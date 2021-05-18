سيارة لامبورغيني الكهربائية بالكامل تلوح في الأفق

كشفت شركة صناعة السيارات الإيطالية لامبورغيني عن خططها لإطلاق سيارتها الكهربائية بالكامل الأولى في النصف الثاني من العقد.

ومن خلال تقديم برنامج الانتقال إلى الكهرباء، وضعت لامبورغيني، المملوكة من قبل شركة فولكس فاجن الألمانية، خارطة طريق لإزالة الكربون من نماذجها المستقبلية وموقع سانت أغاتا بولونيز، مقر مصنعها في إيطاليا.

وقالت: إن السنوات العشر المقبلة تشهد انتقال الشركة إلى إنتاج نماذج هجينة قبل أن تطلق سيارة كهربائية بالكامل في النصف الأخير من عشرينيات القرن الحالي.

وأوضح الرئيس والمدير التنفيذي لشركة لامبورغيني أن خطة الكهرباء بالنسبة لشركة لامبورغيني هي مسار مخطط حديثًا، وهي ضرورية في سياق عالم متغير جذريًا، حيث تريد تقديم مساهمتها من خلال الاستمرار في تقليل التأثير البيئي من خلال مشاريع ملموسة.

وقال: استجابتنا عبارة عن خطة ذات نهج 360 درجة، تشمل منتجاتنا وموقعنا، مما يقودنا نحو مستقبل أكثر استدامة مع البقاء دائمًا مخلصين لجيناتنا.

وتتكون خارطة طريق لامبورغيني من ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى: تواصل الشركة تركيزها خلال عامي 2021 و 2022 على نماذج محركات الاحتراق مع سيارتين جديدتين في مجموعة طراز V12 التي يتم الإعلان عنها هذا العام.

المرحلة الثانية: تعكس هذه المرحلة الانتقال إلى المحركات الهجينة الذي يحدث بحلول نهاية عام 2024، بحيث تطلق لامبورغيني في عام 2023 أول سيارة من السلسلة الهجينة، ويتم تزويد المجموعة بالكامل بالكهرباء بحلول نهاية عام 2024.

المرحلة الثالثة: تشهد هذه المرحلة إطلاق لامبورغيني لأول سياراتها الكهربائية بالكامل في النصف الثاني من العقد.

ويظل الأداء وتجربة قيادة لامبورغيني الأصلية محور اهتمام مهندسي وفنيي الشركة أثناء تطوير التقنيات الجديدة، وسيكون تطبيق مواد ألياف الكربون الخفيفة الوزن أمرًا حاسمًا في تعويض الوزن الناتج عن الكهرباء.

وقالت الشركة: إن هدفها الداخلي في المرحلة الثانية هو تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 50 في المئة بحلول بداية عام 2025.

ويشمل الانتقال إلى المحركات الهجينة ما أسمته الشركة الاستثمار غير المسبوق مع تخصيص أكثر من 1.5 مليار يورو (1.83 مليار دولار) على مدى أربع سنوات، وهو أكبر استثمار في تاريخ لامبورغيني.

وقالت الشركة: يخصص الجزء الثاني من العقد للسيارات الكهربائية بالكامل، مع الابتكار التكنولوجي في هذه المرحلة الموجه نحو ضمان الأداء المتميز ووضع المنتج الجديد في مقدمة فئته.

وتبدو خطة النموذج الكهربائي بالكامل متأخرة قليلاً عن خارطة طريق منافستها فيراري، حيث صرح رئيس شركة فيراري الإيطالية لصناعة السيارات الخارقة أنها تستعد لكشف النقاب عن أول سيارة تعمل بالبطارية في عام 2025.

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