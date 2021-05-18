أمازون تريد التوسع في مجال الترفيه عبر شراء MGM

تجري شركة أمازون مناقشات للاستحواذ على استوديو الأفلام الأمريكي الشهير MGM، فيما سيكون أكبر خطوة لعملاقة التجارة الإلكترونية حتى الآن في التوسع في مجال الترفيه، وذلك وفقًا لتقرير جديد من موقع The Information.

وأمضت أمازون أسابيع في المفاوضات بشأن صفقة للاستحواذ على MGM مقابل 9 مليارات دولار، ويمتلك استديو MGM مكتبة أفلام رئيسية، كما أنه يمتلك قناة Epix الكبلية وينتج برامج تلفزيونية وبرامج الواقع.

ويؤدي الاستحواذ إلى تعزيز استوديو أفلام أمازون وخدمات البث المباشر Prime Video و IMDB.

وظهرت الشائعات حول نية أمازون وغيرها من عمالقة التكنولوجيا الاستحواذ على استديو MGM منذ بعض الوقت، ولكن المصادر أشارت إلى أن اهتمام أمازون بالحصول على الاستوديو قد اتخذ منحى جديدًا يتجاوز الإشاعات المعتادة.

ويقال: إن محادثات الصفقة تجري بين مايك هوبكنز Mike Hopkins، نائب الرئيس الأول في Amazon Studios و Prime Video، مع رئيس مجلس إدارة MGM كيفن أولريش Kevin Ulrich.

وذكرت وكالة رويترز في شهر ديسمبر 2020 أن استوديو الأفلام كان يستكشف عملية بيع واستفاد من البنوك الاستثمارية Morgan Stanley و LionTree LLC وبدأ عملية بيع رسمية.

وبدأت أخبار محادثات أمازون مع MGM في الظهور في نهاية هذا الأسبوع، وذكرت التقارير أن أمازون تجري محادثات حول صفقة محتملة مع MGM، التي يمكن أن تتراوح بين 7 مليارات دولار و 10 مليارات دولار.

وقالت مصادر في الصناعة: إن مندوبي MGM يريدون مبلغ 9 مليار دولار، بينما يرى آخرون أن قيمته تبلغ نحو 5 مليارات دولار.

وفي إشارة إلى زيادة تركيز أمازون على الترفيه، أعلنت الشركة الأسبوع الماضي أنها اختارت جيف بلاكبيرن Jeff Blackburn، المدير التنفيذي السابق الذي ترك عملاقة التجارة الإلكترونية وعاد إليها بمنصب جديد، للإشراف على مجموعة إعلامية وترفيهية عالمية موحدة.

وتضم أمازون حاليًا أكثر من 200 مليون عضو Prime في جميع أنحاء العالم، وقد أخبر جيف بيزوس المستثمرين حديثًا أن 175 مليونًا من هؤلاء قاموا ببث محتوى برايم فيديو Prime Video في العام الماضي.

ومن الواضح أن الشركة تريد تحويل Prime Video إلى سلوك أساسي لعملائها في جميع أنحاء العالم، وتتمثل الطريقة السريعة للقيام بذلك في الاستفادة من مكتبة MGM الواسعة.

وذكرت صحيفة الغارديان في شهر ديسمبر أن MGM لديه مكتبة تضم 4000 فيلم و 17000 حلقة من البرامج المتلفزة، وتمثل سلسلة جيمس بوند، على وجه الخصوص، واحدة من أهم امتيازات الأفلام التي تم إنتاجها على الإطلاق.

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