سيجا تفكر في إحياء الألعاب الكلاسيكية

ذكرت التقارير أن شركة سيجا Sega تدرس إحياء العديد من سلاسل الألعاب القديمة والمعروفة بعد فحص دقيق، حيث إن الشركة ليست غريبة عن إعادة إحياء الألعاب الكلاسيكية التي تعيد الحنين إلى الماضي.

وأظهر عرض النتائج المالية أن سيجا تفكر في إعادة تشغيل Crazy Taxi و Jet Set Radio وغير ذلك من الألعاب الكلاسيكية، بينما تبدأ العمل على Super Game.

وتم نشر العرض التقديمي للنتائج بمناسبة نهاية السنة المالية عبر موقع علاقات المستثمرين SegaSammy، وتضمن عددًا من التفاصيل المثيرة للاهتمام حول خطط الشركة المستقبلية.

وتتعلق إحدى الشرائح باستخدام أصول الملكية الفكرية، مع الإشارة إلى ألعابها النشطة والخاملة، وكيف تخطط سيجا لإعادة صياغة سلسلة أقدم أو إعادة صنعها أو إعادة تشغيلها للاستفادة من ألعابها المعترف بها عالميًا التي تمتلكها.

وتم ذكر عدد من الألعاب القديمة المفضلة لدى المعجبين في قسم مجموعات الملكية الفكرية، بما في ذلك Crazy Taxi و Jet Set Radio و NiGHTS و Space Channel 5 و Panzer Dragoon و Rez.

ويشير هذا على الأقل إلى أن الشركة مهتمة بإعادة بعض هذه الألعاب إلى السوق مع تعزيز ألعاب الملكية الفكرية النشطة، مثل: Yakuza و Persona و Sonic.

كما يشير العرض التقديمي أيضًا إلى خطة سيجا الخمسية لإطلاق ما تسميه Super Game.

وبالرغم من عدم وضوح ما يعنيه هذا المصطلح بالضبط، فإن الشركة تقول: إنها تقوم باستثمار مركز في المشروع، وتهدف إلى إطلاقه بحلول عامها المالي 2026.

وبالإضافة إلى تحويل ألعاب الملكية الفكرية الحالية والنشطة إلى علامات تجارية عالمية، تريد الشركة إنشاء لعبة جديدة يمكن توسيعها عالميًا، ولكنها لا تتوقع أن تكون مربحة للغاية على الفور.

ولم يتم تقديم أي تفاصيل حول أي من استوديوهات سيجا يصنع اللعبة، ولا نوع اللعبة.

وبينما تعمل سيجا على تطوير لعبة Super Game، فإنها تذكر أيضًا تطوير لعبة FPS جديدة في الاستوديو الأوروبي، التي يمكن أن تكون لعبة إطلاق النار من فئة الخيال العلمي المتعددة اللاعبين التي يعمل عليها استديو Creative Assembly.

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