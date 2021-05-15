آبل تستعد لإضافة البث العالي الدقة إلى Apple Music

قد يكون لدى شركة آبل خطط أكبر للأسبوع المقبل مما كان يعتقد في البداية، ويبدو أنه قد يكون هناك إعلان مفاجئ يتمثل في فئة البث العالي الدقة من Apple Music.

وذكر تقرير من موقع 9to5Google تضمن أحدث نسخة تجريبية من تطبيق الخدمة لنظام أندرويد إشارات مباشرة إلى الصوت العالي الدقة، التي لم يكن موجودة من قبل.

ويقدم تطبيق Apple Music خيارين للجودة فقط: أحدهما للحصول على جودة أعلى والآخر لاستخدام أقل للبيانات.

وتتوفر هذه الخيارات كبديل بسيط، مما يسمح لك عمومًا باستخدام بيانات أقل عند البث أثناء عدم الاتصال بالشبكة اللاسلكية.

ومع الإصدار التجريبي 3.6.0 من Apple Music لنظام أندرويد، ظهرت إشارات بشأن البث الصوتي العالي الجودة وخيارات التنزيل القادمة إلى Apple Music لنظام أندرويد.

وتضع آبل تحذيرًا بارزًا حول مقدار البيانات والتخزين الذي يستخدمه الصوت العالي الجودة، ويقول التحذير: تحافظ الملفات الصوتية دون ضياع على كل تفاصيل الملف الأصلي، ويؤدي تشغيل هذا إلى استهلاك المزيد من البيانات بشكل ملحوظ.

ويضيف: تستخدم الملفات الصوتية دون ضياع مساحة أكبر بكثير على جهازك، ويمكن لمساحة 10 جيجابايت تخزين ما يقرب من 3000 أغنية بجودة عالية أو 1000 أغنية دون ضياع أو 200 أغنية مع جودة عالية دون ضياع.

وتكمل آبل تحذيرها قائلة: يستهلك البث دون ضياع المزيد من البيانات بشكل ملحوظ، وتحتاج الأغنية التي تبلغ مدتها 3 دقائق تقريبًا نحو 1.5 ميجابايت بكفاءة عالية أو 6 ميجابايت بالجودة العالية بمعدل 256 كيلوبت في الثانية أو 36 ميجابايت دون ضياع بمعدل 24 بت/ 48 كيلو هرتز أو 145 ميجابايت مع دقة عالية دون ضياع بمعدل 24 بت/ 192 كيلو هرتز، ويختلف الدعم ويعتمد على توفر الأغنية وظروف الشبكة وقدرة مكبر الصوت أو سماعة الرأس المتصلة.

وتشير حقيقة أن آبل قد أضافت هذه البيانات الآن إلى تطبيق أندرويد إلى أن هذا قد يحدث عاجلاً وليس آجلاً، وذلك لأن حزمة Apple One ظهرت في Apple Music لنظام أندرويد قبل أيام قليلة من إعلانها العام.

وتكشف التعليمات البرمجية لتطبيق أندرويد أن Apple Music تقدم خيارين للتشغيل دون ضياع: الأول دون ضياع ALAC حتى 24 بت/48 كيلو هرتز والثاني دقة عالية دون ضياع ALAC حتى 24 بت/192 كيلو هرتز.

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