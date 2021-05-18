آبل تواجه مشاكل في إنتاج آيباد برو

قد لا تتمكن من الحصول على جهاز آيباد برو الجديد بقياس 12.9 إنشًا من شركة آبل عندما يصبح متاحًا رسميًا في غضون أسبوع.

وذكرت وكالة بلومبرج أن عملاقة التكنولوجيا تحاول التعامل مع مشكلات سلسلة التوريد لجهاز آيباد برو الجديد.

ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى انتظار المستخدمين لشهر ونصف من أجل الحصول على أغلى جهاز لوحي للشركة.

ويتم طرح أحدث إصدار من آيباد برو للبيع رسميًا في غضون أسبوع تقريبًا، ولكن قد لا يتمكن المشترون من الحصول عليه حتى نهاية شهر يوليو.

وتمتد مواعيد تسليم الطلبات الأولية من أواخر شهر يونيو إلى أوائل شهر يوليو.

ويمثل إنتاج شاشة MiniLED الجديدة لنموذج آيباد برو بقياس 12.9 إنشًا تحديًا حتى الآن.

وأفادت وكالة بلومبرج في شهر أبريل، قبل الإعلان عن الجهاز، أن آيباد برو الجديد يواجه قيودًا في العرض بسبب التعقيدات المحيطة بالتكنولوجيا الناشئة.

ولا يزال شركاء آبل في الإنتاج يكافحون لإنتاج شاشات أكثر تعقيدًا بكميات أكبر.

وبالنسبة لشركة تفخر بخبرتها في سلسلة التوريد، فإن أوقات الانتظار هذه نادرة.

وكشفت شركة التكنولوجيا العملاقة في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا النقاب عن مجموعة آيباد برو الجديدة في شهر أبريل.

وتوصف الشاشة الجديدة، التي تسمى شاشة Liquid Retina XDR، في الإصدارات الأغلى بأنها تنتج ألوانًا أكثر واقعية وصورة أكثر إشراقًا.

ويصل نموذج آيباد برو الجديد بقياس 11 إنشًا، الذي يستمر في استخدام شاشة قياسية، إلى المستخدمين بين أواخر شهر مايو وأوائل شهر يونيو.

وبدأت أوقات الانتظار الطويلة لجهاز آيباد برو مع شحنات الشاشة الأكثر تقدمًا في التراكم عندما تم طرح الجهاز للطلبات الأولية في الشهر الماضي، وحافظت مشاكل الإنتاج المستمرة على أوقات التسليم حتى شهر يوليو.

وقالت آبل في وقت سابق: إنها تتوقع خسارة ما يصل إلى 4 مليارات دولار من الإيرادات في الربع الحالي بسبب مزيج من الطلب المرتفع للغاية والنقص في أشباه الموصلات الذي يؤثر في العديد من الصناعات.

ويعد آيباد منتجًا متناميًا في محفظة آبل، حيث يتجه المستهلكون إلى نماذج العمل والتعلم عن بُعد ويعتمدون على الإلكترونيات الشخصية في المهام الأساسية أكثر من أي وقت مضى.

وحقق الجهاز 7.8 مليارات دولار لشركة آبل في الربع الأخير، وهو أكبر قدر في ذلك الجزء من العام منذ 2013.

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