5 أسباب ساعدت في نمو سوق العملات الرقمية المشفرة

لا يخفي على الكثيرين أنه في الفترة الأخيرة قد شهدنا تركيز كبير على ما يجري في سوق العملات الرقمية المشفرة، حيث شهدت عملات مثل: بيتكوين (Bitcoin) والإيثريوم (Ethereum) و(Dogecoin) إقبال كبير من قطاع عريض من المستثمرين وكل من يبحث عن الثراء، مما جعل عملة بيتكوين تصل إلى أعلى مستوى لها مع وصولها بلغت أكثر من 60 ألف دولار، بينما كانت تحوم عند أقل من 10000 دولار قبل عام واحد فقط.

هذا الإقبال الكثيف للتداول في هذه العملات طرح سؤال هام للغاية وهو: ما هي أسباب هذا الازدهار المفاجئ؟ وهل ستكون في هذا المسار التصاعدي أم أنها مجرد فقاعة أخرى قصيرة الآجل وعلى وشك الانفجار؟

1- لم تظهر العملات الرقمية المشفرة أي علامات للاختفاء:

أثبتت عملة بيتكوين والعملات الأخرى قدرتها على الصمود، حيث يشهد الكثيرين أن هذه العملات قد أظهرت دلائل على أنها ستظل موجودة للآبد، ومع أن عملة بيتكوين على وجه الخصوص قد انخفضت قيمتها بشكل حاد في شهر نوفمبر من العام 2019 مما جعل بعض المتابعين يذكرون أن هذا الانهيار سيشكل بداية النهاية لعملة بيتكوين والعملات الأخرى.

ولكن بعكس توقعات المتشائمين، ظلت عملة بيتكوين تشهد نمو كبير خلال العام الماضي والحالي، ولم تظهر أي علامات على الضعف كعملة في السوق، مما جعل النظرة تجاهها تتغير بشكل كبير وأصبح الكثيرين لديهم منظور متجدد للعملة، حيث أصبحوا يروا أنها أصبحت أكثر شرعية وقدرة على تحمل المصاعب.

2- الدعم الكامل من الشركات الكبرى:

أظهرت الثقة العامة التي تقدمها العديد من الشركات والمؤسسات المختلفة الكبرى لعملة بيتكوين والعملات الرقمية المشفرة الأخرى تصاعد كبير في ظهورها وبداية الاعتقاد بأنها الطريقة الجديدة للبيع والشراء، على سبيل المثال: قدمت شركة (Coinbase) التي تعتبر من أشهر الشركات التي تتيح للمستخدمين شراء العملات الرقمية المشفرة وبيعها طرحها العام الأولي والتداول علنًا لأول مرة.

حيث بلغت قيمة الشركة بعد ظهورها في بورصة ناسداك حوالي 86 مليار دولار مع تسجيلها نموًا هائلاً في الإيرادات، حيث شكلت هذه الخطوة طفرة كبرى لمستقبل هذه العملات، مما أدى إلى تفاؤل المستثمرين بشأن العقود الآجلة لكل من الشركة نفسها والعملات الرقمية المشفرة المتداولة على منصتها، بالإضافة إلى ذلك، اتخذت العديد من الشركات الكبرى الأخرى خطوات جادة توضح القوة الحقيقية للعملات الرقمية المشفرة.

حيث سمحت بعض الشركات مثل: Visa و PayPal باستخدام العملات الرقمية المشفرة كوسيلة للدفع عند شراء المنتجات والخدمات عبر الإنترنت، كما أعلنت شركة Nvidia عن معالج جديد مصمم لتعدين العملات الرقمية المشفرة، وظهور ماكينات الصراف الآلي ATM الخاصة بالعملات المشفرة، بالإضافة إلى الدعم العلني من المشاهير لهذه العملات مما يدفع معجبيهم إلى شراء المزيد منها.

3- ظهور العملات الرقمية المشفرة المنافسة:

مع أن التركيز ربما يكون في كثير من الأحيان عند الحديث عن العملات الرقمية المشفرة على عملة بيتكوين نظرًا إلى أنها الأكثر وضوحًا والأبرز بين جميع العملات الأخرى، إلا أننا نحتاج أيضًا إلى الاعتراف بالدور الداعم للعملات الرقمية المشفرة الأخرى، مثل: Ethereum و Litecoin و Dogecoin، حيث انتبه الكثير من المستخدمين لهذه العملات الرقمية بشدة وأصبحت أكثر تنافسية.

فعلى سبيل المثال: عندما يشتري المزيد من الأشخاص عملة مثل بيتكوين ويحققون الكثير من الأرباح عند التداول، يكون هناك تأثير مضاعف للعملات الرقمية المشفرة الأخرى حيث سيحاول الناس تجربة حظهم في الثراء من خلال التداول في العملات الرقمية المشفرة الأخرى المنافسة لعملة بيتكوين.

4- التضخم والمصاعب الاقتصادية:

بحسب الكثير من الدراسات فإن استثمار بعض الأشخاص بكثافة في سوق العملات المشفرة يأتي لأن لديهم مخاوف اقتصادية طويلة الأجل، خاصة مع معاناة معظم الدول من مصاعب اقتصادية كثيرة بسبب الحروب وجائحة كورونا وغيرها من الأسباب الأخرى.

حيث أدى هذا الأمر إلى ظهور معدلات تضخم عالية وانخفاض القوة الشرائية للدولار الأمريكي، ومن ثم يتجه معظم هؤلاء الناس إلى الاستثمار في هذه العملات الرقمية على أمل أن تزداد قيمتها مقارنة بالعملات المعروفة وعلى رأسها الدولار الأمريكي مما يؤدي إلى تحقيق أرباح سريعة وكبيرة.

5- انتشار جائحة كورونا وتأثيره على استخدامنا للتكنولوجيا:

كان لظهور جائحة كورونا (Covid-19) واستمرار انتشاره حتى الآن تأثير كبير على كيفية رؤيتنا واستخدامنا للتكنولوجيا على أساس يومي، فخلال عدة أشهر كان الناس عالقين في منازلهم بشكل فعلي ويعملون عن بُعد وأصبحوا يدفعون رقميًا مقابل كل شيء.

ومن ثم جعل هذا الوضع الإجباري معظم الناس يدركون مدى اللامركزية التي أصبحنا عليها وكيف أصبحنا معتمدين على التكنولوجيا الرقمية بشكل كامل، وفي عالم يعمل فيه الناس عن بُعد ويدفعون رقميًا ولديهم ثقة كاملة في الخدمات عبر الإنترنت، فإن العملات المشفرة ستكون هي الملك بلا شك.





