آبل ميوزك تحصل على ميزة الصوت المكاني مع Dolby Atmos

أعلنت شركة آبل أن خدمتها الموسيقية Apple Music توفر جودة الصوت الأفضل للمشتركين مع إضافة الصوت المكاني Spatial Audio مع دعم Dolby Atmos.

وتمنح ميزة الصوت المكاني الفنانين الفرصة لإنشاء تجارب صوتية غامرة لمعجبيهم بصوت ووضوح متعدد الأبعاد حقيقي.

ويمكن لمشتركي آبل ميوزك أيضًا الاستماع إلى أكثر من 75 مليون أغنية بمستوى بث دون ضياع.

وتتوفر هذه الميزات الجديدة لمشتركي Apple Music اعتبارًا من الشهر المقبل دون أي تكلفة إضافية.

الصوت المكاني مع دعم Dolby Atmos:

تقدم آبل ميزة الصوت المكاني مع دعم Dolby Atmos إلى Apple Music، وتمثل Dolby Atmos تجربة صوتية غامرة تتيح للفنانين مزج الموسيقى بحيث يأتي الصوت من كل مكان ومن الأعلى.

تقوم Apple Music بشكل افتراضي وتلقائيًا بتشغيل مسارات Dolby Atmos عبر جميع سماعات AirPods و Beats المزودة بشريحة H1 أو W1، بالإضافة إلى مكبرات الصوت المدمجة في أحدث إصدارات آيفون وآيباد وماك.

وتضيف آبل ميوزك مسارات Dolby Atmos جديدة باستمرار، ويتم تنسيق مجموعة خاصة من قوائم تشغيل Dolby Atmos لمساعدة المستمعين في العثور على الموسيقى التي يحبونها.

وبالإضافة إلى ذلك، يكون للألبومات المتوفرة في Dolby Atmos شارة عبر صفحة التفاصيل لسهولة اكتشافها.

وعند الإطلاق، يمكن للمشتركين الاستمتاع بآلاف الأغاني بميزة الصوت المكاني من بعض أكبر الفنانين والموسيقى في العالم من جميع الأنواع.

وتعمل آبل ميوزك و Dolby معًا على تسهيل الأمر على الموسيقيين والمنتجين والمهندسين لإنشاء الأغاني في Dolby Atmos.

وتشمل المبادرات مضاعفة عدد الاستوديوهات المزودة بتقنية Dolby في الأسواق الرئيسية، وتقديم البرامج التعليمية، وتوفير الموارد للفنانين المستقلين.

صوت بلا ضياع:

تعمل آبل ميوزك أيضًا على توفير قائمتها التي تضم أكثر من 75 مليون أغنية بوضع الصوت بلا ضياع.

وتستخدم آبل برنامج ترميز ALAC للحفاظ على كل جزء من ملف الصوت الأصلي، ويعني هذا أن مشتركي Apple Music سيكونون قادرين على سماع الشيء نفسه الذي أنشأه الفنانون في الاستوديو.

ولبدء الاستماع إلى الصوت بلا ضياع، يمكن للمشتركين الذين يستخدمون أحدث إصدار من تطبيق آبل ميوزك التوجه إلى الإعدادات ومن ثم الموسيقى ومن ثم جودة الصوت.

ويمكنهم اختيار دقة مختلفة للاتصالات المختلفة، مثل الهاتف الخلوي أو الشبكة اللاسلكية أو التنزيل.

ويبدأ مستوى الصوت بلا ضياع من آبل ميوزك بجودة الأقراص المضغوطة، التي تبلغ 16 بت عند 44.1 كيلو هرتز، وترتفع حتى 24 بت عند 48 كيلو هرتز، ويمكن تشغيلها محليًا عبر أجهزة آبل.

وبالنسبة لعشاق الموسيقى الحقيقيين، تقدم آبل ميوزك أيضًا مستوى الصوت العالي الدقة دون ضياع حتى 24 بت عند 192 كيلو هرتز.

وتتوفر ميزة الصوت المكاني مع دعم Dolby Atmos والصوت بلا ضياع لمشتركي Apple Music دون أي تكلفة إضافية.

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