تويتر تطالب المستخدمين بتمكين تتبع الإعلانات

انضمت منصة تويتر إلى صفوف المطورين الآخرين عبر إضافة مطالبة تطلب من المستخدمين تمكين التتبع على iOS.

وكجزء من iOS 14.5، تجبر ميزة App Tracking Transparency من شركة آبل المطورين على طلب الإذن بشأن تتبع مستخدمي iOS.

وبعد التحديث إلى الإصدار 8.65، الذي يضيف دعم Spaces، يبدأ مستخدمو تويتر برؤية نافذة منبثقة تطلب منهم إبقاء الإعلانات ذات صلة من خلال السماح للمنصة بتتبع البيانات من الشركات الأخرى، مثل التطبيقات المستخدمة والمواقع التي تمت زيارتها.

ويؤدي النقر على زر المتابعة في النافذة المنبثقة إلى نقل المستخدمين إلى إعداد App Tracking Transparency حيث يمكنهم مطالبة التطبيق بعدم التتبع أو السماح بالتتبع.

وطُلب من التطبيقات طلب إذن المستخدم لأغراض التتبع منذ إصدار iOS 14.5 في 26 أبريل، لكن تويتر لم تنفذ دعمًا لهذه الميزة حتى اليوم.

وتعتمد شركات، مثل: تويتر وفيسبوك، على تتبع المستخدمين لدعم أعمالهم الإعلانية المنفصلة والمربحة.

ويشير التبرير الرئيسي للمنصة إلى أن تمكين الميزة يسمح لها بتقديم إعلانات أفضل، وتوفر المنصة رابطًا إلى تدوينة في مركز مساعدة تويتر يشرح سبب وجوب طلب الإذن.

وبالمقارنة مع بعض التطبيقات الأخرى، فإن رسائل تويتر حول التتبع مهادنة إلى حد، على عكس فيسبوك وإنستاجرام، حيث اتخذت فيسبوك نهجًا أكثر عدوانية بكثير لإقناع المستخدمين.

وتبنت فيسبوك وإنستاجرام تكتيكًا للترويج للخوف يتمثل في الإشارة إلى أن الإعلانات تحافظ على شبكتي التواصل الاجتماعي مجانًا.

وفي قائمة الأسباب التي تجعل الأشخاص يجب عليهم تمكين التتبع، قامت فيسبوك بإدراج الإعلانات المخصصة ودعم الشركات الصغيرة بالإضافة إلى المساعدة في الحفاظ على بقاء استخدام فيسبوك مجانًا.

وأشارت التحليلات إلى أن 96 في المئة من المستخدمين يرفضون تتبع التطبيق، مع نسبة 4 في المئة فقط من مستخدمي آيفون في الولايات المتحدة يختارون بنشاط الاشتراك في التتبع بعد التحديث إلى iOS 14.5.

وسلطت الشركة الضوء على هذه الميزة بصفتها مخاطر محتملة في بيان أرباحها الأخير، حيث قالت: ما زلنا نتوقع أن ينمو إجمالي الإيرادات بشكل أسرع من النفقات في عام 2021، على افتراض أن الوباء العالمي مستمر في التحسن وأننا نرى تأثيرًا متواضعًا من طرح التغييرات المرتبطة بنظام iOS 14.5.

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