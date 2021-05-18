جوجل تشوق لتحديث كبير لنظام التشغيل Wear OS

نشرت شركة جوجل تغريدة جديدة من حساب Wear OS الرسمي عبر منصة تويتر تشوق لتحديث تريد الإعلان عنه خلال فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O 2021 بشأن نظام تشغيل الساعة الذكية.

واقترحت جوجل حتى أن مؤتمر المطورين قد يحتوي على إصدار جديد تمامًا من Wear OS عبر صفحة I/O Adventure، وهو عالم افتراضي لتجربة المنتجات التي قد تعلن عنها جوجل في المؤتمر.

وحصل النظام التشغيلي للأجهزة القابلة للارتداء Wear OS على مجموعة من الميزات الجديدة خلال الفترة الماضية، ولكن ليس إعادة التفكير الدراماتيكية للمنصة التي قد تحتاجها.

وأضافت جوجل في العام الماضي لوحة مفاتيح جديدة، ودعمًا لميزة Tiles لتطبيقات الجهات الخارجية (وهي ميزة Wear OS بشأن المعلومات الشبيهة بعناصر واجهة المستخدم التي يمكن رؤيتها)، وتحسينات في الأداء.

ولكن آخر تغيير رئيسي في التصميم لنظام Wear OS – بخلاف إضافة Tiles – جاء في عام 2018.

وأعاد استحواذ جوجل على تقنية الساعات الذكية من Fossil في عام 2019 وخططها للاستحواذ على فيتبيت في عام 2020 إشعال الأمل في أنها تكتسب أيضًا اهتمامًا متجددًا بالأجهزة القابلة للارتداء كمفهوم.

وتعرضت عملية استحواذها على فيتبيت لكثير من الانتقادات بسبب مخاوف تتعلق بخصوصية البيانات الصحية التي جاءت معها، ولكن تمت الموافقة على الصفقة في عام 2021.

وحاول شركاء جوجل المصنعين للأجهزة القابلة للارتداء توفير شريان الحياة للمنصة، وغالبًا ما كانت ساعات Fossil – مثل Gen 5 و Gen 5 LTE – محدودة بسبب الأداء الرديء لمعالجات الساعات الذكية من كوالكوم.

واتخذت Mobvoi منهجًا مختلفًا مع TicWatch Pro 3 لعام 2021، من خلال تصميم نظام التشغيل Wear OS، ووضع المزيد من الطبقات في شاشة إضافية، وملء الساعة بمجموعة من التطبيقات المخصصة، ولكنها لا تزال تواجه بعض مشكلات نظام التشغيل Wear OS.

وتشوق جوجل لإصدار جديد من نظام التشغيل Wear OS، وهناك شائعات عن بعض الأجهزة التي قد تدعم النظام التشغيلي للنهوض من جديد، حيث يقال: إن سامسونج قد تتخلى عن نظام التشغيل Tizen في مقابل استخدام نظام جوجل في ساعاتها الذكية التالية.

ويبدو أن جوجل لديها خطة لمعالجة القصور من خلال وجود شريك جديد قوي وكبير مثل سامسونج، وفريق متخصص بالأجهزة القابلة للارتداء، وإمكانية وصول التصميم المرئي الجديد لنظام أندرويد 12 إلى Wear OS.

مواضيع تهم القارئ





