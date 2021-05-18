لماذا يجب الحذر من تثبيت التطبيقات التي تعدك بتحسين عمر البطارية؟

مع كثرة استخدامنا للهاتف الذكي خلال اليوم فإن الحصول على ساعات إضافية من كل عملية شحن أمر ضروري للغاية، ولكن مسألة نفاذ طاقة البطارية وهو المتوقع مع كثرة الاستخدام أمر قد يقلق الكثيرين، فحدوث هذا الأمر سيؤدي إلى قفل الهاتف ومن ثم عدم إمكانية استخدامه حتى تقوم بشحن بطارية الهاتف مرة أخرى.

ومن أجل ذلك نجد أن المطورين قد استجابوا لحل هذه المشكلة من خلال إنشاء تطبيقات تعد بتحسين عمر البطارية وإطالتها، ولكن هل هذه التطبيقات تقدم هذه الميزة بالفعل؟ وهل من الآمن تثبيتها في هاتفك؟

في واقع الأمر قبل بضع سنوات كانت التطبيقات التي تعد بتحسين عمر بطارية الهاتف مفيدة للغاية، لكن الكثير من الأشياء تغيرت منذ ذلك الوقت، حيث أصبحت هذه التطبيقات كثيرة للغاية في متجر جوجل بلاي ومربكة فعند البحث بالكلمات المفتاحية التالية: (تحسين عمر البطارية) Improve battery life ستتفاجأ بالعدد الهائل من التطبيقات الموجودة في متجر جوجل بلاي.

ربما للوهلة الأولى قد يكون هذا الأمر ليس مشكلة لبعض المستخدمين الذين يبحثون عن تطبيق معين، ولكنها قد تكون مربكة للمستخدمين الذين يبحثون فقط عن تطبيق يساعدهم في تحسين عمر بطارية هواتفهم الذكية مع العدد الكبير الموجود في متجر جوجل بلاي.

ولكن النقطة الأهم هو أن معظم تطبيقات تحسين عمر بطارية الهاتف تطلب من المستخدمين إدخال أوامر أداة (Android Debug Bridge) المعروفة اختصارًا (ADB) لرفع الامتيازات للوصول إلى المزيد من الميزات المتقدمة، حيث يعد رفع امتيازات نظام التشغيل أندرويد في هاتفك ممارسة محفوفة بالمخاطر.

وفي حين بعض تطبيقات تحسين عمر بطارية الهاتف قد تجعل الميزات المضمنة في نظام التشغيل أندرويد، مثل: (Doze Mode) و (App Standby) أكثر قوة إلا أنه قد يكون له تأثير سلبي على أداء الهاتف، حيث قد تلاحظ مشكلات وتأخير في الأداء وربما توقف الهاتف عن العمل تمامًا.

ما الذي يجب عليك فعله لتحسين أداء بطارية الهاتف؟

إذا كنت تعمل بهاتف يحتوي على إصدار حديث من نظام التشغيل أندرويد فإن النصيحة الأولى هو الالتزام بميزات (Doze Mode) و (App Standby) المدمجة والتي تقوم بعمل جيد في تحسين عمر بطارية الهاتف مع المحافظة على الأداء والاستقرار، بالإضافة إلى ذلك توفر ميزة (موفر البطارية) Battery Saver المضمنة في نظام التشغيل أندرويد طريقة رائعة لإطالة عمر البطارية عند الضرورة.

ولمساعدتك في الحصول على مزيد من وقت تشغيل هاتفك الذكي، فإن جوجل أيضًا تقدم نصائح حول كيفية جعل بطارية الهاتف الذكي يدوم لأطول فترة ممكنة، وهي:

تشغيل ميزة (توفير شحن البطارية) Battery Saver mode.

تقليل سطوع الشاشة وضبطها ليتم تغييرها بشكل تلقائي.

إيقاف أصوات أو اهتزازات لوحة المفاتيح

قم بتشغيل اتصال الواي فاي أو بيانات الهاتف أو GPS أو اتصال البلوتوث عند الحاجة فقط.

تقليل استخدام التطبيقات التي تقوم باستهلاك طاقة البطارية، مثل: تطبيقات الألعاب.

مواضيع تهم القارئ





