس 6.6 إنشات وبدقة 2730×1260 بكسل يصل سطوعها إلى 2000 شمعة في المتر المربع، وهي أعلى نسبة متوفرة عبر أي هاتف ذكي، بحسب شارب.

وللوصول إلى هذا الرقم، قالت شارب: إنها طورت شاشة OLED باستخدام تقنية IGZO الخاصة بها، ولتجنب الاستنزاف السريع للبطارية بواسطة الشاشة، فقد طورت شارب نظامًا لتقليل معدل التحديث إلى 1 هرتز عند عرض صورة ثابتة.

وهناك ميزة للأشخاص المهتمين بالأمن تتمثل في نظام بصمات الأصابع المزدوجة، ويبدو أن Aquos R6 هو واحد من أوائل الهواتف الذكية التي تستخدم نظام مصادقة بصمة الإصبع الثلاثي الأبعاد من كوالكوم، الذي تم الإعلان عنه للمرة الأولى في عام 2019.

وتسهل المساحة الأكبر التعرف على بصمات الأصابع، مع السماح للمستخدمين أيضًا بتسجيل الدخول ببصمتين في وقت واحد لمزيد من الأمان.

وتشمل المواصفات الأخرى معالج Snapdragon 888 وذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 128 جيجابايت قابلة للتوسيع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير.

مواضيع تهم القارئ





