كيف تكون مستعدًا للتغييرات القادمة في خدمة صور جوجل؟

في شهر نوفمبر من العام 2020 أعلنت جوجل إنها بصدد إنهاء ميزة النسخ الاحتياطي المجاني غير المحدود في خدمة (صور جوجل) Google Photos ابتداءً من الأول من شهر يونيو القادم، وذلك من خلال احتساب أي صورة أو مقطع فيديو جديد تقوم بتحميله بجودة عالية في الخدمة ضمن المساحة التخزينية المجانية المتاحة لك في حساب جوجل الخاص بك التي تبلغ 15 جيجابايت أو أي سعة تخزينية إضافية اشتريتها كعضو في خدمة جوجل ون (Google One).

والآن مع قرب تطبيق هذه التغييرات والتي ستبدأ رسميا في تاريخ 1 يونيو 2021، فإن فهم التغييرات التي ستحصل على صورك المخزنة في حسابك في خدمة صور جوجل أصبح ضروريًا، حيث يمكنك الاستفادة من سعة التخزين المجانية الخاصة بك بعدة طرق قبل حدوث التغييرات المرتقبة.

أولًا: ما هي أبرز التغييرات في خدمة صور جوجل؟

التغيير الأبرز في خدمة صور جوجل هو أنه لا يمكنك تحميل صور غير محدودة بجودة عالية، حيث تقدم خدمة صور جوجل خيارين لتحميل الصور، هما:

الأول : تخزين الصور بجودتها الأصلية (Original Quality) التي تُحسب دائما ضمن سعة التخزين المجانية في حسابك، حيث تحافظ الصور ذات الجودة الأصلية على أكبر قدر من التفاصيل وتتيح لك تكبير الصور واقتصاصها وطباعتها.

الثاني : تخزين عدد غير محدود من الصور ذات الجودة العالية (High Quality) من خلال قيام الخدمة بضغطها تلقائيًا بمجرد تحميلها في حسابك من خلال جودتها بشكل طفيف ومن ثم تغيير حجمها.

ومن ثم اعتبارًا من بداية شهر يونيو القادم ستُحسب الصور (عالية الجودة) الجديدة التي تقوم بتحميلها في حسابك في خدمة صور جوجل ضمن السعة التخزينية المجانية التي تبلغ 15 جيجابايت، وإذا استهلكت سعة التخزين المجانية يمكنك دائما شراء المزيد من مساحة التخزين في خدمة Google One للاستمرار بحفظ صورك بجودة أصلية.

ثانيًا: ماذا عن الصور الموجودة في حسابك الآن؟

أي صور قمت بتحميلها بخيار عالي الجودة في حسابك في الخدمة قبل تاريخ 1 يونيو 2021 ستظل محتفظة بالجودة نفسها ولن تؤثر على سعة التخزين المجانية الخاصة بك، لكن أي صور تقوم بتحميلها بخيار عالي الجودة بعد 1 يونيو 2021 ستُحسب ضمن سعة التخزين المجانية المتاحة لك.

ثالثًا: ماذا عن الصور ذات الجودة الأصلية في حسابك في صور جوجل؟

تُحتسب الصور ذات الجودة الأصلية (Original Quality) التي تقوم بتحميلها دائمًا ضمن سعة التخزين المجانية في حسابك في صور جوجل، إلا إذا قمت بتحميلها باستخدام هاتف Pixel أو Pixel 2 أو Pixel 3 حيث تقدم لك هذه الهواتف سعة تخزين غير محدودة في الخدمة ولن تُحتسب ضمن سعة التخزين المجانية الخاصة بك.

ولكن إذا كنت تستخدم هاتف آخر يعمل بنظام التشغيل أندرويد فإن صورك ذات (الجودة الأصلية) جميعها المخزنة ستُحتسب ضمن سعة التخزين المحدودة في حسابك في صور جوجل، لذا قد ترغب في التفكير في تحويل جودة الصور الأصلية إلى الجودة العالية لتوفير بعض السعة التخزينية، إلا إذا كنت بحاجة فعلاً لتلك الصور بجودتها الأصلية.

رابعًا: كيفية تغيير الصور ذات الجودة الأصلية إلى جودة عالية؟

إذا كنت تقوم بتحميل صورك دائمًا بجودتها الأصلية في صور جوجل وتريد تحويل جودة هذه الصور إلى جودة عالية لتوفير بعض من السعة التخزينية، فيمكنك القيام بذلك، من خلال اتباع الخطوات التالية:

اضغط على هذا الرابط للذهاب إلى صفحة الإعدادات في خدمة صور جوجل.

اضغط على خيار (استرداد التخزين) Recover storage.

في النافذة المنبثقة التي تظهر لك، اضغط على خيار (ضغط) Compress، ثم قم بتأكيد الأمر مرة أخرى.

ستأخذ عملية ضغط الصور بعض الوقت بناءً على عدد الصور الموجودة في حسابك في صور جوجل.

ملاحظة: لا يمكن عكس هذه العملية، فبمجرد الضغط على زر تأكيد الأمر ستحول جميع الصور إلى صورة عالية الجودة بلا استثناء، لذا إذا كان لديك صورة أو عدة صور تريد الاحتفاظ بها بجودتها الأصلية فيمكنك تنزيلها في حاسوبك وبمجرد انتهاء العملية يمكنك تحميلها مرة أخرى.

خامسًا: هل هناك أي استثناءات؟

نعم، إذا كنت تستخدم أحد هواتف (بيكسل) Pixel فيمكنك الاستمرار في تحميل عدد غير محدود من الصور عالية الجودة إلى حسابك في صور جوجل، وستظل قادرًا على تخزين كل هذه الصور دون أن يؤثر ذلك على سعة التخزين المجانية المتاحة لك والتي تبلغ 15 جيجابايت.





