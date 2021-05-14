شركة SpaceX تبرم صفقة مع جوجل بشأن ستارلينك

قالت شركة جوجل: إنها وقعت صفقة مع شركة SpaceX التابعة لرائد الأعمال ايلون ماسك من أجل استخدام خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية المتنامية لشركة الفضاء، ستارلينك Starlink، مع وحدتها السحابية.

وتقوم شركة SpaceX بتثبيت محطات ستارلينك الطرفية في مراكز البيانات السحابية التابعة لشركة جوجل حول العالم، وذلك بهدف الاستفادة من السحابة لعملاء ستارلينك وتمكين جوجل من استخدام الإنترنت السريع لشبكة الأقمار الصناعية لعملائها السحابيين من المؤسسات.

وقالت جوجل في بيان صحفي: إن إمكانات صفقة ستارلينك مع وحدتها السحابية، التي تشمل توصيل البيانات بشكل آمن إلى المناطق النائية من العالم، ستكون متاحة للعملاء بحلول نهاية عام 2021.

فيما قال متحدث باسم شركة SpaceX: إنها تثبت أول محطة ستارلينك في مركز بيانات نيو ألباني بولاية أوهايو، مضيفًا أنه يتم مشاركة المزيد من الخطط بشأن الشراكة في الأشهر المقبلة.

وتمثل الصفقة تحالفًا طبيعيًا لشركة SpaceX وجوجل، التي استثمرت في عام 2015 نحو 900 مليون دولار في شركة الفضاء لتغطية مجموعة من التقنيات، بما في ذلك تصنيع أقمار ستارلينك.

وأطلقت شركة SpaceX حتى الآن 1625 قمراً صناعياً من مجموعة ستارلينك، مع نحو 1550 قمرًا في المدار.

ويحتوي برنامج ستارلينك التجريبي الذي بدأ العام الماضي على ما لا يقل عن 10000 مستخدم في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا وعدد قليل من الدول الأوروبية.

وهناك ما لا يقل عن 500000 إيداع بقيمة 100 دولار وضعها العملاء المحتملون للخدمة.

وأصبحت المنافسة أكثر شراسة بين ستارلينك و Kuiper Project من أمازون، الذي يهدف إلى إطلاق أكثر من 3000 قمر صناعي في مدار ستارلينك نفسه تقريبًا لتوفير إنترنت عالمي واسع النطاق.

وتمثل صفقة شركة SpaceX مع جوجل نصرًا جديدًا لشركة جوجل في تنافسها مع وحدة الخدمات السحابية العملاقة AWS من أمازون.

وقال المسؤولون التنفيذيون في أمازون: إنهم يهدفون إلى الاستفادة من اتصال الإنترنت من Kuiper Project لتعزيز خدمات AWS السحابية.

وقالت جوجل في بيان صحفي: يمكن أن تكون التطبيقات والخدمات التي تعمل في السحابة تحويلية للمؤسسات، سواء كانت تعمل في بيئة شديدة الارتباط بالشبكة أو عن بُعد.

وأضافت: يسعدنا الدخول في شراكة مع شركة SpaceX لضمان وصول المؤسسات بسهولة وأمان وسرعة إلى التطبيقات والخدمات الهامة التي تحتاجها من أجل الحفاظ على عمل فرقها.

وقالت شركة SpaceX في البيان الصحفي: إن صفقة جوجل تتضمن توصيل بيانات الإنترنت إلى الشركات ومؤسسات القطاع العام والعديد من المجموعات الأخرى العاملة في جميع أنحاء العالم.

وأضافت: إن الجمع بين النطاق العريض العالي السرعة ووقت الاستجابة المنخفض من ستارلينك والبنية التحتية والإمكانيات من جوجل يوفر للمؤسسات العالمية الاتصال الآمن والسريع الذي تتوقعه المؤسسات الحديثة.

ودخلت شركة مايكروسوفت، التي تدير خدمة سحابية ضخمة أخرى يطلق عليها اسم Azure والتي تتنافس أيضًا مع AWS من أمازون، في شراكة مع شركة SpaceX في العام الماضي.

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