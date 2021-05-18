آبل تنفق 50 مليون دولار على استضافة WWDC كل عام

تحاول شركة آبل إقناع القاضي بأنها لا تأخذ ما تستحقه فعليًا من متجر آب ستور App Store، حيث نشرت بعض الأرقام للمساعدة في إثبات قضيتها.

وأوضحت آبل أن متجر التطبيقات التابع لها قد حقق في عام 2019 فقط 400 مليار دولار من المشتريات المادية، وأنها – على عكس عمليات الشراء والاشتراكات الرقمية – لا تأخذ أي شيء من هذه الأموال.

وتأتي هذه الأرقام وفقًا لرئيس متجر آب ستور ومدير تسويق آبل فيل شيلر Phil Schiller، الذي شهد أيضًا أن الشركة تنفق 50 مليون دولار سنويًا لتنظيم حدث مؤتمر المطورين العالمي WWDC.

وقال شيلر: تفرض آبل عادةً رسومًا على المطورين للحضور، مما يعوض بعض تكلفة استضافة WWDC، ولكنها لم تفرض رسومًا على الوصول إلى مؤتمرها الافتراضي العام الماضي، وتخطط لاستضافة حدث WWDC رقمي آخر في الفترة من 7 إلى 11 يونيو.

كما أن الشركة تبني أيضًا مركزًا جديدًا للمطورين في مقرها الرئيسي في آبل بارك، حيث يمكن للمطورين العمل مباشرة مع مهندسي الشركة على تطبيقاتهم وتلقي الدعم والمساعدة.

وشهد شيلر أنه لم يتم تضمين أي من هذه في ميزانية متجر آب ستور.

وحاججت Epic Games بأن الربحية العالية لمتجر آب ستور هي أحد أسباب استمرار آبل في طلب عمولة بقيمة 30 في المئة من المعاملات الرقمية وفشل آبل في تبرير معدل العمولة هذا من خلال الادعاء بتوفير الأمان والخصوصية ومراجعة آب ستور وغيرها من العمليات التشغيلية.

بينما حاججت آبل بأنها لم تحسب ربحية آب ستور كوحدة فردية وأن أي محاولات للقيام بذلك ستكون مضللة لأنها لا تأخذ في الاعتبار مقدار الأموال التي تستثمرها آبل في نظام iOS البيئي، مثل البحث و تكاليف التطوير والأموال التي تنفقها على أحداث، مثل WWDC.

وقدم شيلر أيضًا بعض التفاصيل المثيرة للاهتمام حول برنامج شركاء الفيديو في آب ستور، الذي يقدم عمولة أقل لخدمات البث.

ويسمح هذا البرنامج للتطبيقات المؤهلة، مثل برايم فيديو Prime Video من أمازون، بتزويد العملاء بخيار شراء أو استئجار الأفلام والبرامج التلفزيونية باستخدام طريقة الدفع المرتبطة باشتراك الفيديو الحالي.

ويغطي هذا البرنامج نفسه ميزات مثل التكامل مع تطبيق التلفزيون و AirPlay 2 والبحث الشامل وتكامل تسجيل الدخول الأحادي.

وأوضح شيلر في شهادته أن هذا البرنامج، المفتوح للجميع، جاء لأن الشركاء طلبوا الحفاظ على قواعد عملائهم من الخدمات الحالية، ووافقت آبل على ذلك، وأطلقت برنامج شركاء الفيديو.

وكشف شيلر أن 90 في المئة من المطورين مؤهلين لبرنامج App Store Small Business، الذي يخفض عمولة متجر التطبيقات إلى 15 في المئة.

وقال شيلر: إن مخاوف غسل الأموال والاحتيال كانت بمثابة عقبات في إطلاق برنامج App Store Small Business، ودعوى Epic Games ساعدته في الحصول على موافقة زملائه في آبل لإطلاق البرنامج.

وتشير التقديرات إلى أن عمولة متجر آب ستور تصل إلى 64 مليار دولار للشركة كل عام، مع اقتراب هوامش الربح من 78 في المئة.

ويبدو أن شركة آبل تحاول المجادلة بأنه بالنظر إلى أن أشياء مثل WWDC لم يتم تضمينها في تكاليف آب ستور، فإن هامش الربح الحقيقي أقل.

وشهد شيلر أن 84 في المئة من جميع تطبيقات App Store مجانية تمامًا، مع ما يقرب من 75 في المئة من جميع الألعاب عبر App Store مجانية تمامًا.

وقال شيلر أيضًا: أنفقت آبل 100 مليار دولار على البحث والتطوير على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، ومنها 18 مليار دولار في العام الماضي فقط.

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