أمازون ترد على إعلان آبل عن ميزة الصوت بلا ضياع

في مواجهة المنافسة الجديدة من شركة آبل، أعلنت شركة أمازون أنها لن تفرض رسومًا إضافية على مستوى HD من Amazon Music التي تتيح للعملاء بث الصوت بجودة القرص المضغوط وما فوق.

ومن الآن فصاعدًا، يتوفر الصوت دون ضياع لجميع مشتركي Amazon Music Unlimited دون رسوم إضافية.

وتهدف أمازون من خلال اتخاذ هذه الخطوة إلى الاحتفاظ بمشتركي خدمتها لبث الموسيقى، وأعلنت أمازون للمرة الأولى عن Amazon Music HD في خريف 2019 مع إمكانية الوصول إلى أكثر من 50 مليون أغنية قابلة للبث بمعدل 16 بت/44.1 كيلو هرتز.

كما وعدت أيضًا بالملايين من الأغاني الإضافية التي يتم بثها بدقة Ultra HD، أو 24 بت/192 كيلو هرتز.

ونمت قائمة Amazon Music HD إلى أكثر من 70 مليون أغنية، وهناك أكثر من 7 ملايين مقطع صوتي بتقنية Ultra HD متاحة.

ويمكن لعملاء Amazon Music HD أيضًا الوصول إلى قائمة متزايد من الأغاني التي تم إعادة مزجها بتنسيقات الصوت الثلاثي الأبعاد، مثل: Dolby Atmos و Sony 360RA، التي يمكن تشغيلها عبر Echo Studio.

ويمكن أيضًا بث الموسيقى في 360RA عبر Amazon Music HD من خلال مكبرات الصوت RA5000 و RA3000 من سوني باستخدام Alexa Cast.

وكان يُنظر إلى إطلاق البث العالي الدقة على أنه وسيلة لمواجهة التهديد من خدمة بث الموسيقى Tidal، التي كانت تلبي احتياجات عشاق الموسيقى عبر البث العالي الجودة، وكذلك وسيلة لتمييز خدمتها عن منافسيها الكبار، مثل آبل وسبوتيفاي.

وكان سعر Amazon Music HD يبلغ 12.99 دولار شهريًا لمشتركي Amazon Prime و 14.99 دولار شهريًا لأي شخص آخر.

وتقول أمازون الآن: إن المشتركين الجدد والحاليين في خطة Amazon Music Unlimited الفردية (7.99 دولارات شهريًا لأعضاء Prime و 9.99 دولارات شهريًا بخلاف ذلك) أو خطة العائلة (14.99 دولار شهريًا) يمكنهم الترقية إلى Amazon Music HD دون أي تكلفة إضافية.

وقالت الشركة: كان هدفنا عندما أطلقنا Amazon Music HD للمرة الأولى هو قيادة الصناعة من خلال تمكين عشاق الموسيقى في جميع أنحاء العالم من بث أفضل التسجيلات من حيث الجودة بالطريقة التي أراد بها الفنانون سماع موسيقاهم.

وأضافت: يسعدنا الآن إتاحة Amazon Music HD للجميع دون أي تكلفة إضافية، ويجب أن يتمكن جميع عشاق الموسيقى من الوصول إلى هذه الجودة من الموسيقى.

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